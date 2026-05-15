Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense: las reglas del Uscis que cambian en mayo de 2026

A partir del 29 de mayo de 2026, el sistema migratorio de Estados Unidos incorporará una serie de modificaciones que impactarán de manera directa en miles de extranjeros que mantienen trámites abiertos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Las nuevas disposiciones modifican partes de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) e introducen tarifas adicionales, endurecen procedimientos y establecen consecuencias más severas para quienes incumplan con los pagos requeridos.

Nuevas tarifas del Formulario I-94 en EE.UU.: cuánto cobrará el Uscis desde mayo de 2026

Según la información publicada en el Registro Federal, uno de los cambios inmediatos será la imposición de una tarifa específica para determinadas solicitudes relacionadas con el Formulario I-94, el documento utilizado para registrar entradas y salidas del país norteamericano.

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De acuerdo con el Registro Federal, cualquier extranjero que solicite este formulario deberá abonar un mínimo de US$24, monto que además tendrá ajustes anuales vinculados a la inflación.

La interpretación realizada por Uscis establece que esta tarifa afectará particularmente a quienes presenten el Formulario I-102, utilizado para reemplazar documentos perdidos, robados o dañados, así como para ciertas emisiones iniciales. Incluso en situaciones donde la tarifa base del trámite pudiera ser de US$0 o estuviera exonerada, el nuevo cargo seguirá siendo obligatorio.

La única excepción contemplada por la normativa será cuando la solicitud tenga como finalidad corregir un error cometido por el propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Cambios en el sistema de asilo de EE.UU.: nuevas tarifas y riesgos para solicitantes

Las transformaciones más profundas estarán relacionadas con el sistema de asilo. Las nuevas reglas incorporan tanto una tarifa inicial obligatoria como un esquema de cobro anual que permanecerá vigente mientras el expediente siga pendiente de resolución.

La normativa fija una tarifa mínima de US$100 para presentar el Formulario I-589, utilizado para solicitar asilo. Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes es que Uscis podrá retener ese dinero incluso si la solicitud es rechazada por errores administrativos, falta de firma o documentación incompleta.

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Hasta ahora, en muchos casos las tarifas eran devueltas cuando el trámite no avanzaba por defectos de presentación. Con el nuevo esquema, el pago permanecerá en manos de la agencia para cubrir costos de recepción y procesamiento preliminar. El documento en el Registro Federal explica que esta decisión también busca desalentar solicitudes consideradas defectuosas o frívolas.

Cuota anual de asilo en EE.UU.: cuánto deberán pagar los migrantes con casos pendientes

Además del pago inicial, los solicitantes de asilo deberán afrontar una Cuota Anual de Asilo (AAF, por sus siglas en inglés). A partir de mayo de 2026, cada persona con un caso pendiente deberá pagar un mínimo de US$100 por cada año calendario en que su expediente continúe abierto ante Uscis o el Departamento de Justicia.

El mecanismo diseñado por el gobierno establece que Uscis enviará avisos individuales que notifiquen cuándo vence la cuota. Desde el momento de la recepción, el solicitante dispondrá de apenas 30 días para completar el pago mediante plataformas electrónicas habilitadas por la agencia.

Las consecuencias por incumplimiento serán especialmente severas. Según la información publicada en el Registro Federal, la falta de pago derivará en el rechazo de la solicitud de asilo pendiente, lo que puede provocar la finalización inmediata del caso migratorio.

Uscis cobrará una nueva tarifa de US$100 para casos de asilo que se encuentren abiertos

Cómo afectan las nuevas reglas del Uscis a los permisos de trabajo migratorios

Las modificaciones no solo afectarán la continuidad de los casos de asilo, sino también la posibilidad de acceder a permisos laborales. Las nuevas regulaciones indican que el rechazo de una solicitud por falta de pago de la cuota anual provocará la interrupción inmediata del llamado “reloj” de autorización de empleo.

Esto significa que cualquier solicitud de Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) vinculada al expediente de asilo podrá ser rechazada o denegada automáticamente. Incluso quienes ya posean un permiso de trabajo vigente perderán esa autorización de manera inmediata si Uscis rechaza el caso principal por incumplimiento financiero.

Nuevas restricciones del TPS en EE.UU.: qué cambia para permisos laborales y renovaciones

Las personas amparadas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) también enfrentarán nuevas restricciones desde mayo de 2026. La normativa limitará la vigencia de los permisos de trabajo otorgados bajo este programa.

Según el Registro Federal, las autorizaciones de empleo vinculadas al TPS tendrán una duración máxima de un año o permanecerán vigentes solo durante el tiempo restante de la designación del país correspondiente, según cuál de las dos opciones resulte más corta.

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La medida representa un endurecimiento respecto de prácticas anteriores, donde las extensiones podían prolongarse por períodos mayores e incluso renovarse automáticamente durante más de doce meses.

El DHS sostiene que el nuevo sistema permitirá realizar controles de identidad y seguridad con mayor frecuencia. De esa manera, argumenta la agencia, se evitará que personas utilicen documentación laboral válida cuando la designación de TPS para su país ya haya expirado.