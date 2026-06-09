El IRS entregó al ICE datos de 47.000 personas, pero el plan fracasó

Un informe señala que el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) aportó más de 47.000 direcciones al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés). El envío de datos surgió como parte de un acuerdo que ambas entidades habían firmado en 2025.

El intercambio de datos entre el IRS y el ICE que denuncia un informe

Según el informe publicado por la oficina del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA, por sus siglas en inglés), una agencia dedicada a supervisar al IRS, el ICE solicitó información sobre la ubicación de 1,2 millones de registros en junio de 2025. Como respuesta, la agencia tributaria facilitó las direcciones de 47.289 personas dos meses después.

En total, la TIGTA señala que el IRS le proporcionó al ICE información de 47.289 personas Freepik e IRS

Para llevar adelante el proceso, el IRS creó un sistema automatizado que comparaba bases de datos entre ambas agencias. Sin embargo, la auditoría detectó problemas de precisión y errores en la identificación de las personas incluidas en las listas.

El objetivo del acuerdo era proporcionar direcciones de personas dentro del sistema para llevar a cabo investigaciones penales no relacionadas con impuestos. El informe de TIGTA analizó el alcance de este intercambio de información entre las dos agencias.

Fallas en los datos que envió el ICE generaron problemas para el IRS

El informe señala que las diferencias en el formato de los datos enviados por el ICE para comparar dificultaron el cruce de información. Según TIGTA, el uso de abreviaturas en las direcciones, como “ST” o “AVE”, impidió encontrar coincidencias en algunos registros.

También se produjeron errores por espacios adicionales, iniciales o variaciones en los nombres. Además, el sistema aceptó registros con información incompleta o incorrecta.

El envío de datos del IRs fue parte de un acuerdo con el ICE que había sido firmado en 2025 y ahora está bloqueado Fotomontaje editado con IA (IRS y Pexels)

El reporte señala que el IRS compartió datos que incluían códigos postales inválidos, como “00000” o “99999”, así como registros que mencionaban centros de detención o indicaban que no había una dirección disponible. Aun así, el organismo estima que estos problemas afectaron a menos del 5% de la información compartida.

Riesgos por la protección de la información que intercambiaron el IRS y el ICE

La agencia de inspección detectó que el intercambio no cumplía plenamente con las normas de protección de datos. El informe marca que una revisión de seguridad realizada por el IRS en 2023 encontró problemas que seguían sin resolverse cuando se transfirió la información.

Además, se advirtió que estas fallas podrían haber comprometido la protección de la información de los contribuyentes. Según la TIGTA, la falta de medidas para reducir estos riesgos aumenta la posibilidad de una filtración de datos federales.

Por ello, informó que trasladará sus conclusiones al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés).

Un informe oficial confirma que de 1,2 millones de solicitudes, solo se obtuvieron 47.000 direcciones en el traspaso de datos del IRS al ICE Imagen ilustrativa generada con IA

El acuerdo entre el IRS y el ICE se encuentra suspendido

El acuerdo generó demandas judiciales y provocó reclamos. ABC News señaló que el entonces comisionado de la agencia renunció después de la firma del convenio.

Además, organizaciones defensoras de derechos civiles presentaron demandas al considerar que el intercambio de datos violaba la ley. En febrero de este año, una jueza federal determinó que el IRS infringió la legislación al compartir información de al menos 47.000 personas con el ICE.

Como consecuencia, ordenó suspender el intercambio de datos. Actualmente, ambas agencias mantienen un acuerdo para no utilizar la información compartida mientras se llevan a cabo los procesos judiciales.