ITIN e impuestos: por qué el miedo al ICE puede costarle caro a los inmigrantes que no declaran ante el IRS

El número de identificación personal del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) permite cumplir con las obligaciones fiscales ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). También habilita el acceso a financiamiento y funciona como respaldo documental. Sin embargo, un posible acuerdo de entendimiento entre el IRS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) preocupa a quienes deben tramitar este registro e influye en la predisposición de los migrantes a realizarlo.

ITIN en EE.UU.: para qué sirve y qué beneficios fiscales ofrece a inmigrantes

La agente de Taxes by Maya, Yaretzi Cacho, explicó a Univision Los Ángeles que con el número ITIN se pueden obtener préstamos para comprar un auto y sostuvo que muchos de sus clientes ya accedieron a viviendas a través de este tipo de créditos, que describió como “muy buenos”.

Los especialistas aconsejan continuar con las obligaciones fiscales Freepik

A su vez, estos registros permiten demostrar la permanencia constante y el trabajo en Estados Unidos, lo que puede ser determinante en procesos migratorios.

Sobre este punto, la abogada de inmigración Naimeh Salem explicó a Telemundo Houston que la presentación de impuestos constituye un respaldo relevante en el ámbito legal, ya que permite acreditar la actividad laboral sostenida durante todo el año en el país norteamericano.

En ese sentido, sostuvo que puede convertirse en el “mejor argumento” ante eventuales problemas legales.

El impacto del temor al ICE en la caída de declaraciones ante el IRS

La preocupación surge por la posible colaboración entre el IRS y el ICE. Según Univision Los Ángeles, ese eventual entendimiento comienza a debilitar el interés por solicitar nuevos números de identificación fiscal y también reduce la disposición a cumplir con las obligaciones tributarias.

En ese contexto, el preparador de impuestos Carlos Argueta indicó hace una semana a Telemundo Houston que observa una baja entre quienes utilizan este registro y describió a muchos contribuyentes como “indecisos” a la hora de presentar sus impuestos. Aun así, sostuvo que el IRS “no está compartiendo ninguna información personal al gobierno” y remarcó que el cumplimiento tributario fortalece la defensa ante posibles conflictos legales.

La tendencia también fue advertida por la asesora Mariela de León, quien afirmó a Univision que disminuyó tanto la solicitud del número como la presentación de impuestos. Frente a ese escenario, insistió en mantener la práctica y transmitió a sus clientes que no deben tener miedo y que tienen que seguir con el acatamiento de sus deberes fiscales.

No declarar también puede afectar el historial migratorio, ya que debilita la prueba de presencia y trabajo en el país Freepik

En línea con esa recomendación, De León remarcó que sobre todo quienes tienen un negocio deben continuar con la presentación de impuestos. También indicó que, “si no están listos”, pueden solicitar una exención.

Univision explicó que, en caso de concretarse una colaboración entre ambas agencias, el objetivo será verificar el domicilio y los nombres de inmigrantes que el organismo migratorio intenta deportar. Sin embargo, el reporte sostuvo que la prioridad serán aquellos con antecedentes criminales.

Créditos fiscales en California: qué pierden quienes no presentan impuestos con ITIN

California es uno de los pocos estados que ofrecen beneficios fiscales a inmigrantes que declaran impuestos con número ITIN. Por eso, si una persona deja de declarar por miedo, este año podría perder esos créditos que recibe cada vez que presenta su declaración.

En California, quienes dejan de declarar pueden perder créditos fiscales de hasta US$2000 o US$3000 por dependientes Freepik

Cacho precisó que estos beneficios pueden alcanzar entre US$2000 y US$3000 por cada dependiente y agregó que en ese estado también está disponible el Young Child Tax Credit, un programa que otorga un alivio fiscal a familias con hijos elegibles.

El informe planteó que antes de dejar de declarar impuestos conviene considerar el historial tributario, consultar con un abogado de inmigración y tomar una decisión conveniente para cada caso.

Sanciones del IRS en 2026: multas e intereses por no declarar impuestos en EE.UU.

La omisión en la presentación ante el IRS también puede derivar en sanciones económicas. Según el organismo, quienes no presenten su declaración antes del 15 de abril de 2026 y no soliciten una prórroga pueden enfrentar recargos del 5% del impuesto adeudado por cada mes de retraso, con un máximo acumulable del 25%, además de intereses.

El IRS establece que existe la posibilidad de solicitar una extensión del plazo hasta el 15 de octubre para quienes cumplan con los requisitos correspondientes. También advierte que, en caso de desacuerdo con una multa, el contribuyente puede iniciar un reclamo formal.