El Senado aprueba US$70.000 millones para ICE y la Patrulla Fronteriza: qué falta para que sea ley

El viernes 5 de junio, el Senado de Estados Unidos aprobó un paquete legislativo que dirige 70.000 millones de dólares para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza. Después de este paso, falta su aprobación en la Cámara de Representantes para que la medida entre en vigor.

Qué falta para que se aprueben los US$70.000 millones para ICE y la Patrulla Fronteriza

En una sesión llevada a cabo el viernes pasado, el Senado aprobó el paquete legislativo de US$70.000 millones destinado a financiar las agencias de control migratorio, entre las que se incluyen el ICE y la Patrulla Fronteriza.

La votación se llevó a cabo tras meses de estancamiento político, y significó un triunfo parcial para la administración del presidente Donald Trump. No obstante, la medida aún no entró en vigor.

Los US$70.000 millones serán destinados únicamente al control y la aplicación de las leyes migratorias por parte del ICE y la Patrulla Fronteriza Archivo

Tras ser aprobada por el Senado con una votación de 52-47, la legislación se dirige ahora a la Cámara de Representantes. En este escenario, se prevé que los legisladores aborden el proyecto la próxima semana.

Según informó Associated Press, la definición final tuvo lugar justo antes de las 5 hs. Esto ocurrió luego de que los republicanos derrotaran por un estrecho margen varios intentos de miembros de ambos partidos de añadir una cláusula que prohibiera permanentemente el fondo de indemnización de US$1776 millones impulsado por Trump.

Este fondo estaba destinado a atender reclamaciones de personas que aseguraban haber sido objeto de investigaciones, acusaciones o acciones gubernamentales consideradas improcedentes.

Qué operaciones financiarán los US$70.000 millones para ICE y la Patrulla Fronteriza

Los US$70.000 millones aprobados por el Senado están destinados específicamente a financiar el funcionamiento de las agencias de control migratorio durante los próximos tres años. En concreto, cubrirán el período hasta el final del mandato del presidente Trump.

El objetivo principal es proporcionar fondos regulares a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y al ICE. Además, la aprobación pondría fin al bloqueo presupuestario que los republicanos atribuyen a los demócratas.

Con la aprobación de los US$70 mil millones, Trump logró poner fin al bloqueo impuesto por los demócratas al presupuesto nacional que impedía avanzar con operaciones Archivo

De esta manera, los organismos federales podrán continuar con las operaciones sin depender del diálogo político entre ambos partidos. La medida es parte de una estrategia federal que surge luego de que los demócratas frustraran los intentos del oficialismo de aprobar el presupuesto.

En un principio, los demócratas intentaron que estos fondos incluyeran restricciones como el uso de órdenes judiciales y una mejor identificación de los agentes federales. Sin embargo, la versión aprobada por el Senado se mantuvo enfocada en el financiamiento directo.

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Qué podría pasar en la Cámara de Representantes con la financiación

En el Senado, el proyecto logró aprobarse con el apoyo casi completo del Partido Republicano y la oposición de los demócratas. La única legisladora republicana que se opuso fue la senadora Lisa Murkowski de Alaska. Por su parte, el senador demócrata Michael Bennet de Colorado no estuvo presente en la votación.

En la Cámara de Representantes, el escenario sería similar. Dado que el recinto está compuesto por una mayoría republicana -217 legisladores- y una minoría demócrata -212 representantes-, la aprobación depende en gran margen del apoyo del oficialismo al proyecto.

No obstante, al igual que ocurrió en el Senado, la aprobación en la Cámara de Representantes se podría retrasar debido a discusiones internas. Al manifestarse al respecto, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, sostuvo antes de la medianoche que la medida se podría haber aprobado rápidamente sin la existencia del fondo de indemnización impulsado por Trump.

“Esto se habría hecho hace varias horas si no tuviéramos que lidiar con algunos de los problemas relacionados con el fondo”, expresó.

Aunque el fiscal general interino, Todd Blanche, aseguró que el fondo no estaba activo, los intentos de prohibirlo de forma permanente no prosperaron en el Senado. La medida pasará ahora a la Cámara de Representantes, donde los republicanos buscarán completar su aprobación.