El limbo migratorio por el pago de jubilación y el aviso del Seguro Social a salvadoreños con protección del DHS

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) envió cartas que anuncian la suspensión de los pagos de jubilación a un grupo de salvadoreños con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), según denunciaron los afectados. Los avisos habrían llegado tras el 9 de septiembre de 2026, cuando vencía la última extensión anunciada del programa, pero a la fecha sigue pendiente una nueva determinación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que confirmó que los beneficiarios conservan su protección y su autorización laboral.

Cartas del Seguro Social a salvadoreños con TPS: qué reportan los jubilados

Algunos jubilados habrían recibido cartas que les exigen devolver en 30 días el pago de septiembre, mientras el de octubre permanece suspendido.

La Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (ASOSAL) documentó los casos y una carta afirma que los jubilados ya no tienen “las condiciones migratorias apropiadas”.

Univision difundió el 13 de octubre de 2026 el caso de un salvadoreño de 69 años que recibió una carta de cancelación de su jubilación, lo que dejó a su familia en una crisis económica precaria.

Presencia legal y jubilación: qué exige la Ley del Seguro Social en EE.UU.

La sección 202(y) de la Ley del Seguro Social impide pagar prestaciones mensuales a extranjeros durante los períodos en que no están legalmente presentes en Estados Unidos.

El manual de operaciones de la SSA precisa que no se pagan beneficios mensuales a un extranjero en el país durante ningún mes completo en que no tenga presencia legal.

Representantes comunitarios señalan una diferencia entre ese criterio y la información migratoria oficial, y piden aclarar cómo se determina la elegibilidad de quienes tienen TPS.

Salvadoreños con TPS denuncian cartas del Seguro Social que suspenden su jubilación por falta de presencia legal, aunque el DHS mantiene su protección Archivo

Extensión automática del TPS de El Salvador: qué dice la ley y qué falta

La sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) prevé una posible extensión automática de seis meses si no hay una decisión publicada con al menos 60 días de anticipación al vencimiento.

En este caso, el mecanismo apuntaría al 9 de marzo de 2027, una fecha proyectada que no equivale a una confirmación definitiva.

Contar con TPS no resuelve de forma automática los trámites ante otros organismos federales.

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de El Salvador tenía previsto su fin para el 9 de septiembre del 2026 Imagen generada con IA

Jubilaciones y TPS: para tener en cuenta

Aplica a salvadoreños con TPS que reciben una jubilación del Seguro Social.

Según el DHS, la protección y la autorización laboral siguen vigentes hasta nuevo aviso.

Las prestaciones del Seguro Social tienen requisitos propios. Las cartas citan la falta de presencia legal.

El 9 de marzo de 2027 es una fecha proyectada, no confirmada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.