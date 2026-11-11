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El limbo migratorio por el pago de jubilación y el aviso del Seguro Social a salvadoreños con protección del DHS
La exigencia de presencia legal en las jubilaciones choca con la protección temporal y el permiso de trabajo que siguen vigentes para los salvadoreños hasta nuevo aviso
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LA NACION
La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) envió cartas que anuncian la suspensión de los pagos de jubilación a un grupo de salvadoreños con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), según denunciaron los afectados. Los avisos habrían llegado tras el 9 de septiembre de 2026, cuando vencía la última extensión anunciada del programa, pero a la fecha sigue pendiente una nueva determinación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que confirmó que los beneficiarios conservan su protección y su autorización laboral.
Cartas del Seguro Social a salvadoreños con TPS: qué reportan los jubilados
- Algunos jubilados habrían recibido cartas que les exigen devolver en 30 días el pago de septiembre, mientras el de octubre permanece suspendido.
- La Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (ASOSAL) documentó los casos y una carta afirma que los jubilados ya no tienen “las condiciones migratorias apropiadas”.
- Univision difundió el 13 de octubre de 2026 el caso de un salvadoreño de 69 años que recibió una carta de cancelación de su jubilación, lo que dejó a su familia en una crisis económica precaria.
Presencia legal y jubilación: qué exige la Ley del Seguro Social en EE.UU.
- La sección 202(y) de la Ley del Seguro Social impide pagar prestaciones mensuales a extranjeros durante los períodos en que no están legalmente presentes en Estados Unidos.
- El manual de operaciones de la SSA precisa que no se pagan beneficios mensuales a un extranjero en el país durante ningún mes completo en que no tenga presencia legal.
- Representantes comunitarios señalan una diferencia entre ese criterio y la información migratoria oficial, y piden aclarar cómo se determina la elegibilidad de quienes tienen TPS.
Extensión automática del TPS de El Salvador: qué dice la ley y qué falta
- La sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) prevé una posible extensión automática de seis meses si no hay una decisión publicada con al menos 60 días de anticipación al vencimiento.
- En este caso, el mecanismo apuntaría al 9 de marzo de 2027, una fecha proyectada que no equivale a una confirmación definitiva.
- Contar con TPS no resuelve de forma automática los trámites ante otros organismos federales.
Jubilaciones y TPS: para tener en cuenta
- Aplica a salvadoreños con TPS que reciben una jubilación del Seguro Social.
- Según el DHS, la protección y la autorización laboral siguen vigentes hasta nuevo aviso.
- Las prestaciones del Seguro Social tienen requisitos propios. Las cartas citan la falta de presencia legal.
- El 9 de marzo de 2027 es una fecha proyectada, no confirmada.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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