El mapa del ICE que ya alcanza a 39 estados: cómo comprobar si participa la policía de tu condado

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuenta con una amplia red de cooperación policial en Estados Unidos a través de los acuerdos 287(g). En ese marco, la agencia federal dispone de un mapa para verificar qué condados integran el programa.

En cuántos estados de EE.UU. se aplica el acuerdo 287(g) del ICE

Hasta el 20 de julio, el ICE firmó 2179 memorandos de acuerdo para estos programas, según informó en un reciente reporte. Estas alianzas entre entidades federales, estatales y municipales abarcan un total de 39 estados y dos territorios de EE.UU.

El programa 287(g) permite al ICE la colaboración con los socios policiales estatales y locales Amanda Mason - Flickr/ICE

El programa federal se aplica con tres modelos distintos:

Modelo de Aplicación en Cárceles (JEM): permite a los oficiales locales identificar y procesar a extranjeros removibles que tengan cargos criminales pendientes o activos.

permite a los oficiales locales identificar y procesar a extranjeros removibles que tengan cargos criminales pendientes o activos. Modelo de Grupo de Trabajo (TFM): permite a los oficiales locales ejercer autoridad migratoria limitada mientras realizan tareas policiales de rutina o participan en grupos de trabajo dirigidos por el ICE.

permite a los oficiales locales ejercer autoridad migratoria limitada mientras realizan tareas policiales de rutina o participan en grupos de trabajo dirigidos por el ICE. Oficial de Servicio de Órdenes Judiciales (WSO): autoriza a los oficiales locales a entregar y ejecutar órdenes administrativas sobre extranjeros que ya se encuentren bajo su custodia.

En ese marco, la agencia informó que existen acuerdos con 179 agencias distribuidas en 30 estados y un territorio con el modelo JEM. En cuanto a la metodología WSO, se incluyen 533 agencias en 34 estados. Por último, la TFM cuenta con 1467 agencias en 32 estados y 2 territorios.

El mapa del ICE que muestra cómo se distribuyen los acuerdos 287(g) en todo EE.UU.

El ICE dispone de un mapa detallado de las agencias locales que participan en el programa 287(g). La distribución muestra una alta concentración de agencias participantes en la mitad este del país, particularmente en el sureste y el noreste, además de presencia en estados del oeste y territorios como Guam y las Islas Marianas del Norte.

El mapa del ICE que muestra cómo se distribuyen los acuerdos 287(g) en todo EE.UU. y bajo qué modalidad lo hacen en cada región ICE

El modelo JEM está mostrado en el mapa con puntos rojos. El TFM, por su parte, se encuentra señalado con puntos azules, mientras el WSO está marcado con puntos verdes.

El mapa sirve como una herramienta visual para identificar qué agencias locales colaboran con el ICE y bajo qué modalidad específica lo hacen en cada región. Además, el sitio web oficial de la agencia ofrece secciones informativas con documentos que contienen los listados completos y actualizados de los condados y agencias asociadas.

Quienes estén interesados en ver específicamente qué condados participan del programa 287(g) y sus agencias correspondientes pueden descargar esos documentos directamente desde el portal oficial del ICE.

Cómo funciona el programa 287(g) del ICE en EE.UU.

El programa 287(g) del ICE se originó a partir de una sección añadida a la Ley de Inmigración y Nacionalidad en 1996. La medida autoriza a la agencia federal a delegar funciones migratorias específicas en oficiales policiales locales y estatales.

La ACLU alertó sobre los procedimientos del ICE

El sistema opera bajo tres modalidades principales según las necesidades operativas de cada jurisdicción socia en el país. “ICE reconoce la importancia de sus relaciones con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluidas las agencias estatales y locales, para llevar a cabo su misión fundamental”, indica la entidad migratoria en su sitio web.