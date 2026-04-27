Qué son los acuerdos 287(g) y por qué preocupan a los inmigrantes en las ciudades sede del Mundial 2026

Quedan menos de dos meses para el primer partido del Mundial 2026 en Ciudad de México. Con 11 sedes en Estados Unidos, se ha generado debate sobre el programa 287(g), la iniciativa de la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) que permite delegar la labor de los oficiales federales de inmigración a las autoridades estatales.

En qué consisten los acuerdos 287 (g)

El programa 287(g) es una propuesta que permite otorgar a los oficiales locales autoridad federal de inmigración. Con esta estrategia, la agencia federal mejora la colaboración con las fuerzas del orden estatal.

La delegación permite mejorar la colaboración entre los agentes federales con las fuerzas del orden estatal ICE

“ICE reconoce la importancia de sus relaciones con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluidas las agencias estatales, locales y tribales, para llevar a cabo su misión fundamental”, destaca la organización desde su sitio web.

El funcionamiento del programa se basa en los Memorandos de Acuerdo (MOA) firmados por el ICE más las agencias de seguridad interesadas, y funciona bajo tres programas principales:

Modelo de Aplicación en Cárceles (JEM): está diseñado para identificar y procesar a extranjeros que ya han sido arrestados por cargos criminales y se encuentran en entornos carcelarios.

está diseñado para identificar y procesar a y se encuentran en entornos carcelarios. Modelo de Oficial de Servicio de Órdenes (WSOM): autoriza a los oficiales a servir y ejecutar órdenes administrativas de arresto de inmigración dentro de la cárcel de su agencia.

autoriza a los oficiales a de arresto de inmigración dentro de la cárcel de su agencia. Modelo de Fuerza de Tarea (TFM): permite a los oficiales investigar el estatus migratorio durante patrullajes rutinarios como paradas de tráfico. Este fue reactivado en enero del año pasado tras ser suspendido.

El TFM permite a los oficiales investigar el estatus migratorio durante patrullajes rutinarios como paradas de tráfico

Cómo incide el programa 287(g) en el Mundial 2026

El programa genera dudas por su aplicación en las sedes anfitrionas del Mundial 2026. Entre las zonas con acuerdos activos se encuentran el condado de Miami-Dade (Miami) y el condado de Tarrant (Dallas/Fort Worth).

A pesar de que agrupaciones sin fines de lucro solicitaron suspender las redadas durante el evento, funcionarios de ICE declararon que la agencia iba a desempeñar un “papel clave” en la seguridad del Mundial.

“El ICE es una parte fundamental del dispositivo de seguridad general para la Copa Mundial. Estamos comprometidos con la seguridad de esa operación y con la seguridad de todos nuestros participantes y visitantes”, expresó Todd Lyons, director interino saliente de la agencia en diálogo con The New York Times.

Medidas para evitar impacto del programa 287(g) en sedes del Mundial

Para mitigar el impacto, más de 120 grupos de la sociedad civil emitieron el pasado 23 de abril una advertencia de viaje que destacaba que los aficionados, periodistas y jugadores podrían correr el riesgo de “sufrir graves violaciones de derechos humanos”.

El Miami Hard Rock Stadium se encuentra dentro del condado de Miami-Dade, que tiene activo el programa 287 (g)

“La FIFA ha fingido defender los derechos humanos mientras se congraciaba con la administración Trump, lo que pone en riesgo a millones de personas y exponiéndolas a la violación de sus derechos fundamentales”, declaró Jamil Dakwar, director del programa de derechos humanos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

Y agregó: “Las acciones abusivas de la administración Trump amenazan a nuestras comunidades, turistas y aficionados por igual, y ya es hora de que la FIFA utilice su influencia para impulsar cambios políticos significativos”.

De igual modo, se propusieron leyes como el “Save the World Cup Act”. Este paquete legislativo busca evitar que la policía local con acuerdos 287(g) realice funciones de inmigración durante el torneo.