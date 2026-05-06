El ICE paga millones de dólares a policías de Florida y Texas para arrestar migrantes bajo el programa 287(g)

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) destinó millones de dólares a los departamentos de policía locales de Florida y Texas para los operativos migratorios, según NPR. Dichos fondos están vinculados con sus alianzas al programa 287 (g).

Qué se sabe sobre el acuerdo del ICE con Florida y Texas

De acuerdo con NPR y un estudio de la organización de FWD.us, el ICE prometió hasta US$100.000 por nuevos vehículos y reembolsos de salarios y equipamiento a cada agencia que se sume, un monto que, de concretarse, podría superar incluso los principales programas federales de apoyo a la policía, como COPS y JAG-Byrne.

Los incentivos incluyen el pago de costos de personal y equipos asociados a las funciones en el área de migración Fotomontaje: ICE y stock en canva

Estos recursos se utilizan para vehículos, combustible, sistemas de datos y otros gastos operativos, siempre que mantengan activos sus equipos 287(g) y colaboren en la identificación y arresto de personas con estatus irregular.

Cuántos agentes en Florida y Texas están bajo el programa 287(g)

Para fines de 2025, miles de oficiales ya habían sido entrenados bajo el modelo Task Force. Según estimaciones de FWD.us, el total de agentes locales podría situarse entre 14.000 y 15.000 en todo el país.

Florida es uno de los estados con acuerdos activos bajo el programa 287 (g), que otorga facultad a los agentes estatales para ejecutar detenciones migratorias X @EROMiami - X @EROMiami

Una parte significativa de ellos pertenece a las agencias de Florida y Texas, donde estos convenios se combinan con leyes estatales que amplían las facultades de policía para detener a personas por sospechas migratorias.

En qué consiste el Programa 287(g) y cómo incide entre los migrantes

El programa 287(g) es una iniciativa que otorga a los oficiales locales autoridad federal de inmigración. Con esta estrategia, la agencia federal mejora la colaboración con las fuerzas de orden estatal.

El programa funciona bajo tres ejes principales:

Modelo de Aplicación en Cárceles (JEM): diseñado para identificar y procesar a extranjeros que ya han sido arrestados por cargos criminales y se encuentran en entornos carcelarios.

diseñado para identificar y procesar a y se encuentran en entornos carcelarios. Modelo de Oficial de Servicio de Órdenes (WSOM): autoriza a los oficiales a servir y ejecutar órdenes administrativas de arresto de inmigración dentro de la cárcel de su agencia.

autoriza a los oficiales a de arresto de inmigración dentro de la cárcel de su agencia. Modelo de Fuerza de Tarea (TFM): permite a los oficiales investigar el estatus migratorio durante patrullajes rutinarios como paradas de tráfico. Este fue reactivado al inicio del segundo mandato de Trump tras ser suspendido.

“ICE reconoce la importancia de sus relaciones con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluidas las agencias estatales, locales y tribales, para llevar a cabo su misión fundamental”, destaca la organización desde su sitio web.

Hasta el 5 de mayo de este año, el ICE había firmado más de 1700 Memorandos de Acuerdo para programas 287(g) que cubren 39 estados y dos territorios de EE. UU.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.