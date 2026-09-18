El silencioso cambio en las rutinas de los padres latinos que enciende alarmas en Texas: “Miedo al ICE”

El temor asociado con las políticas migratorias está cambiando la relación de algunas familias de origen latino con las escuelas en Texas. Los resultados que más alarman están referidos a la ausencia de los padres en eventos de sus hijos o, peor aún, en haber dejado a los niños en casa.

Cómo el miedo a ICE modifica la relación de padres hispanos con las escuelas

El 17% de los padres consultados en Texas dijo haber evitado o faltado a un evento escolar y el 14% afirmó haber dejado a un hijo en casa. Los resultados provienen de una encuesta nacional de agosto de 2026 a 559 padres latinos, difundida por la National School Choice Awareness Foundation.

El año 2025, se observó una disminución de la matrícula escolar en Texas (Archivo) Freepik

El sondeo (ver reporte completo en inglés) encontró que 57% estaba al menos algo preocupado por el entorno de las políticas migratorias y 24% se declaraba muy preocupado.

Además, 11% evitó comunicarse con docentes o personal y 10% modificó rutinas de transporte o de llegada a la escuela. La muestra es nacional y no permite trasladar automáticamente los porcentajes a Texas, pero ofrece un marco para interpretar señales locales.

En el Distrito Escolar Independiente de Dallas (Dallas ISD), el portal oficial registraba 129.091 estudiantes al 16 de septiembre, de los cuales 92.120, o 71,4%, eran hispanos. Univision Dallas comparó ese total con una cifra previa de 134.308 alumnos y calculó una baja de 5217. Esa comparación debe leerse con cautela porque la matrícula puede cambiar durante el ciclo y responde a más de un factor.

Qué apoyos piden las familias latinas en Texas

41% pidió información clara sobre el derecho a la educación pública sin importar el estatus migratorio

pidió información clara sobre el derecho a la educación pública sin importar el estatus migratorio 27% reclamó materiales en español y 26% mencionó apoyo de salud mental

reclamó materiales en español y 26% mencionó apoyo de salud mental 25% señaló la necesidad de recursos comunitarios o legales accesibles

La encuesta también indicó que 41% consideró, exploró o eligió un entorno educativo distinto a causa de sus preocupaciones, aunque solo 5% dijo haber concretado el cambio. Esa diferencia evita confundir inquietud con abandono efectivo de la escuela y muestra por qué las autoridades necesitan distinguir entre intención, ausentismo ocasional y traslado definitivo.

La superintendente de Dallas ISD, Stephanie Elizalde, reconoció en una cobertura previa de Univision que las políticas migratorias podían influir en la matrícula, pero también señaló la competencia de escuelas charter y el nuevo sistema de vales educativos. Por eso, los datos disponibles no prueban que el miedo a ICE sea la causa única de la caída reportada.

La noticia en pocas líneas

¿Cómo afecta el miedo a las políticas migratorias la relación de las familias hispanas con las escuelas? El temor asociado a las políticas migratorias provoca que el 17% de padres hispanos evite eventos escolares y el 14% deje a sus hijos en casa. Además, el 57% está preocupado, modificando rutinas y comunicación con docentes.

El temor asociado a las políticas migratorias provoca que el 17% de padres hispanos evite eventos escolares y el 14% deje a sus hijos en casa. Además, el 57% está preocupado, modificando rutinas y comunicación con docentes. ¿Qué cambios específicos de comportamiento se observaron en los padres hispanos debido a las preocupaciones migratorias? La encuesta reveló que el 17% de los padres evitó eventos escolares, el 14% dejó a un hijo en casa, el 11% evitó comunicarse con docentes y el 10% modificó rutinas de transporte escolar.

La encuesta reveló que el 17% de los padres evitó eventos escolares, el 14% dejó a un hijo en casa, el 11% evitó comunicarse con docentes y el 10% modificó rutinas de transporte escolar. ¿Qué tipos de apoyo solicitan las familias latinas de las escuelas ante estas preocupaciones? Las familias latinas piden información clara sobre el derecho a la educación pública sin importar el estatus (41%), materiales en español (27%), apoyo de salud mental (26%) y recursos comunitarios o legales accesibles (25%).

Las familias latinas piden información clara sobre el derecho a la educación pública sin importar el estatus (41%), materiales en español (27%), apoyo de salud mental (26%) y recursos comunitarios o legales accesibles (25%). ¿Cuál es la obligación de las escuelas públicas respecto al estatus migratorio de los estudiantes? Las escuelas públicas tienen la obligación de ofrecer educación a los niños que viven en su jurisdicción. No deben convertir el estatus migratorio en una barrera de inscripción, garantizando el acceso a todos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.