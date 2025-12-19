Malas noticias para Texas: qué estuvo detrás del gran ausentismo en las escuelas en 2025
El 23% de los niños que se encontraban en el epicentro de los contagios en el Estado de la Estrella Solitaria
- 4 minutos de lectura'
El brote de sarampión que golpeó al oeste de Texas a comienzos de 2025 no solo dejó cientos de contagios. Además, tuvo un impacto mucho más amplio en las escuelas: el ausentismo escolar se disparó muy por encima del número de estudiantes efectivamente enfermos.
El brote de sarampión que disparó el ausentismo escolar en Texas
Una investigación preliminar de la Universidad de Stanford puso el foco en cómo las medidas sanitarias en plena crisis de la enfermedad, junto con el temor de las familias, vaciaron las escuelas. Como resultado, reveló lo que ocurrió en el foco de los contagios en Texas.
En el Seminole Independent School District, el distrito educativo ubicado en el epicentro del brote, las ausencias escolares aumentaron un 41% en todos los niveles en comparación con el mismo período de los dos años anteriores.
El estudio estimó a partir de datos estatales que 141 alumnos del distrito tuvieron casos confirmados de sarampión. Sin embargo, el aumento de las inasistencias escolares fue cerca de diez veces mayor al que se esperaría si solo esos estudiantes hubieran estado enfermos, lo que podría indicar que el impacto del brote se extendió mucho más allá de los casos oficialmente registrados.
El impacto fue especialmente fuerte entre los niños de preescolar a primer grado, donde las ausencias crecieron un 71% respecto de los dos ciclos lectivos previos.
La importancia de la vacunación: el 23% de los niños no estaba vacunado
El sarampión es transmitido por el aire y representa un riesgo severo para los niños pequeños. Fue declarado como erradicado en Estados Unidos en 2000, gracias al uso extendido de la vacuna triple viral. Sin embargo, en los últimos años crecieron las exenciones a los requisitos de vacunación escolar.
En el distrito de Seminole, solo el 77% de los alumnos de jardín estaban vacunados contra el sarampión durante el ciclo lectivo 2024-2025. Desde ese foco se desencadenó el peor año de sarampión en EE.UU. en más de tres décadas: en siete meses se registraron 762 casos en Texas.
Qué dicen los expertos sobre el impacto educativo del sarampión
Cuando el sarampión comienza a circular, las autoridades sanitarias excluyen de las escuelas a los estudiantes no vacunados. La recomendación estatal indica que quienes estén enfermos deben aislarse, mientras que los alumnos no vacunados pueden ser apartados de las aulas hasta 21 días tras una exposición, destacó Associated Press.
“Los costos de ese ausentismo no recaen solo en los chicos enfermos, sino en todos los que quedan fuera de la escuela como medida de precaución”, advirtió Thomas Dee, economista y profesor de educación de Stanford, coautor del estudio.
Por su parte, el superintendente del distrito, Glen Teal, señaló que la mayoría de las inasistencias respondió a los requisitos sanitarios locales.
Cómo prevenir el contagio de sarampión
La herramienta más eficaz para prevenir el sarampión es la vacunación. De acuerdo con Mayo Clinic, esta protección se aplica habitualmente mediante la vacuna triple viral, que también cubre paperas y rubéola y presenta un alto nivel de efectividad.
El calendario recomendado indica una primera dosis entre los 12 y 15 meses de vida y una segunda entre los cuatro y seis años. Con el esquema completo, la eficacia para evitar el sarampión alcanza el 97%.
Especialistas remarcan que contar con ambas dosis es clave para reducir el riesgo de complicaciones severas, entre ellas neumonía, bronquitis y afecciones neurológicas. También aconsejan extremar cuidados ante la aparición de síntomas como fiebre, erupciones en la piel y tos.
