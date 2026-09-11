Greg Abbott, gobernador de Texas: “Ningún empleado de escuelas públicas de Texas debería estar aquí con visas H-1B”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, propuso una prohibición total a la contratación de empleados con visas H-1B en las escuelas públicas del estado con el objetivo de eliminar lo que denomina “influencia extranjera” en las aulas. La iniciativa podría ser considerada por la Legislatura en la próxima sesión legislativa regular, aunque ya recibió críticas de representantes y directivos de instituciones educativas.

La propuesta de Greg Abbott para prohibir las visas H-1B en escuelas de Texas

En enero de 2026, Abbott ordenó a las agencias estatales y universidades públicas de Texas congelar las nuevas solicitudes H-1B, salvo autorización de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas. El mes pasado fue más allá con una propuesta que prohibiría la contratación de docentes con estas visas en las escuelas públicas estatales.

De aprobarse, la medida impulsada por Abbott podría afectar a más de 340 docentes en casi 50 distritos escolares de Texas @govabbottpress

“Ningún empleado de las escuelas públicas de Texas debería tener visas H-1B”, manifestó en una conferencia de prensa al anunciar su propuesta.

En esa línea, en un comunicado de prensa, Abbott apuntó: “Las aulas de Texas deben ser un lugar seguro para que los estudiantes aprendan, crezcan y tengan éxito, no un lugar donde entidades extranjeras adoctrinen a los jóvenes texanos. No debe haber ninguna influencia extranjera en la educación de nuestros hijos”.

Respecto al alcance, señaló que su propuesta cerrará la puerta al financiamiento, los materiales y las colaboraciones extranjeras en las escuelas primarias y secundarias del estado. Asimismo, planteó que una prohibición total similar podría extenderse posteriormente a colegios y universidades, que desde enero ya tienen restringidas las nuevas peticiones H-1B, según informó Financial Express.

La medida busca priorizar a los trabajadores texanos bajo la agenda America First para alinearse con las políticas de la administración de Donald Trump y otros legisladores republicanos.

Los distritos escolares de Texas registraron más educadores con aprobaciones de H-1B que los de cualquier otro estado, según un análisis de 2025 de la Asociación Nacional de Educación (NEA, por sus siglas en inglés).

El gobernador republicano detalló también que busca una ley que se aplique tanto a los actuales titulares de la visa H-1B como a los nuevos solicitantes.

La propuesta de Abbott para prohibir docentes con visas H-1B en Texas

Las críticas de educadores al plan de Abbott sobre las visas H-1B

Poco después de que el gobernador presentara su propuesta, varios educadores rechazaron la iniciativa. El superintendente de Marble Falls ISD, Jeff Gasaway, escribió una carta directamente a Abbott el 25 de agosto en la que defendió la contratación de docentes H-1B.

“Contrario a su falsa retórica de que esta prohibición ‘eliminaría la influencia extranjera en las aulas’, las visas H-1B son utilizadas por los distritos escolares públicos para cubrir la escasez de maestros, la cual sigue aumentando año tras año debido al entorno hostil para los docentes en la educación pública creado por usted y su administración”, expresó en una carta publicada por San Antonio Express News.

Asimismo, advirtió que, sin el recurso de las visas H-1B, el distrito no podría garantizar plenamente la educación pública gratuita que exige la Constitución de Texas.

Por su parte, funcionarios del Distrito Escolar Independiente de Dallas (DISD, por sus siglas en inglés) emitieron un comunicado en el que indicaron que el distrito solo contrata educadores extranjeros para cubrir las necesidades críticas identificadas por la Agencia de Educación de Texas.

“Si la nueva expectativa del gobernador es eliminar a estos maestros, entonces vamos a necesitar más tejanos en la formación docente”, expresaron, citados por The Texas Tribune.

Los representantes de varios distritos escolares de Texas advirtieron que la contratación de docentes H-1B es necesaria por la escasez de tejanos calificados para estos puestos Freepik

Qué falta para que avance la propuesta de Abbott en Texas

Al margen del impulso que tomó la propuesta en sus primeras semanas, no está garantizada su aplicación. Para que estas políticas entren en vigor, la Legislatura de Texas deberá aprobarlas durante la sesión de 2027.

Esto significa que, de recibir el visto bueno de los legisladores, Texas podría convertirse en el primer estado en prohibir que los distritos escolares contraten docentes mediante H-1B.