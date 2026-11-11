El testimonio de un entrenador y futbolista venezolano detenido por el ICE durante más de un mes en Florida

Luis Alejandro Calderón Vivas, un futbolista venezolano de 24 años que trabaja con niños en el sur de Florida, estuvo 36 días detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y denuncia condiciones deficientes durante su custodia, según relató a Telemundo 51.

El venezolano fue arrestado en Miami el 14 de septiembre de 2026 y quedó libre el 20 de octubre, después de que un juez de inmigración le concediera la libertad bajo fianza.

y quedó libre el 20 de octubre, después de que un juez de inmigración le concediera la libertad bajo fianza. El ICE sostiene que ingresó legalmente en 2019 y se quedó después de vencida su estadía; él afirma tener un caso de asilo abierto desde ese año.

Luis Alejandro Calderón, de 24 años, fue arrestado por el ICE en Miami el 14 de septiembre Flickr usicegov

Calderón trabaja como coordinador de operaciones de Fútbol con Corazón USA, una organización que enseña valores a niños mediante el deporte. Según su relato, dijo que lo interceptaron cuando salía del trabajo rumbo al gimnasio y que lo que más sintió fue miedo.

El inmigrante pasó por tres instalaciones: una en Miramar, el Broward Transitional Center, en Pompano Beach, y el Richwood Correctional Center, en Monroe, Luisiana.

De Miramar afirma que dormían en el piso sin colchón, que permanecían sentados con los pies esposados durante el día, que parte de la comida estaba vencida y que los baños no tenían buena higiene.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) rechazó categóricamente esas denuncias en una declaración a Telemundo 51.

La policía de Florida colabora con los agentes del ICE para detener migrantes con delitos en el estado CHANDAN KHANNA - AFP

El organismo sostiene que las personas bajo custodia reciben tres comidas diarias, agua potable, ropa, ropa de cama, artículos de higiene y acceso a duchas, y que las instalaciones se inspeccionan con regularidad.

Qué dice ICE sobre su estatus migratorio y su liberación bajo fianza

ICE informó a Telemundo 51 que el arresto ocurrió durante una operación dirigida y que Calderón ingresó con autorización el 18 de noviembre de 2019.

El DHS agregó que tener una solicitud pendiente no otorga automáticamente estatus legal. Según la agencia, el joven sigue sujeto a un procedimiento migratorio.

El medio no encontró antecedentes penales a su nombre en los condados de Miami-Dade y Broward. Aclaró que esa ausencia no define por sí sola su situación migratoria.

Por qué el centro de Miramar está bajo demanda federal y qué sigue

El lugar es objeto de una demanda colectiva presentada el 2 de octubre por el Southern Poverty Law Center y Americans for Immigrant Justice, según informó WLRN.

La demanda sostiene que desde octubre de 2025 ICE retiene allí a personas durante días, pese a su propia política de un máximo de 12 horas, y que el sitio no tiene camas ni atención médica en el lugar.

Un hombre que pidió no ser identificado, a la izquierda, espera noticias de su esposa, quien es de Cuba y tiene una cita en la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE), el miércoles 1 de julio de 2026, en Miramar, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

Según el registro del caso, el expediente fue asignado al juez K. Michael Moore. Un reporte de un denunciante interno indica que la instalación tiene capacidad para 56 personas y llegó a alojar a 342.

CBS News Miami informó que el DHS respondió que Miramar es un centro de procesamiento y no de detención, y que las personas son trasladadas luego a instalaciones permanentes.

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Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.