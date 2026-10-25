El Uscis confirmó que 152.000 inmigrantes latinos mantienen el TPS, pero no se define fecha sobre el EAD

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó que un grupo de inmigrantes latinos con Estatus de Protección Temporal (TPS) no perderá el beneficio hasta que se realicen nuevos anuncios. Esto sucedió en septiembre de 2026, pero a la fecha el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no estableció un vencimiento para el Documento de Autorización de Empleo (EAD), mientras jubilados con TPS reciben cartas de suspensión del Seguro Social.

Extensión del TPS y permiso de trabajo para miles de inmigrantes

De acuerdo con FWD.us y la Alianza Nacional TPS, los 152.000 beneficiarios son de nacionalidad salvadoreña y todos integran la fuerza laboral estadounidense.

El 9 de septiembre de 2026, día en que vencía la última extensión, el Uscis comunicó que la protección y el permiso de trabajo de los salvadoreños seguían vigentes hasta una determinación definitiva.

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Por qué no hay fecha para el permiso de trabajo de estos inmigrantes

El artículo 244(b)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) prevé una extensión de seis meses si las autoridades no determinan que el país dejó de cumplir las condiciones del TPS.

Para El Salvador, ese mecanismo llevaría la protección hasta el 9 de marzo de 2027, aunque su aplicación depende de las notificaciones oficiales.

Según el DHS, un permiso de trabajo EAD aprobado por TPS suele valer un año o hasta el vencimiento del TPS, lo que ocurra primero.

Cuántos salvadoreños con TPS trabajan en EE.UU.

Según datos publicados en julio de 2026 por FWD.us y la Alianza Nacional TPS, unos 170.000 salvadoreños tenían TPS.

Entre los 152.000 que trabajan, hay 36.000 en la construcción, 32.000 en mantenimiento de edificios, 23.000 en transporte, 18.000 en manufactura y 12.000 en restauración.

El proyecto de ley del American Dream and Promise Act contempla una vía hacia la residencia permanente para determinados migrantes que tuvieron o fueron elegibles para el TPS Fotomontaje editado con IA

Se estima que los salvadoreños con TPS generan US$5400 millones al año para la economía estadounidense y pagan US$1500 millones en impuestos.

Más de 150.000 niños con ciudadanía estadounidense dependen del trabajo de sus padres inmigrantes.

Seguro Social y TPS: suspensiones por presencia legal

Jubilados salvadoreños con TPS recibieron cartas de la Administración del Seguro Social (SSA) que suspenden sus pagos por falta de presencia legal.

La SSA se basa en la Sección 202(y) de la Ley del Seguro Social.

Abogados especializados atribuyen parte del conflicto a demoras en los avisos migratorios.

Se estima que una nueva normativa del DHS va a afectar el estatus migratorio de unos 350 mil haitianos y 6000 sirios en todo Estados Unidos Imagen generada con IA

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.