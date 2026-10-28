El Uscis lo confirmó: estos inmigrantes que ingresaron con CBP One podrán solicitar la reapertura gratis de ciertos trámites

Los inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos mediante CBP One podrán solicitar la reapertura gratuita de determinados trámites migratorios si pertenecen al grupo afectado por la cancelación masiva del parole en abril de 2025. La medida surge después de un fallo sobre la aplicación y permite revisar decisiones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) relacionadas con aquella revocación.

Qué inmigrantes que ingresaron con CBP One podrán reabrir trámites gratis

El Uscis confirmó en un comunicado oficial que los integrantes de la demanda colectiva Sileiri Doe vs. DHS podrán solicitar la reapertura o reconsideración de decisiones migratorias desfavorables sin pagar una tarifa.

Los beneficiarios de la medida judicial deben haber recibido el parole entre el 16 de mayo de 2023 y el 19 de enero de 2025 Captura de pantalla dhs.gov

El beneficio alcanza a resoluciones que el organismo emitió entre el 1° de abril de 2025 y el 21 de abril de 2026 como consecuencia de la cancelación del permiso de permanencia temporal (parole). Además, el Uscis aclaró que no existe una fecha límite para presentar estas solicitudes bajo el procedimiento especial.

Para acceder al mecanismo, los inmigrantes deben cumplir cuatro condiciones:

Ingreso mediante CBP One: haber programado una cita para entrar a EE.UU. a través de la aplicación.

haber programado una cita para entrar a EE.UU. a través de la aplicación. Fecha del permiso: haber recibido el parole entre el 16 de mayo de 2023 y el 19 de enero de 2025.

haber recibido el parole entre el 16 de mayo de 2023 y el 19 de enero de 2025. Cancelación del beneficio: haber recibido en abril de 2025 un correo electrónico con la frase “Es hora de que abandone EE.UU.”, o un mensaje similar, como notificación de la finalización del permiso.

haber recibido en abril de 2025 un correo electrónico con la frase “Es hora de que abandone EE.UU.”, o un mensaje similar, como notificación de la finalización del permiso. Permanencia en EE.UU.: continuar dentro del territorio estadounidense.

El organismo precisó que la medida no alcanza automáticamente a todos los usuarios de CBP One. Los solicitantes también deberán demostrar que la cancelación de abril de 2025 afectó su elegibilidad para el beneficio migratorio que intentaban obtener.

Afectados por CBP One: qué trámites del Uscis podrán reabrirse sin pagar

La disposición contempla distintos tipos de solicitudes que recibieron una decisión desfavorable durante el período establecido. El Uscis identificó seis situaciones:

Solicitudes denegadas.

Peticiones desestimadas.

Expedientes considerados abandonados.

Casos cerrados administrativamente.

Solicitudes rechazadas.

Expedientes remitidos a la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés).

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Entre los procedimientos comprendidos figuran las solicitudes de asilo y determinados trámites de ajuste de estatus. Sin embargo, el mecanismo excluye expresamente las autorizaciones de empleo basadas en el parole.

La reapertura tampoco garantiza una resolución favorable. Los funcionarios deberán analizar cada expediente individualmente y comprobar que el extranjero reúne los requisitos correspondientes, sin considerar la cancelación del permiso de abril de 2025.

Cómo solicitar la reapertura gratuita de un trámite migratorio ante el Uscis

El Uscis estableció que los integrantes del grupo deberán utilizar los formularios o mecanismos que determine la agencia y seguir las instrucciones especiales correspondientes al caso Sileiri Doe.

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Los solicitantes tendrán que explicar cómo la revocación de su parole afectó su elegibilidad para el beneficio solicitado. También deberán justificar por qué corresponde reabrir o reconsiderar la decisión original.

Las instrucciones oficiales distinguen dos categorías:

Formulario I-589: para solicitudes relacionadas con asilo. Las indicaciones especiales se encuentran en la página oficial del I-589.

para solicitudes relacionadas con asilo. Las indicaciones especiales se encuentran en la página oficial del I-589. Formulario I-290B: para los demás tipos de beneficios alcanzados por el procedimiento. Las instrucciones están disponibles en la página oficial del I-290B.

La exención de la tarifa corresponde exclusivamente al mecanismo dispuesto por la resolución judicial. El Uscis aclaró que las apelaciones quedan excluidas y mantienen los procedimientos y requisitos habituales.

El fallo judicial que permitió revisar las cancelaciones de parole

El origen de la medida se encuentra en una resolución del 31 de marzo de 2026. En aquella oportunidad, el Tribunal Federal del Distrito de Massachusetts anuló la revocación del parole que el gobierno federal había comunicado por correo electrónico a determinados inmigrantes en abril de 2025.

La jueza federal Allison D. Burroughs determinó que las autoridades no habían respetado los procedimientos requeridos para finalizar aquellos permisos y ordenó restablecerlos.

Posteriormente, el 21 de abril de 2026, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) actualizó las bases de datos gubernamentales para reflejar la restitución de los períodos de parole. Ese mismo día, emitió nuevas notificaciones de cancelación.

El documento judicial estableció posteriormente medidas para corregir las consecuencias de las cancelaciones originales. Entre ellas, incluyó un procedimiento gratuito para revisar decisiones migratorias desfavorables y la obligación de notificar a los afectados sobre esa posibilidad.

La resolución también ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comunicar el procedimiento a los integrantes del grupo mediante avisos traducidos a cinco idiomas. Además, exigió modificaciones en las bases de datos y directrices internas para evitar que las cancelaciones de abril de 2025 perjudicaran futuras evaluaciones migratorias.

Qué sucede con los migrantes que enfrentan la deportación, según el Uscis

El procedimiento gratuito presenta restricciones para quienes tienen expedientes ante un juez de inmigración.

El Uscis explicó que, en general, los integrantes del grupo que enfrentan procesos de expulsión deberán conseguir primero que el juez cierre o desestime ese procedimiento.

Esta condición resulta necesaria antes de solicitar a la agencia la reapertura de un caso de asilo y, en determinadas situaciones, de ajuste de estatus.

Existen excepciones limitadas. Sin embargo, si el organismo ya no tiene jurisdicción sobre el expediente debido al proceso judicial, podrá rechazar o denegar la solicitud.

El Uscis también diferenció este mecanismo de las mociones ante tribunales migratorios. La gratuidad anunciada para Sileiri Doe no modifica las reglas generales aplicables a las apelaciones.

Por otra parte, el tribunal aclaró que la anulación de los correos electrónicos de abril de 2025 no afecta las nuevas cancelaciones de parole emitidas el 21 de abril de 2026. La resolución tampoco ordenó liberar automáticamente a todos los integrantes del grupo que permanecen detenidos.