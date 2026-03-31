Para migrantes: el fallo que beneficiaría a miles de venezolanos que entraron con CBP One a EE.UU.

Una jueza federal de Estados Unidos determinó que fue ilegal revocar el parole a miles de migrantes que ingresaron al país mediante la aplicación CBP One. Por ello, ordenó al gobierno de Donald Trump restituir el estatus de los afectados.

Un fallo judicial establece que el DHS revocó de forma incorrecta el parole a migrantes

El documento fue firmado por la jueza federal de Distrito de Boston Allison D. Burroughs. Según indicó la magistrada, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no siguió el protocolo que establece su reglamento interno.

La jueza determino que la terminación del parole para migrantes que entraron con CBP One a EE.UU. fue ilegal Fernando Llano - AP

Según se presenta en el fallo, estas fueron las claves:

La jueza autorizó que los venezolanos y otros migrantes que ingresaron con parole a través de CBP One entre mayo de 2023 y enero de 2025 y que se les quitó el estatus en abril de 2025 se constituyan como una unidad de clase legal .

entre mayo de 2023 y enero de 2025 y que se les quitó el estatus en abril de 2025 . El tribunal sostuvo que tiene jurisdicción para revisar si el DHS cumplió con sus propios reglamentos , aunque no puede interferir en la decisión del secretario de Seguridad Nacional sobre si se cumplieron los propósitos de un parole.

, aunque no puede interferir en la decisión del secretario de Seguridad Nacional sobre si se cumplieron los propósitos de un parole. Burroughs indicó que no había pruebas en el registro administrativo de que un funcionario autorizado hubiera tomado la decisión y que se hubieran respetado los pasos pertinentes.

y que se hubieran respetado los pasos pertinentes. Debido a que el DHS terminó el estatus de estos migrantes sin seguir el proceso legal y reglamentario requerido, la jueza dictaminó que la acción fue ilegal según la Ley de Procedimiento Administrativo.

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Además de la fundamentación sobre la ilegalidad del procedimiento que llevó adelante el DHS, la jueza federal anuló las finalizaciones de parole anunciadas en abril de 2025.

En aquel entonces, los beneficiarios recibieron correos electrónicos genéricos donde se informaba el fin del estatus sin mayores precisiones.

La medida fue considerada ilegal por la jueza porque el DHS no cumplió con los pasos del proceso administrativo Alex Brandon - AP

La magistrada ordenó al gobierno estadounidense devolver el estatus de parole que tenían antes de dichas notificaciones a todos los extranjeros alcanzados por el fallo judicial.

De esta manera, el tribunal le dio la razón a los demandantes y negó el pedido de la administración Trump para desestimar el caso.

Más allá de la determinación de que venezolanos, cubanos y haitianos recuperen el parole, la disputa judicial sigue.

Dado que es un fallo de un tribunal inferior, las autoridades estadounidenses pueden apelar y el estatus de los migrantes podría volver a quedar en suspenso hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

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Aunque ordenó restablecer el parole, la jueza reconoció la autoridad del DHS para terminarlo

La decisión de la jueza fue que no se siguieron los procedimientos correctos para terminar con el parole y por eso se determinó su ilegalidad. Sin embargo, en el fallo la magistrada reconoció la autoridad de la agencia federal para finalizarlo.

En sus fundamentos, Burroughs manifestó que el secretario de Seguridad Nacional tiene la facultad de decidir que los propósitos del parole se cumplieron y esa decisión no es revisable.

Si el DHS sigue los pasos administrativos, la finalización del estatus sería válida.