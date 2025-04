La regla que aplica a beneficiarios Daca que quieran salir de Estados Unidos sin tener problemas legales

​Daca es uno de los programas más populares de migración de Estados Unidos, que permite a extranjeros que llegaron al país desde niños, solicitar una visa por un período de dos años, aunque es renovable, y obtener una autorización de empleo. Sin embargo, las recientes políticas antimigrantes impuestas por Donald Trump, ponen en riesgo de no poder volver a ingresar a quienes quieran salir del país.

Requisitos para viajar al extranjero para beneficiarios de DACA en Estados Unidos

Los migrantes con DACA que deseen viajar fuera de Estados Unidos sin enfrentar problemas legales, deben obtener un permiso adelantado de viaje, conocido como Advance Parole. Sin este documento, cualquier salida del país puede resultar en la pérdida de la protección del beneficio y la imposibilidad de regresar legalmente.

Los beneficiarios de DACA necesitan un permiso especial para salir de Estados Unidos sin perder su estatus migratorio. Foto: Freepik

Para obtenerlo, se debe presentar el Formulario I-131 ante Uscis, pagar la tarifa correspondiente y justificar el motivo del viaje, que solo se aprueba por razones humanitarias, educativas o laborales. Es crucial no viajar fuera del país antes de recibir la aprobación, ya que hacerlo podría significar la pérdida del estatus.

Permiso para salir de Estados Unidos

Una vez que el beneficiario ya tenga la aprobación del permiso, debe asegurarse de regresar dentro del período permitido, porque tiene una fecha de vencimiento. Sin embargo, es importante considerar que, aunque el Advance Parole facilita el nuevo ingreso, la decisión final la toma el oficial de inmigración en la frontera, lo que implica un riesgo.

Asimismo, las leyes pueden cambiar, lo que podría afectar la validez del DACA y los permisos de viaje. Por ello, viajar sin Advance Parole puede ser peligroso, ya que podría resultar en la prohibición de entrada a Estados Unidos y la pérdida del estatus.

El permiso de viaje Advance Parole solo se concede por motivos humanitarios, educativos o laborales y requiere aprobación previa. Foto: freepik

Requisitos para aplicar al programa DACA

Para solicitar el acceso al programa por primera vez, se deben cumplir varios requisitos establecidos por Uscis. El solicitante debió ingresar a Estados Unidos antes de cumplir 16 años y residir de manera continua en el país desde el 15 de junio de 2007. Además, debe estar físicamente presente en Estados Unidosal momento de presentar la solicitud. Otro requisito es no tener un estatus migratorio legal en esa fecha.

Para aplicar al programa DACA por primera vez, se deben cumplir requisitos específicos sobre edad, residencia y educación. Foto: Freepik

También se exige que el solicitante esté inscrito en la escuela, posea un diploma de secundaria o un certificado de educación general (GED), o bien sea un veterano dado de baja honorablemente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos En cuanto al historial criminal, no debe contar con antecedentes de delitos graves, menores, significativos ni tres o más delitos menores. Además, no debe representar una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.

Para iniciar el proceso de solicitud, es necesario completar el Formulario I-821D (Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), el Formulario I-765 (Solicitud de Autorización de Empleo) y el Formulario I-765WS. Y se deben pagar las tarifas correspondientes, además de proporcionar pruebas documentales que respalden el cumplimiento de los requisitos.

Qué hacer si Uscis rechaza la solicitud para el programa DACA

Cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración responde de manera negativa a un pedido de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, generalmente es por errores administrativos, como formularios incompletos o tarifas de pago incorrectas. En estos casos, el solicitante puede corregir los errores y volver a presentar la solicitud.

Por otro lado, si la solicitud figura como denegada, significa que Uscis ha determinado que el solicitante no cumple con los requisitos del programa o ha encontrado razones para considerar que no es elegible, como pueden ser los antecedentes penales o inconsistencias en la información proporcionada. En estos casos, no hay un proceso de apelación ni una opción para reconsideración.

Una solicitud de DACA rechazada no siempre implica deportación, pero puede tener consecuencias legales si hay antecedentes penales. Foto: Freepik

Es importante destacar que Uscis no remite automáticamente a los solicitantes denegados a las autoridades de inmigración para su deportación, a menos que existan antecedentes criminales graves o riesgos para la seguridad nacional. Sin embargo, cada caso se evalúa de manera individual, por lo que es recomendable consultar con un abogado de inmigración antes de presentar una nueva solicitud.