Para muchos latinos en Estados Unidos, la cocina es una forma de mantenerse o al menos sentirse cerca de las raíces y tradiciones de su país mientras persiguen sus sueños como migrantes. Sin embargo, para una joven de origen colombiano, la preparación de sus platos favoritos se ha vuelto una pesadilla, debido al gran inconveniente que le genera un dispositivo que está presente en casi todas las viviendas y que es un elemento esencial en la seguridad.

Geivy Santana, que vive en la localidad de Charleston, Carolina del Sur, compartió un video en su cuenta de TikTok, donde relató su batalla con los detectores de humo en su departamento, mismos que activan un molesto sonido de advertencia cuando ella prepara carne asada para comer. “Uno aquí no tiene la tranquilidad de cocinar sin saber que la alarma se va a encender”, contó en su clip.

Una joven de Colombia compartió en sus redes sociales una de sus experiencias como inmigrante en Estados Unidos TikTok/@geivysantana

“El sueño americano se ha convertido en una pesadilla para mí y solo los latinos entenderán lo que digo”, relató la joven en la publicación de su cuenta @geivysantana, para luego detallar su frustración por no poder disfrutar de la tranquilidad al cocinar platos típicos de su cultura. “Nos encanta hacer todo asado”, agregó.

Con su evidente enojo, los usuarios no tardaron en compartirle algunos consejos prácticos para evitar que los vapores de la cocina latina detonen la alarma. “Tienes que prender el extractor cuando cocinas”; “Yo abro todo, la puerta, las ventanas, y no tengo ese problema”. También le ofrecieron trucos caseros: “Mi familia le coloca un paño al aparato y listo. Así no pasa el humo”. En tanto, otros recordaron sus propias anécdotas: “A mí me pasó una vez y me asusté, pensé que los bomberos llegarían”.

¿Cómo funcionan las alarmas de humo en EE.UU.?

A diferencia de lo que sucede en países de América Latina, algunas ciudades de Estados Unidos obligan a los constructores de edificios a instalar alarmas de humo para garantizar la seguridad de los residentes y prevenir incendios. Existen varios tipos de detectores, pero, por lo regular, deben estar ubicados en cada piso de la casa, en cada habitación y en los pasillos fuera de las áreas de dormir.

Algunos gobiernos locales y aseguradoras exigen que se instalen detectores de humo en viviendas de EE.UU. StateFarm

Este incidente en la cocina de Geivy Santana, aunque puede parecer algo menor, también es una muestra de las complicaciones que los inmigrantes enfrentan al adaptarse a una nueva vida en Estados Unidos. En un video posterior, la joven se refirió a las dificultades de este proceso e hizo algunas recomendaciones a su audiencia.

“No emigren, no salgan de su país, no vengan aquí a Estados Unidos”, refirió la creadora de contenido en referencia a un video previo que generó controversia entre sus seguidores. En respuesta, la joven colombiana explicó el contexto.

Para Geivy, el llamado “sueño americano” depende del esfuerzo de cada persona y las ganas que tengan de superar los obstáculos para alcanzar sus metas. “Hay que venir preparados mentalmente. Migrar es de valientes, es para personas que tienen los pantalones bien puestos”, cerró.