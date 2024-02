escuchar

Entre las múltiples vías para conseguir la ciudadanía en Estados Unidos, la opción de solicitarla por matrimonio es una de las más recurrentes y seguras. Sin embargo, el proceso no está exento de tener algunos inconvenientes y, sobre todo, del riesgo de cometer errores en el trámite, como le sucedió a una joven de origen venezolano. Creyó que la larga espera había llegado a su fin, pero se sorprendió cuando le informaron de un inconveniente.

Aunque había preparado todos los detalles para festejar el logro de convertirse en ciudadana estadounidense, el día de su cita en Migración, Mishell Thielen fue notificada de un pequeño error en su formulario que amenazó con desvanecer todo por lo que había trabajado. Sin embargo, su empeño por lograr el ansiado documento ahora cuenta con la tecnología como aliada para superar los estrictos requisitos burocráticos.

“Hace cuatro días, casi me convierto en ciudadana, pero me negaron la solicitud porque hace un año había enviado mal un formulario”, contó la joven latina en un clip publicado en sus redes sociales, que tiene más de 500 mil reproducciones en sus cuentas de Instagram y TikTok. “Me puse a trabajar en ChatGPT para que me hiciera una carta donde me disculpo por enviar más tarde esta solicitud y ver todos los requisitos que pedían”, detalló, mientras mostraba imágenes de sus preparativos para enviar la documentación.

Aunque muchos usuarios de la red social aplaudieron que Mishell no se dejara vencer por las adversidades y se mostrara determinada a continuar su camino hacia la ciudadanía, algunos le sugirieron que debería buscar ayuda profesional para superar el complejo procedimiento burocrático de la mejor manera: “Sale costoso pagarle a alguien que le ayude a uno, pero vale la pena para no equivocarse y ahorrarse tiempo”, escribió una persona en reacción al video.

Otros compartieron sus propias odiseas: “A mí la remoción me demoró cuatro largos años, me llegaron tres cartas de extinción y hasta hace un mes llegó por 10 años”. Un usuario más le extendió un valioso consejo para ahorrar tiempo en el nuevo intento del trámite: “Apenas te llegue el recibo de remoción de condiciones, aplica de nuevo para la ciudadanía para que te hagan el combo interview, y así ya lograrías la naturalización para que no esperes tantos años”.

Antes de recibir la noticia del error en sus trámites, Mishell Thielen había hecho preparativos para festejar la obtención de la ciudadanía @mishellthiele / TikTok

¿Por qué le negaron la ciudadanía?

En un video previo, Mishell compartió con sus seguidores parte de su historia que inició con el proceso de naturalización por matrimonio con un ciudadano estadounidense hace tres años, un procedimiento que prometía culminar con la obtención de la anhelada ciudadanía.

Luego de esperar meses por su cita, y estudiar arduamente para el examen, finalmente llegó el día. Sin embargo, durante la entrevista, el funcionario de inmigración que la atendió le reveló que había un problema: su residencia aún tenía condiciones que debían ser removidas antes de poder naturalizarse.

“Él me dice que esto tuvo que haber sido un error, pero que es contra la ley que yo me haga ciudadana con una residencia que tiene condiciones (…) me hace saber que no voy a poder tener la ciudadanía hoy, que debo empezar el proceso desde cero otra vez, pero primero debo solicitar que se renuevan las condiciones de mi residencia y luego, en unos muchos meses solicitar mi ciudadanía”, relató en su grabación.

A pesar de tener “el corazón roto”, Mishell Thielen se sobrepuso a la negativa y parece estar decidida a convertirse en una fuente de inspiración para muchos que recorren el mismo camino al mostrar cómo utiliza a su favor todos los recursos tecnológicos para transformar los errores en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. “En algún momento, voy a tener la ciudadanía y espero en verdad que la tercera sea la vencida porque ya estoy cansada de ilusionarme y la primera vez me equivoqué de fecha, ahora esto de las condiciones, así que espero que a la tercera sí pueda tener mi ciudadanía”, señaló.