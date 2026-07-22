Es inmigrante y podría perder la ciudadanía estadounidense: “Había asumido la identidad de una persona fallecida”

En 1996, María Lourdes Montoya obtuvo la ciudadanía estadounidense mediante una petición presentada por su esposo, presunto ciudadano americano. Sin embargo, años después las autoridades de Colorado determinaron que el matrimonio había utilizado “la identidad de una persona fallecida” para que la mujer obtuviera la nacionalidad.

Qué se sabe del caso de María Lourdes Montoya

La ciudadana de origen mexicano presentó la solicitud de naturalización el 21 de mayo de 1996, nueve años después de casarse con Ernesto Orozco-Viramontes en México.

El esposo de María Lourdes Montoya se hizo pasar por un primo fallecido para ser ciudadano estadounidense Fotomontaje realizado con IA

Al presentar el Formulario N-400, declaró que era residente desde hacía tres años y que estaba casada con un estadounidense. Sin embargo, Viramontes asumió la identidad de Gilberto Montoya, un primo fallecido, para hacerse pasar por un ciudadano estadounidense nacido en Los Ángeles.

“Orozco-Viramontes declaró ante los agentes de la CBP y admitió en su declaración jurada que había asumido la identidad de Montoya entre 17 y 19 años antes. El verdadero Gilberto Montoya falleció en South Gate, California, el 10 de abril de 1974″, señaló la demanda.

La historia real de la ciudadanía de María Lourdes Montoya

El 14 de noviembre de 1996, Lourdes afirmó bajo juramento a las autoridades migratorias que su esposo era Gilberto Montoya. Con estas declaraciones, le otorgaron la ciudadanía en 1997.

Tras ser detenido por la CBP, Ernesto Orozco-Viramontes admitió que era un ciudadano mexicano y que había comprado el acta de nacimiento de su primo fallecido por US$300 Imagen Ilustrativa generada con IA

La identidad se mantuvo oculta hasta 2011, cuando Viramontes fue detenido al intentar entrar a EE.UU. con un pasaporte a nombre de Montoya. Durante el interrogatorio, admitió que era un ciudadano mexicano y que había comprado el acta de nacimiento de su primo fallecido por US$300.

“Durante su encuentro con la CBP el 6 de agosto de 2011, Orozco-Viramontes admitió en el Formulario I-215B que no era ciudadano estadounidense y que, en cambio, era mexicano”, citó la denuncia.

Tras sus declaraciones, fue arrestado en 2012 y condenado por uso indebido de documentos migratorios.

Las consecuencias de la verdadera identidad de Ernesto Orozco-Viramontes

Según las autoridades de Colorado, el esposo le confesó su verdadera identidad a Montoya dos años después de casarse. Ante ese contexto, aseguran que la ciudadanía de la mexicana debe ser revocada bajo los siguientes cargos: