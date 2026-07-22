Es inmigrante y podría perder la ciudadanía estadounidense: “Había asumido la identidad de una persona fallecida”
El esposo de una mujer mexicana usó la identidad de un primo muerto para hacerla pasar por casada con un ciudadano de EE.UU.
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En 1996, María Lourdes Montoya obtuvo la ciudadanía estadounidense mediante una petición presentada por su esposo, presunto ciudadano americano. Sin embargo, años después las autoridades de Colorado determinaron que el matrimonio había utilizado “la identidad de una persona fallecida” para que la mujer obtuviera la nacionalidad.
Qué se sabe del caso de María Lourdes Montoya
La ciudadana de origen mexicano presentó la solicitud de naturalización el 21 de mayo de 1996, nueve años después de casarse con Ernesto Orozco-Viramontes en México.
Al presentar el Formulario N-400, declaró que era residente desde hacía tres años y que estaba casada con un estadounidense. Sin embargo, Viramontes asumió la identidad de Gilberto Montoya, un primo fallecido, para hacerse pasar por un ciudadano estadounidense nacido en Los Ángeles.
“Orozco-Viramontes declaró ante los agentes de la CBP y admitió en su declaración jurada que había asumido la identidad de Montoya entre 17 y 19 años antes. El verdadero Gilberto Montoya falleció en South Gate, California, el 10 de abril de 1974″, señaló la demanda.
La historia real de la ciudadanía de María Lourdes Montoya
El 14 de noviembre de 1996, Lourdes afirmó bajo juramento a las autoridades migratorias que su esposo era Gilberto Montoya. Con estas declaraciones, le otorgaron la ciudadanía en 1997.
La identidad se mantuvo oculta hasta 2011, cuando Viramontes fue detenido al intentar entrar a EE.UU. con un pasaporte a nombre de Montoya. Durante el interrogatorio, admitió que era un ciudadano mexicano y que había comprado el acta de nacimiento de su primo fallecido por US$300.
“Durante su encuentro con la CBP el 6 de agosto de 2011, Orozco-Viramontes admitió en el Formulario I-215B que no era ciudadano estadounidense y que, en cambio, era mexicano”, citó la denuncia.
Tras sus declaraciones, fue arrestado en 2012 y condenado por uso indebido de documentos migratorios.
Las consecuencias de la verdadera identidad de Ernesto Orozco-Viramontes
Según las autoridades de Colorado, el esposo le confesó su verdadera identidad a Montoya dos años después de casarse. Ante ese contexto, aseguran que la ciudadanía de la mexicana debe ser revocada bajo los siguientes cargos:
- Inelegibilidad estatutaria: nunca fue elegible porque no estaba casada con un ciudadano de EE.UU.
- Admisión ilegal: su residencia permanente no fue legal porque se obtuvo mediante una afirmación falsa de parentesco.
- Inadmisibilidad por fraude: mintió para obtener su visa de inmigrante.
- Falta de buen carácter moral: dio falso testimonio bajo juramento durante su entrevista de naturalización para obtener beneficios migratorios.
- Ocultamiento de hechos materiales: engañó intencionalmente a las autoridades sobre la identidad de su esposo para influir en la aprobación de su ciudadanía.