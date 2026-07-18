Es migrante, viajó para renovar su visa H-1B y un fallo lo obliga a seguir esperando tras 18 meses fuera de EE.UU.

Un juez federal desestimó una demanda presentada por Navdeep Sharma, un ciudadano indio titular de una visa H-1B que permanece varado en su país desde hace 18 meses. A pesar de los esfuerzos legales por agilizar su retorno a Texas, donde residen su esposa y sus dos hijos, el magistrado falló en contra de su solicitud de intervención judicial.

Cómo fue el caso del migrante que espera en la India para regresar a EE.UU.

Navdeep Sharma, empleado de Tata Consultancy Services, viajó a Hyderabad en enero de 2025 para obtener un nuevo sello de visa H-1B tras una extensión aprobada por su empleador.

Según Newsweek, tras su entrevista consular, las autoridades le denegaron la visa inicialmente y le solicitaron exámenes médicos adicionales, los cuales cumplió satisfactoriamente.

Ciertos profesionales bajo la visa H-1B perciben ingresos medianos superiores a los graduados estadounidenses Imagen creada con IA

Aunque en julio de 2025 su estado en línea cambió a “Aprobado”, al acudir al consulado los funcionarios le negaron nuevamente el documento y le exigieron información sobre sus cuentas en redes sociales.

Desde aquel momento, Sharma permaneció fuera de EE.UU. separado de su familia y sin poder retomar sus actividades laborales en Georgetown, Texas.

La demanda original acusaba al secretario de Estado, Marco Rubio, y a otros altos funcionarios de retrasar ilegalmente la decisión sobre su solicitud.

El juez Kelly desestimó estas acusaciones al determinar que las decisiones de visa corresponden a funcionarios consulares y no a altos cargos en Washington.

El demandante también argumentó que su caso tenía un trato inusual al solicitarse información sobre sus redes sociales antes de que esa política fuera pública.

No obstante, el tribunal rechazó este punto indicando que no existían pruebas de mala fe por parte de los demandados.

La visa H-1B está enfocada en profesionales con trabajos especializados Imagen ilustrativa generada con IA (Magnific)

En qué consiste el fallo judicial que afectó al migrante

El juez de distrito Timothy J. Kelly dictaminó el 10 de julio que la demora de 18 meses no es legalmente irrazonable bajo el marco jurídico vigente, de acuerdo con Newsweek. El tribunal señaló que no existe un plazo límite impuesto por el Congreso para la resolución de estas solicitudes y que, en casos previos, esperas de hasta dos años se han considerado aceptables.

El fallo también subrayó que ordenar a los funcionarios consulares que priorizaran el caso de Sharma obligaría a la agencia a perjudicar a otros solicitantes en situaciones similares. Por lo tanto, aunque el juez reconoció los perjuicios económicos y personales del demandante, concluyó que dichas circunstancias no justificaban una orden judicial que alterara el orden de procesamiento establecido.

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Kelly describió el tiempo de espera como “insignificante” al compararlo con demoras mayores impugnadas sin éxito anteriormente en ese distrito. Finalmente, el juez reiteró que, aunque se solidariza con la separación familiar, ese factor individual no constituye una razón suficiente para otorgar prioridad judicial al caso.

Qué significa el fallo para quienes esperan una decisión consular

El Departamento de Estado advierte que algunos rechazos bajo la sección 221(g) requieren procesamiento administrativo adicional y que la duración depende de las circunstancias de cada caso. Salvo emergencias familiares graves, recomienda esperar al menos 180 días desde la entrevista o desde la entrega de documentos adicionales antes de consultar el estatus del trámite. Este plazo es únicamente una recomendación para realizar consultas. Es decir, no constituye una fecha límite para que el consulado resuelva la visa ni garantiza que una demora posterior sea ilegal.