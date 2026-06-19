Abbott congela las visas H-1B en Texas: qué empleos estatales quedan fuera del alcance de extranjeros
La medida ya rige en organismos estatales y el gobernador pidió extenderla mediante una ley
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El gobierno de Texas profundiza su estrategia para priorizar la contratación de trabajadores locales en el sector público. El gobernador Greg Abbott ordenó suspender la presentación de nuevas solicitudes de visas H-1B en organismos estatales y ahora pretende convertir esa disposición en una norma permanente.
La medida de Abbott sobre el uso de la visa H-1B
Según un video compartido en una cuenta de X que reproduce las medidas de Abbott, el gobernador de Texas anunció que este recurso no se utiliza en contrataciones estatales. Además, pidió que el Estado de la Estrella Solitaria elabore una ley para imponer esa misma restricción de manera permanente y en todos los ámbitos.
La iniciativa apunta a impedir que agencias estatales, municipios y otras entidades gubernamentales recurran a este programa migratorio para incorporar personal extranjero. Según el planteo oficial, los cargos financiados con fondos públicos deben ser ocupados en primer lugar por personas que residan en Texas.
Abbott recordó que las visas H-1B son otorgadas por el gobierno federal, aunque sostuvo que el estado puede definir cómo realiza sus contrataciones. Por ese motivo, dispuso que las dependencias bajo control estatal dejen de utilizar este mecanismo para cubrir vacantes.
Qué empleos quedan excluidos para quienes dependen de una visa H-1B
Previamente, el 27 de enero, Abbott firmó una directiva que estableció una pausa inmediata para nuevas peticiones de patrocinio de visas H-1B dentro del sector público texano. La restricción alcanza a distintas áreas de la administración estatal.
Entre los organismos afectados se encuentran:
- Las agencias gubernamentales dependientes del Poder Ejecutivo.
- Las universidades públicas y otros establecimientos educativos.
- Diversas instituciones vinculadas a servicios financiados por el estado.
- Hospitales públicos.
Los puestos que tradicionalmente requerían este tipo de autorización migratoria incluyen:
- Cargos académicos
- Investigadores universitarios
- Especialistas en tecnología de la información
- Profesionales científicos
- Analistas de investigación
- Contadores con perfiles técnicos
- Personal clínico especializado
“Necesitamos prohibir que cualquier gobierno estatal o local utilice visas H-1B para fines de contratación“, señaló en el video adjunto en la publicación de redes sociales.
La prohibición de visas H-1B en Texas se mantendrá hasta 2027
La suspensión permanecerá vigente hasta el 31 de mayo de 2027, fecha que coincide con la finalización de la Nonagésima Legislatura de Texas. Durante ese período, las entidades públicas no podrán iniciar nuevas solicitudes de visas H-1B salvo que obtengan una autorización especial.
La excepción dependerá de una aprobación escrita de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en inglés). Para acceder a ese permiso, las instituciones deberán justificar la necesidad del puesto y demostrar que intentaron contratar candidatos locales antes de buscar personal extranjero.
Además, las organizaciones alcanzadas por la medida deben presentar información sobre trabajadores extranjeros actualmente patrocinados, lo que incluye cantidad de empleados, funciones desempeñadas, países de origen y fechas de vencimiento de las autorizaciones migratorias.
Cómo funciona el proceso de autorización excepcional
Las agencias estatales y universidades, así como los hospitales financiados por el estado, que consideren indispensable incorporar personal extranjero calificado deben iniciar un procedimiento ante la TWC. El trámite comienza con un contacto formal a través del sitio web oficial del organismo.
Posteriormente, la comisión entrega un paquete de documentación con los requisitos que deberán completar las instituciones interesadas. Una vez presentada toda la información requerida, el organismo evalúa el caso y decide si concede la autorización.
Entre los elementos que podrían ser solicitados figuran:
- Pruebas de búsqueda de candidatos texanos.
- Fundamentos sobre la importancia del cargo para el funcionamiento de la entidad.
- Detalles relacionados con la posición ofrecida y el trabajador propuesto.
Universidades y centros públicos con mayor cantidad de trabajadores H-1B en Texas
Antes de la entrada en vigor del congelamiento, varias instituciones públicas de Texas concentraban un número significativo de empleados bajo este programa migratorio. Entre ellas figuraban centros universitarios y médicos vinculados al sistema estatal.
Según lo retomado por Associated Press, los registros correspondientes a 2025 mostraron que:
- El Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas en Dallas fue la institución pública estatal con la mayor cantidad, con 228 titulares de visa.
- La Universidad de Texas A&M en College Station contó con 214 titulares.
- El Centro de Cáncer MD Anderson de la Universidad de Texas en Houston registró 171 titulares.
- La Universidad de Texas en Austin tuvo 169 titulares.
- La Universidad Texas Tech en Lubbock contó con 143 titulares.
Aunque esos profesionales pueden continuar con sus desempeños bajo las autorizaciones ya existentes, las restricciones actuales limitan la incorporación de nuevos trabajadores extranjeros mientras permanezca vigente la suspensión establecida por el gobierno de Texas.
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