Los nuevos controles para estas visas que el DHS evalúa para agosto: qué obstáculos enfrentarían los migrantes ahora

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) incluyó dentro de su agenda regulatoria una propuesta destinada a modificar el funcionamiento del programa de visas H-1B. El objetivo es introducir nuevos mecanismos de control sobre la contratación de trabajadores extranjeros y reforzar la supervisión de las empresas que participan del sistema.

Cambios previstos para el programa de visas H-1B en agosto

De acuerdo con la información oficial, uno de los puntos centrales de la reforma apunta a revisar las excepciones al límite anual de visas H-1B. Esa modificación podría reducir la cantidad de casos que actualmente quedan excluidos del cupo establecido por la legislación migratoria.

El DHS analiza reformas para el programa H-1B iStock

El plan también incorporará mayores exigencias para las contrataciones realizadas en instalaciones de terceros, un esquema utilizado por empresas de consultoría y tecnología. La propuesta prevé requisitos adicionales para este tipo de asignaciones laborales y un control más amplio sobre su cumplimiento.

Además, el DHS evalúa incrementar la fiscalización sobre empleadores que hayan registrado incumplimientos previos relacionados con el programa H-1B. Esto podría derivar en procesos de revisión más frecuentes.

De concretarse el calendario previsto, la propuesta de reglamentación será publicada en agosto. A partir de ese momento comenzará el proceso administrativo para definir el contenido definitivo de las nuevas disposiciones, según la agenda regulatoria.

El DHS evalúa incrementar la fiscalización sobre empleadores que hayan registrado incumplimientos Magnific

La iniciativa forma parte de una revisión más amplia de las políticas migratorias. Entre los cambios previstos también figura la eliminación del sistema conocido como “duración de estatus” para estudiantes internacionales y visitantes de intercambio, quienes pasarían a contar con autorizaciones de permanencia sujetas a una fecha de vencimiento determinada.

EE.UU. impondrá nuevos sueldos mínimos para trabajadores con visas H-1B

El Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) impulsará un incremento de los sueldos mínimos exigidos para estas contrataciones. La propuesta elevará el nivel salarial de referencia para trabajadores de ingreso, lo que incrementará la inversión requerida por parte de las empresas patrocinadoras.

Además, según lo retomado por la empresa global de servicios de inmigración Fragomen, otra iniciativa prevista ampliaría el alcance de una tarifa de US$4000 que actualmente solo aplica a determinadas solicitudes. La intención es que ese cargo también entre en vigor para extensiones de estadía presentadas por grandes empleadores cuya plantilla esté integrada mayoritariamente por trabajadores con visas H-1B o L-1.

Las visas H-1B pueden sufrir cambios a partir de una norma que está prevista para publicarse en agosto

Qué es la visa H-1B y cómo se solicita

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), la visa H-1B permite a ciudadanos extranjeros trabajar temporalmente en EE.UU. en ocupaciones especializadas. Para acceder a esta categoría, el puesto debe requerir conocimientos específicos y, como regla general, un título universitario o una formación equivalente vinculada directamente con la actividad desempeñada.

El procedimiento comienza con la presentación, por parte del empleador, de una Solicitud de Condición Laboral ante el DOL, mediante la cual certifica el salario ofrecido y las condiciones de empleo. Si la vacante está alcanzada por el límite anual de visas, también debe completarse un registro electrónico para participar del proceso de selección administrado por el Uscis.

Marjorie Taylor Greene propone finalizar con la visa H-1B

Una vez seleccionado el registro, el empleador presenta el formulario I-129. Si la petición recibe aprobación y el trabajador se encuentra fuera de EE.UU., deberá gestionar la visa ante un consulado estadounidense antes de solicitar su ingreso.

La autorización suele concederse por hasta tres años, con posibilidad de extenderla hasta un máximo de seis. Sin embargo, la normativa contempla excepciones para determinados procesos de residencia permanente.