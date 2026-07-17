Gendarmes encontraron en un cerro de Chubut a una mujer que se había extraviado por la niebla y el mal clima

Gendarmes encontraron el jueves último en Chubut a una mujer que se había perdido en el Cerro 21, en Esquel, debido al mal tiempo y las constantes neblinas. La víctima estaba en un estado de shock que le había impedido descender por sus propios medios.

Los gendarmes tuvieron que ascender el cerro, ubicado aproximadamente a 2.100 metros sobre el nivel del mar, para geolocalizar a la mujer. Luego de un intenso rastrillaje, la víctima fue hallada con signos de hipotermia y bloqueo emocional, por lo que debió ser estabilizada, contenida y trasladada hacia su domicilio.

El caso

En un día de baja visibilidad por las constantes neblinas, la operadora del Centro de Comando, Monitoreo y Control de la ciudad de Esquel informó a la guardia del Grupo Especializado en Alta Montaña del Escuadrón 36 Esquel “Subalf D. Guillermo Nasif” sobre el pedido de auxilio de una mujer residente de la ciudad, que se encontraba en el Cerro 21 y estaba “imposibilitada” de encontrar el camino para regresar a su hogar.

Los gendarmes ascendieron 2.100 metros, con el viento en contra y frío extremo, para localizar el lugar que la mujer había mencionado como el sitio en que había quedado varada.

Rescate de Gendarmería en Cerro 21

Después de dos horas de travesía, los uniformados divisaron sobre uno de los filos de la montaña señales de luces de una linterna frontal. Los efectivos lograron encontrarla, le “realizaron maniobras de estabilización y estimaciones primarias de lesiones y controles de signos vitales, ya que estaba con principios de hipotermia, estado de shock y bloqueo emocional”, informó Gendarmería en un comunicado.

Esquel, uno de los principales puntos turísticos del país

Una vez estabilizada y contenida, los gendarmes iniciaron con el descenso a pie con la mujer y, ya en la base del cerro, fue llevada en cuatriciclo hasta el asiento del Grupo de GNA.

En esas instalaciones, el personal de la fuerza verificó que la ciudadana estaba en buen estado de salud y fue trasladada hacia su domicilio.

La actividad

El trekking a la cumbre del Cerro 21 es tradicional en Esquel porque forma parte de las actividades más frecuentes de los residentes, como el caso de la mujer que fue rescatada por Gendarmería.

La dificultad para la cumbre del Cerro 21 es media/alta, y la vista que ofrece es una panorámica que incluye al centro urbano, el Cordón Situación, Laguna la z, cerro La Torta y la Laguna Willimanco, entre otros puntos.