Esto es lo que se sabe sobre las nuevas políticas de asilo que propondrá Joe Biden en medio de la crisis migratoria

En el marco de la situación migratoria que enfrenta Estados Unidos desde hace meses, el presidente de ese país, Joe Biden, prepara una nueva regla que busca cambiar el proceso de solicitudes de asilo para algunos migrantes. En concreto, las medidas apuntan a agilizar el procedimiento por el cual se determina si un extranjero es elegible o no.

El detalle de la nueva regla que propondrá Biden este jueves para el programa de asilo de EE.UU. Evan Vucci - AP

La iniciativa permitiría que, en la entrevista inicial que reciben los inmigrantes cuando llegan a EE.UU. al buscar la condición de asilo, los oficiales puedan decidir si el individuo es elegible en función de sus antecedentes penales o de si representa o no un riesgo para la seguridad nacional. Por lo tanto, ya no sería un juez en una segunda instancia quien estaría a cargo de este proceso, según adelantó la agencia Associated Press.

Bajo la normativa actual, al arribar, el extranjero debe pasar un examen inicial de “miedo creíble” (un criterio para el asilo). Así, puede continuar con el proceso, incluso si tiene antecedentes penales o representa un riesgo para la seguridad estadounidense. En tanto, es el juez quien tiene la última palabra respecto a su admisión o no.

La nueva regla final que anunciará el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) elimina esta segunda instancia y concentra todo el proceso en la primera.

La propuesta afectaría únicamente a un universo relativamente pequeño de migrantes y a aquellos que de todos modos no estarían calificados para recibir protección de asilo. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes se muestran preocupadas respecto a que estos cambios impacten en el proceso de determinación del “miedo creíble”.

Muchas de las personas llegan a la frontera entre México y Estados Unidos inmediatamente después de largos viajes en donde su vida corre un importante riesgo Eric Gay - AP

Según estas entidades, muchas veces los inmigrantes se someten a estas entrevistas en EE.UU. inmediatamente después de sobrevivir a viajes peligrosos para llegar al país, que implican serios riesgos para sus vidas y situaciones traumáticas. Por eso es que estos exámenes iniciales suelen tener un filtro relativamente bajo, para que los inmigrantes no sean deportados injustamente.

Crisis migratoria en Estados Unidos: Biden analiza una medida más amplia hacia fin de año

Las nuevas medidas se dan precisamente en un contexto donde la situación migratoria está en el centro de la discusión pública estadounidense. Además de la nueva regla para las solicitudes de asilo, que probablemente entre en vigor recién dentro de algunos meses, el presidente Biden analiza implementar hacia fin de año una acción ejecutiva más amplia en la frontera, que según AP depende en gran parte de si sube la cantidad de cruces ilegales.

En paralelo, Biden analiza una acción ejecutiva más amplia para enfrentar la crisis migratoria en la frontera con México hacia fin de año Evan Vucci - AP

De acuerdo con estos reportes, la Casa Blanca consideraría utilizar las potestades que le otorga la ley federal de inmigración a la administración federal, aprovechadas por el expresidente Donald Trump durante su gestión, para ordenar unilateralmente una amplia represión en la frontera con México.

Según reveló el propio Biden semanas atrás, tras el fallido intento de un acuerdo bipartidista en el Congreso de EE.UU., su equipo busca alternativas para llevar a cabo alguna acción pueda implementarse según las competencias ejecutivas. “Lo estamos examinando”, afirmó el jefe de Estado.

