¿Podría Joe Biden cerrar la frontera entre México y EE.UU.?: esto es lo que respondió cuando se lo preguntaron

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció este martes que no tiene capacidad de respuesta para manejar la crisis migratoria en la frontera con México. A su vez, dijo no estar seguro de tener el poder legal para disponer una acción ejecutiva para cerrar totalmente las puertas al país y rechazar el ingreso de migrantes. “Lo estamos examinando”, afirmó.

Cuando la problemática migratoria alcanzó niveles récord en febrero, el mandatario admitió que había considerado implementar una orden de este tipo para reforzar las normas de asilo y cerrar la entrada de inmigrantes cuando los cruces ilegales excedieran un cierto umbral, pero nunca se concretó.

Migrantes esperan a las autoridades estadounidenses en la frontera entre EEUU y México, visto desde Ciudad Juárez, México, el miércoles 10 de mayo de 2023. (AP Foto/Christian Chávez, Archivo)

“Bueno, eso lo sugerí”, aseguró Biden en diálogo con Televisa Univision. Además, el demócrata explicó las razones por las que esta nueva reglamentación aún no vio la luz: “Estamos examinando si tengo o no ese poder. No hay garantía de que tenga ese poder por mi cuenta, sin legislación. Algunos han sugerido que debería intentarlo. Y si me lo impide el tribunal, me lo impide el tribunal. Pero ahora mismo estamos tratando de resolverlo”, detalló sobre el estado de situación.

En esa línea, el jefe de Estado destacó que, de no ser por el fracaso del acuerdo fronterizo bipartidista del Senado, al que se opusieron varios republicanos a principios de este año, ahora mismo “tendría ese poder” para cerrar la frontera.

Biden señaló la falta de recursos como la causa principal de la crisis fronteriza

Por otro lado, la oposición republicana denuncia que el mandatario es el responsable de la crisis producto de haber abandonado desde 2021 la dura política migratoria que había instrumentado el expresidente Donald Trump. Sobre esto, Biden recalcó la necesidad de respetar el debido proceso migratorio aprobado por el Congreso de los EE.UU., y señaló como principal causa de la crisis la falta de recursos para dar abasto frente al aumento del flujo de migrantes.

Para el demócrata el problema debe resolverse en el Congreso. “Cuando en la frontera hay más de 5000 personas al día intentando cruzar... no podés gestionarlo, ralentizarlo”, ejemplificó para explicar la importancia de tener ese mecanismo a su disposición. Frente a esa imposibilidad, Biden señaló cómo se vuelve complejo combatir la crisis fronteriza con los recursos existentes.

En febrero de este año hubo 189.922 intentos de cruce en la frontera con México, según la CBF Facebook Greg Abbott

Los migrantes en la administración Biden

De acuerdo con los datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), desde que el actual mandatario asumió en el cargo en 2021, los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza encontraron más de 7 millones de migrantes a lo largo de la frontera sur. Los 189.922 intentos de cruce este febrero superaron ampliamente los números de ese mismo mes en 2022 (166.010) y en 2023 (156.000). En diciembre del año pasado se registró el total mensual más alto jamás registrado, con 302.000 intentos de cruce.

“Ni siquiera tenemos suficientes agentes para entrevistar a las personas y discernir si tienen un temor o preocupación legítimos para calificar para ingresar” (a Estados Unidos)”, precisó el presidente, que también comentó que no hay “suficientes personas (de la Patrulla Fronteriza) en la frontera (con México)” y tampoco la “suficiente maquinaria para detectar fentanilo y drogas ilegales que ingresan”.