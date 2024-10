Estos son los únicos seis estados que brindan beneficios SNAP a inmigrantes: cuáles son los requisitos

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria es el principal programa de Estados Unidos destinado a combatir el hambre, proporcionando apoyo a las familias con ingresos insuficientes. Las normas de elegibilidad y los niveles de beneficios se determinan a nivel federal, aunque los estados tienen la flexibilidad de adaptar ciertos aspectos según sus necesidades específicas.

California, Illinois, Maine, Massachusetts, Minnesota y Washington son los seis estados donde los inmigrantes pueden solicitar los beneficios SNAP en condiciones más favorables que en el resto del país.

A través de los cupones SNAP se proporciona apoyo alimentario a familias de bajos ingresos USDA

SNAP e inmigración

“La elegibilidad del SNAP nunca se ha ampliado a no ciudadanos indocumentados”, explican desde el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA). Asimismo aseveran que los requisitos específicos para los no ciudadanos que pueden ser elegibles han variado considerablemente a lo largo de los años, volviéndose más complejos en ciertas áreas. La Ley de Alimentos y Nutrición de 2008 restringe la elegibilidad para los beneficios del SNAP a ciudadanos estadounidenses y a ciertos no ciudadanos con presencia legal en el país.

Generalmente, para calificar para el SNAP, los no ciudadanos deben cumplir con uno de los siguientes criterios:

Haber vivido en los Estados Unidos durante al menos cinco años.

Recibir asistencia o beneficios relacionados con una incapacidad.

Ser niños menores de 18 años.

Además, estas personas deben cumplir con otros criterios de elegibilidad del SNAP, como los límites de ingresos y recursos. En caso de que algunos miembros de una familia no califiquen para el SNAP, las agencias estatales todavía deben evaluar la elegibilidad de los demás miembros de la familia que solicitan ayuda.

Si el beneficiario tiene entre 16 y 59 años y puede trabajar, tendrá que cumplir los requisitos laborales generales para obtener los beneficios SNAP USDA

No obstante, dado que los estados efectúan evaluaciones de necesidades para asegurar que el programa SNAP se aplique de manera eficaz y adaptada a sus comunidades, el programa varía en cada estado. California, Illinois, Maine, Massachusetts, Minnesota y Washington aportan fondos propios para mejorar las condiciones de acceso al programa para los inmigrantes.

En la web de USDA se puede acceder al Directorio Estatal de Recursos de SNAP, que redirige a los sitios de los programas estatales para que las personas puedan estar informadas y aplicar al SNAP de su lugar de residencia.

Desde Project Bread, explican que si las personas no tienen un estatus migratorio documentado, no podrán presentar una solicitud para sí mismas, pero es posible que puedan presentar una solicitud para otros miembros del hogar que sí califiquen.

Los niños nacidos en EE.UU. y aquellos con estatus de residente permanente legal pueden recibir beneficios, incluso si sus padres no tienen documentación.

pueden recibir beneficios, incluso si sus padres no tienen documentación. Los no inmigrantes (que tienen visas de estudiante, visitante o diplomático) no califican para recibir beneficios de SNAP, pero pueden solicitarlos para otros miembros del hogar que sí califiquen. Incluso si una persona no cumple con el estatus migratorio para SNAP, debe poner su nombre primero en la solicitud si es cabeza de familia y está solicitando para otros miembros del hogar que sí califican.

Los niños nacidos en EE.UU. y aquellos con estatus de residente permanente legal pueden recibir beneficios, incluso si sus padres no tienen documentación Freepik

En la mayoría de los casos, las unidades familiares deben cumplir con los límites de ingresos brutos y netos para ser elegibles, con independencia del estatus migratorio.

El Ingreso bruto se refiere al total de ingresos no excluidos de un grupo familiar, antes de realizar cualquier deducción. El Ingreso neto es el ingreso bruto menos las deducciones permitidas.

Un grupo familiar con un adulto mayor o una persona con discapacidad solo tiene que cumplir con la prueba de ingresos netos.

Asimismo, si todos los miembros de una familia reciben Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o, en algunos lugares, otra asistencia general, estas familias pueden considerarse “categóricamente elegibles” para el SNAP porque ya se ha determinado que cumplen con los requisitos de ingresos de otros programas de ayuda.