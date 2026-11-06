Gina Hinojosa, gobernadora electa de Texas, sobre el ICE: “Es un entorno que nos pone a todos en peligro, en especial a los latinos”

Gina Hinojosa, gobernadora electa de Texas, afirmó en una entrevista del 2 de octubre que los funcionarios del ICE “disparan primero y preguntan después” y que ese entorno pone en peligro a todos, en especial a los latinos. La entrevista se publicó el 15 de octubre en The Austin Chronicle, unas dos semanas después de que un agente federal disparara contra un hombre en Austin. Hinojosa era entonces candidata demócrata y representante estatal.

Qué ocurrió en Austin y cómo respondió Hinojosa

Disparo: El 20 de septiembre, un agente del ICE hirió de gravedad a Wilber Rafael Garcés Pérez, venezolano de 28 años que repartía comida. Las autoridades indicaron que su condición era “grave pero estable” y el Departamento de Seguridad Nacional señaló que quedó bajo custodia federal a la espera de su expulsión.

El 20 de septiembre, un agente del ICE hirió de gravedad a Wilber Rafael Garcés Pérez, venezolano de 28 años que repartía comida. Las autoridades indicaron que su condición era “grave pero estable” y el Departamento de Seguridad Nacional señaló que quedó bajo custodia federal a la espera de su expulsión. Reacción: Ese mismo día, Hinojosa pidió en X una investigación transparente y respaldó la solicitud del alcalde Kirk Watson de que el agente permaneciera en Texas hasta que concluyera.

Gina Hinojosa promete que bajo su administración Texas no servirá como plataforma de operaciones para detener a niños ni familias AP/Imagen compuesta con IA

Qué otros casos de agentes federales ha cuestionado en Texas

En la entrevista, según The Austin Chronicle, Hinojosa describió la actuación del ICE como una «ilegalidad letal» que ya se vio en Houston y ahora en Austin, y dijo que ahora se sabe que los agentes practican perfilamiento racial.

Tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo en Houston, el 7 de julio, Hinojosa reclamó la difusión de las imágenes de cámaras corporales y de tablero, y una investigación que incluyera a los Rangers de Texas, según El Paso Times.

El mismo reporte indica que el alcalde de Houston, John Whitmire, anunció que la ciudad no investigaría el caso. Antes, en febrero, había pedido las grabaciones del caso de Ruben Ray Martinez, ciudadano estadounidense de San Antonio muerto a tiros por un agente federal en marzo de 2025, cuyo registro se conoció casi un año después mediante documentos obtenidos por American Oversight, de acuerdo con AP.

Gina Hinojosa saluda a los seguidores demócratas en la noche electoral de Texas, en la que se convirtió en la primera gobernadora electa por el partido en 30 años Ashley Landis - AP

Reuters informó que, según Beatriz Lopez, directora ejecutiva de Voto Latino, las victorias demócratas respondieron a la participación de latinos motivados por el costo de vida y por la política de control migratorio del gobierno de Trump.

The 19th señala que votantes del Valle del Río Grande, que habían favorecido a Trump en las dos elecciones anteriores, vieron sus comunidades afectadas por las operaciones migratorias del gobierno de Trump.

Qué cambia para los inmigrantes con Hinojosa en el cargo

La ley SB 8, aprobada en 2025, entró en vigor el 1 de enero de 2026 y fija el 1 de diciembre de 2026 como plazo para que los alguaciles de condados con cárcel soliciten y firmen acuerdos 287(g) con el ICE, según The Austin Chronicle. La norma autoriza además al fiscal general del estado a demandar a quienes no cumplan.

El mensaje de Hinojosa en la recta final de la campaña para las elecciones

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.