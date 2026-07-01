Green card, parole o permiso de trabajo: qué documentos llevar si te frena el ICE en la calle

El 29 de junio entró en vigor una nueva norma definitiva que ajusta los procesos de registro para extranjeros en Estados Unidos. En ese marco, se detalla qué documentos son válidos para mostrar en una revisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Documentos válidos de registro ante un control del ICE

La ley federal estipula que todo extranjero registrado de 18 años o más tiene la obligación de portar y poseer en todo momento su certificado de registro de extranjero o tarjeta de recibo. El incumplimiento de esta disposición constituye un delito menor que puede derivar en multas o penas de prisión de hasta 30 días.

Las paradas de tránsito por cuestiones menores pueden derivar en una eventual deportación por parte del ICE Fotomontaje generado con IA

En ese sentido, en el marco de una parada del ICE, se debe contar con alguno de los siguientes documentos:

Formulario I-551: conocido comúnmente como tarjeta de residente permanente o green card.

conocido comúnmente como tarjeta de residente permanente o green card. Formulario I-766: documento de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

documento de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés). Formularios I-94, I-94A o I-94W: registros oficiales de entrada y salida del país.

registros oficiales de entrada y salida del país. Prueba G-325R: el nuevo formulario electrónico de registro de extranjero creado bajo la reciente normativa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

el nuevo formulario electrónico de registro de extranjero creado bajo la reciente normativa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Documentos de viajeros confiables: credenciales aprobadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para programas como Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST.

Exenciones legales del registro y toma de huellas dactilares de migrantes

La Ley de Inmigración y Nacionalidad y las normativas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) establecen categorías específicas de extranjeros que están exentos del proceso de registro o de la toma de huellas dactilares. Existe una distinción entre quienes no deben registrarse y quienes, a pesar de tener que hacerlo, no están obligados a proporcionar sus huellas .

Los grupos exentos de registrarse incluyen a los ciudadanos estadounidenses, funcionarios de gobiernos extranjeros con visas A o G, nativos americanos nacidos en Canadá, miembros de la Banda Kickapoo de Texas y extranjeros que ya fueron registrados al tramitar su visa consular. Quienes deben registrarse pero están exentos de huellas dactilares incluyen a menores de 14 años, aunque al cumplir esa edad deben completar el proceso en un plazo de 30 días.

La green card es uno de los documentos válidos para mostrar al ICE en caso de un control migratorio Imagen ilustrativa generado con IA

Asimismo, quedan exentos de huellas ciertos titulares de visas diplomáticas, representantes de la OTAN en categorías NATO-1 a NATO-6 y ciudadanos de países con acuerdos de reciprocidad. Los no inmigrantes que permanecen menos de un año en el país o visitantes canadienses que ingresan por tierra bajo ciertas condiciones generalmente no requieren la toma de huellas dactilares.

El DHS acepta comentarios sobre la nueva norma del registro migratorio

El enfoque de este reglamento reside en la obligación estatutaria de portar el comprobante oficial de registro migratorio. En ese marco, el gobierno estableció canales específicos para que el público presente comentarios adicionales sobre futuros cambios en este proceso hasta el 28 de agosto, únicamente a través del portal federal.

Los consejos de un abogado migratorio sobre qué hacer ante la presencia del ICE durante el Mundial

El DHS no aceptará comentarios entregados en mano, enviados por correo postal o mediante soportes digitales como unidades USB, CD o DVD.