Actualización: documentos válidos en California en marzo 2026 y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de carro

En marzo de 2026, conducir en California siendo inmigrante sigue siendo posible gracias a la licencia AB 60, pero el clima político y el aumento de recursos para control migratorio en EE.UU. mantienen la preocupación sobre qué puede pasar en una parada de auto. Esta guía actualizada explica qué documentos sirven hoy para manejar legalmente y cuáles son los derechos si te detienen agentes de inmigración o de policía en la carretera.

Qué documentos son válidos para conducir en California en marzo de 2026

A la fecha, la herramienta central para quienes no tienen estatus migratorio regular sigue siendo la licencia de conducir AB 60, que el DMV de California continúa emitiendo a residentes que no pueden probar presencia legal, siempre que acrediten identidad, domicilio en el estado y aprueben los exámenes. No hubo cambios legales que eliminaran o suspendieran este programa para 2026.

Según el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), para una licencia AB 60 en 2026 se requiere:

Probar identidad con documentos como pasaporte extranjero vigente, matrícula consular, credencial de elector u otros aceptados en la lista oficial.

como pasaporte extranjero vigente, matrícula consular, credencial de elector u otros aceptados en la lista oficial. Probar residencia en California mediante contratos de alquiler, facturas de servicios, estados de cuenta bancarios, registros escolares o médicos, formularios de impuestos, entre otros.

mediante contratos de alquiler, facturas de servicios, estados de cuenta bancarios, registros escolares o médicos, formularios de impuestos, entre otros. Aprobar el examen teórico, la prueba práctica, la revisión de la vista y cumplir con los requisitos generales para cualquier conductor.

La licencia AB 60 es válida para manejar y como identificación frente a autoridades estatales y locales, pero no sirve para abordar vuelos comerciales, ingresar a instalaciones federales ni como prueba de estatus migratorio ante agencias como ICE o la Patrulla Fronteriza.

Qué hacer si el ICE o la policía te detienen en el auto en 2026

En 2026, la mayoría de las paradas de tránsito en California siguen a cargo de la policía local o la Patrulla de Caminos, pero organizaciones de derechos de inmigrantes documentan encuentros con el ICE en carreteras, estacionamientos y alrededores de centros de trabajo.

ICE

Las guías de “conozca sus derechos” actualizadas recuerdan que:

Debes detenerte de forma segura si un agente te indica que pares; tratar de escapar puede generar cargos adicionales.

si un agente te indica que pares; tratar de escapar puede generar cargos adicionales. Como conductor, estás obligado a mostrar tu licencia de manejar, registro del vehículo y comprobante de seguro si te lo piden.

si te lo piden. No tienes obligación de responder preguntas sobre dónde naciste, cómo entraste al país o qué estatus migratorio tienes; puedes decir que ejerces tu derecho a guardar silencio y que quieres hablar con un abogado.

sobre dónde naciste, cómo entraste al país o qué estatus migratorio tienes; puedes decir que ejerces tu derecho a y que quieres hablar con un abogado. Puedes decir claramente: “No consiento que registren mi vehículo” , si no presentan una orden judicial válida para hacerlo.

, si no presentan una orden judicial válida para hacerlo. Si los agentes son de inmigración, organizaciones como Immigrant Defense Project o Hispanic Federation insisten en no firmar ningún papel en la carretera, porque podría ser una salida voluntaria o una declaración contra tus intereses. También recomiendan llevar una tarjeta con el número de un abogado o de una organización comunitaria, y avisar a un familiar de confianza si eres detenido.

Órdenes, límites legales y el rol de California como estado santuario

En marzo de 2026, las reglas sobre cooperación con ICE en California se mantienen: la legislación estatal limita cuándo y cómo policías locales pueden colaborar con agentes federales.

La Ley de Conducción Segura y Responsable (AB 60) entró en vigor en 2015 y permite que todos los californianos elegibles soliciten una licencia de conducir 123RF

El Departamento de Justicia de California recuerda en sus recursos para comunidades inmigrantes que todos los residentes conservan derechos básicos de debido proceso, independientemente de su estatus.

Un punto clave es entender el alcance de las órdenes:

Una orden administrativa emitida por el Departamento de Seguridad Nacional no equivale a una orden judicial . Puedes pedir ver el documento y revisar si está firmado por una corte.

. Puedes pedir ver el documento y revisar si está firmado por una corte. Sin una orden de juez, ICE tiene facultades más limitadas para forzar un registro o sacar por la fuerza a personas de un vehículo, aunque defensores han denunciado excesos en algunos operativos.

en algunos operativos. En paralelo, análisis legales advierten que los incrementos de presupuesto federal para detención y deportación, aprobados en 2025, permiten a las agencias mantener o aumentar operativos en carreteras durante 2026, incluso en estados santuario como California.

Cómo prepararte antes de salir a conducir en marzo 2026

Organizaciones comunitarias y defensores de inmigrantes recomiendan, pensando específicamente en 2026:

Tramitar o renovar tu licencia AB 60 si calificas, y mantener al día el seguro y la documentación del vehículo.

si calificas, y mantener al día el seguro y la documentación del vehículo. Llevar en el auto solo los documentos necesarios para manejar y guardar originales importantes (pasaporte, actas, evidencia de casos migratorios) en un lugar seguro en casa.

(pasaporte, actas, evidencia de casos migratorios) en un lugar seguro en casa. Tener un plan familiar en caso de detención: quién cuida a los niños, quién llama al abogado, dónde están los papeles clave.

