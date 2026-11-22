Una investigación de The Washington Post reveló cómo autoridades federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han detenido a residentes con green card cuando regresan a Estados Unidos y los controles fronterizos revelan antecedentes penales de hace décadas.

Qué casos documenta la investigación sobre residentes permanentes detenidos al volver a EE.UU.

Los casos incluyen a una mujer que tenía 74 años cuando la detuvieron en marzo en un puerto de entrada del sur de Texas por una condena de hace unos 30 años por un cargo de armas, y a un hombre de 56 años que murió bajo custodia del ICE el 17 de octubre.

El ICE amplió los controles migratorios en aeropuertos de Estados Unidos durante 2026 Fotomontaje realizado con IA

Una detención en frontera no implica la pérdida de la residencia: un juez de inmigración decide si el residente pierde la green card y es deportado.

San Juanita Guerra cruzaba a México desde hacía tres décadas para surtir recetas médicas, según el Post. En marzo, los agentes tomaron sus huellas y hallaron la condena. Estuvo 22 días detenida antes de salir bajo fianza, de acuerdo con el medio.

Emiliano Andrade-Covarrubias, residente de Dallas, fue detenido el 26 de junio en un puente de Laredo, Texas, cuando volvía de México, según The Texas Tribune.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que obtuvo su estatus por medios fraudulentos al no declarar un arresto de 2004 por robo. Su hija, Estefani Andrade, afirmó que él informó el antecedente y que igualmente le aprobaron la tarjeta.

El abogado texano Jaime Diez dijo al Post que atendió al menos 100 casos de titulares de green card detenidos en 18 meses.

Y el DHS sostiene que los controles protegen a la población y funcionarios portuarios afirmaron que los realizan de forma rutinaria y sin cuotas de arrestos.

Qué dijo la Corte Suprema en junio sobre los residentes permanentes que regresan al país

En el caso Blanche v. Lau, resuelto el 23 de junio por 6 votos contra 3, la Corte Suprema determinó que un agente de frontera no necesita pruebas claras y convincentes de que un residente cometió un delito que implica bajeza moral antes de tratarlo como solicitante de admisión. La opinión mayoritaria fue redactada por el juez Clarence Thomas.

Un residente que vuelve de un viaje no suele ser considerado alguien que pide ser admitido, salvo en excepciones fijadas por ley, entre ellas haber cometido ciertos delitos.

En el aeropuerto de Los Ángeles, agentes del ICE realizaron operativos migratorios en las últimas semanas mediante la colaboración con la TSA Imagen Ilustrativa generada con IA

El tribunal sostuvo que el gobierno puede aplicar esa excepción desde que se comete el delito, aunque la condena llegue después. La jueza Ketanji Brown Jackson disintió y escribió que el fallo debilita la seguridad que da la green card.

La American Immigration Council advirtió en una guía de julio que el fallo deja abierto qué nivel de prueba deben cumplir los agentes antes de detener a un residente en esa situación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.