Jorge Ramos, periodista, sobre el migrante arrollado por agentes del ICE: “Atropellar nunca debería ser una estrategia”

La Fiscalía del condado de Harris investiga el caso de Miguel Parra Hernández, un trabajador mexicano de 48 años, atropellado por un vehículo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Houston, Texas. El hombre sufrió una fractura en una pierna y otras lesiones, y permanece hospitalizado bajo custodia migratoria.

Qué dijo Jorge Ramos sobre el atropello en Texas

En su videoanálisis publicado por El País, el periodista Jorge Ramos cuestionó el episodio y afirmó: “Atropellar no debe ser nunca una estrategia”. El caso generó cuestionamientos mientras las autoridades investigan cómo ocurrió el impacto y si el agente actuó de manera intencional.

La Fiscalía del condado de Harris investiga si corresponde presentar cargos por agresión agravada con un arma mortal contra el agente que conducía el vehículo. Por ahora, la intención del agente no fue establecida judicialmente: se trata de una investigación en curso.

Qué pasó con Miguel Parra Hernández durante el operativo del ICE

El incidente ocurrió el 10 de octubre de 2026, en el noroeste del condado de Harris, cerca de Clay Road y la carretera estatal 6. Según la versión del ICE, los agentes intentaban detener a José Mendoza-Cervantes cuando dos hombres huyeron a pie.

Las imágenes de vigilancia muestran un vehículo negro que acelera en dirección a un hombre que corre. Otro automóvil bloquea el momento exacto del impacto, pero poco después se observa al hombre en el suelo.

El fiscal del condado de Harris, Sean Teare, dijo que el video le hizo pensar que el agente atropelló al hombre de manera intencional.

La versión oficial sobre el objetivo del operativo también fue cuestionada por familiares y representantes de la comunidad. Según información publicada por medios estadounidenses, la familia de Parra Hernández afirmó que no conocía a Mendoza-Cervantes.

Aunque el ICE identificó a José Mendoza-Cervantes como el objetivo del operativo, la defensa de Parra Hernández cuestionó que ambos estuvieran juntos al momento del incidente.

Miguel Parra Hernández permanece hospitalizado bajo custodia de ICE después de ser atropellado por un vehículo conducido por un agente federal durante un operativo en Houston, Texas Captura YouTube The New York Times

Cuál es el estado de salud del mexicano atropellado por el ICE

Parra Hernández sufrió una fractura en una pierna y lesiones en otras partes del cuerpo, incluida la zona de la cadera y el tobillo. De acuerdo con la información difundida por medios estadounidenses, fue sometido a una cirugía por la fractura y necesita otra intervención en el tobillo.

El mexicano continúa internado en un hospital, pero permanece bajo custodia del ICE. La situación fue cuestionada por sus allegados y representantes, ya que el organismo cuyos agentes participaron en el episodio también mantiene su custodia migratoria.

La abogada Kim Bruno sostuvo que el atropello fue intencional. Esa interpretación coincide con la evaluación preliminar que expresó el fiscal Teare tras revisar el video, pero todavía debe determinarse a partir de las pruebas y las declaraciones que reúna la investigación.

Miguel Parra Hernández permanece hospitalizado bajo custodia del ICE mientras la Fiscalía del condado de Harris investiga el atropello ocurrido durante un operativo en Houston ICE

Qué dice el ICE sobre el atropello de un migrante en Houston

El ICE rechazó las acusaciones de que uno de sus agentes atropelló intencionalmente a Parra Hernández. Según la versión de la agencia, los oficiales intentaban detener a Mendoza-Cervantes y dos hombres escaparon a pie. El organismo afirmó que Parra Hernández corrió delante de un vehículo oficial y fue embestido.