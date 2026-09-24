La advertencia del Uscis para aplicantes de green card: “Rechazaremos cualquier formulario sin firmar”

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) actualizó el 18 de septiembre el Formulario I-945, Fianza de Carga Pública, que puede aplicarse a determinados solicitantes de green card durante un ajuste de estatus. La nueva edición establece condiciones para presentar el documento y modifica las oficinas de envío según el lugar de residencia.

Uscis y green card: por qué una firma inválida puede provocar el rechazo del I-945

Entre las instrucciones del I-945, el Uscis hizo una advertencia directa sobre uno de los requisitos de presentación: “No olvide firmar el formulario. Rechazaremos cualquier formulario sin firmar”.

La versión vigente del I-945 tiene fecha del 18 de septiembre de 2026 Fotomontaje realizado con IA

La exigencia adquiere relevancia después de una modificación normativa reciente sobre las firmas en solicitudes de beneficios migratorios. El Registro Federal de Estados Unidos publicó el 11 de mayo una regla interina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que entró en vigencia el 10 de julio.

La disposición modificó las regulaciones para establecer que, si el organismo acepta inicialmente una solicitud y luego determina que carece de una firma válida, puede rechazarla o denegarla.

Formulario I-945: qué exige la edición vigente desde septiembre de 2026

La versión vigente del documento tiene fecha del 18 de septiembre de 2026. Quienes completen e impriman el documento para enviarlo por correo deben comprobar que la fecha de edición y los números de página sean visibles en la parte inferior de cada hoja.

Todas las páginas tienen que pertenecer a la misma versión. Si falta alguna o corresponde a una edición diferente, el organismo puede rechazar la presentación.

Fianza por carga pública: quiénes pueden presentar el Formulario I-945

El I-945 no corresponde a todos los solicitantes de residencia permanente. Su utilización queda limitada a personas que fueron consideradas inadmisibles por motivo de carga pública bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) y recibieron autorización para depositar una fianza.

Cuando el extranjero cumple con los demás requisitos de admisión, puede ser admitido a discreción del secretario de Seguridad Nacional después de aportar una garantía adecuada. Esta funciona como respaldo del cumplimiento de sus obligaciones financieras ante el gobierno estadounidense.

El interesado tampoco puede iniciar el procedimiento por cuenta propia. El Uscis debe notificarle previamente que está habilitado para depositar la garantía. Si esa comunicación no fue emitida, la agencia rechazará el I-945.

El formulario I-945 permite a ciertos solicitantes, con previa invitación, pagar una fianza de carga pública como garantía financiera para obtener la residencia Imagen creada con IA

Formulario I-945: documentos y monto de la fianza

Una vez autorizado, el solicitante tiene que adjuntar una copia de la comunicación en la que el organismo le indica que presente la fianza. Junto con ella, debe aportar el monto especificado para el efectivo o la garantía requerida.

La ausencia de cualquiera de esos elementos deriva en el rechazo del trámite. Las instrucciones para efectuar el pago aparecen en la Notificación de Intención de Denegación recibida por el interesado. El I-945 no tiene tarifa de presentación; sin embargo, debe acompañarse con el monto de la fianza que el Uscis haya especificado en su comunicación.

¿Qué cambió en los lugares para presentar el formulario?

Desde el 18 de septiembre, la dirección a la que debe enviarse el I-945 depende del estado o territorio donde vive la persona. El organismo indicó que el documento ya no debe dirigirse a su oficina de Montclair, California.

Para la transición, dispuso un período de gracia de 30 días y aceptará allí los formularios con matasellos del 19 de octubre o anterior.

Los residentes de Georgia, Mississipi, Texas, Virginia y West Virginia deben remitir su documentación a la oficina de Dallas. Y la caja de seguridad de Phoenix recibe las presentaciones procedentes de:

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

Colorado

Hawái

Idaho

Kansas

Kentucky

Louisiana

Montana

Nebraska

Nevada

Nuevo México

Nueva York

Dakota del Norte

Oklahoma

Oregon

Dakota del Sur

Tennessee

Utah

Washington

Wyoming

A su vez, el organismo aclaró que el resto de los estados y territorios incluidos en las instrucciones del organismo deben utilizar la oficina de procesamiento de Chicago.