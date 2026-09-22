Uscis y el TPS de venezolanos: “Para solicitar la green card, usted debe ser elegible bajo una de las categorías indicadas en la página”

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) recuerda que el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) no otorga de manera automática la residencia permanente. Los venezolanos que buscan una green card deben demostrar que cumplen con los requisitos de alguna de las categorías migratorias previstas por la legislación estadounidense.

Mensaje del Uscis a venezolanos con TPS: las vías para obtener la green card

El Uscis explicó en su sitio web, en su apartado dedicado a las alternativas de inmigración para beneficiarios del TPS de Venezuela , que una persona protegida bajo este programa puede iniciar un trámite para obtener una residencia permanente.

, que una persona protegida bajo este programa puede iniciar un trámite para obtener una residencia permanente. La agencia hizo una aclaración: “Para solicitar la green card, usted debe ser elegible bajo una de las categorías indicadas en la página”.

El Uscis detalló las opciones bajo las cuales ciertos ciudadanos venezolanos pueden mantener su estatus regular Imagen ilustrativa generada con IA

Entre las opciones contempladas por la agencia se encuentran:

A través de la familia : para parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses (cónyuges, hijos menores de 21 años o padres) o mediante peticiones preferenciales para otros familiares de ciudadanos y residentes permanentes legales.

: para parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses (cónyuges, hijos menores de 21 años o padres) o mediante peticiones preferenciales para otros familiares de ciudadanos y residentes permanentes legales. A través de un empleo : para trabajadores inmigrantes con habilidades extraordinarias, profesionales con grados avanzados e inversionistas inmigrantes.

: para trabajadores inmigrantes con habilidades extraordinarias, profesionales con grados avanzados e inversionistas inmigrantes. A través de estatus de refugiado o asilado : para personas a quienes se les otorgó asilo o fueron admitidas como refugiadas al menos un año atrás.

: para personas a quienes se les otorgó asilo o fueron admitidas como refugiadas al menos un año atrás. Programas de protección y razones humanitarias : incluye a víctimas de trata de personas (visa T), víctimas de ciertos crímenes (visa U), autopeticionarios VAWA (víctimas de abuso) y Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ).

: incluye a víctimas de trata de personas (visa T), víctimas de ciertos crímenes (visa U), autopeticionarios VAWA (víctimas de abuso) y Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ). Otras categorías y registro: diversidad de visas (lotería) u otras disposiciones especiales, así como el registro para personas con residencia continua desde antes del 1° de enero de 1972.

El Uscis dispone además de herramientas destinadas a orientar a los usuarios según sus circunstancias personales o profesionales. Estos recursos permiten identificar qué alternativas migratorias podrían corresponder a cada perfil.

Hasta cuándo se mantiene el TPS para venezolanos

La situación del TPS venezolano contempla fechas específicas. Según la información proporcionada por el Uscis, la cancelación de la designación correspondiente a 2021 entró en vigor el 7 de noviembre de 2025, después de que la Corte Suprema autorizara la finalización en octubre de ese año.

No obstante, una orden emitida el 30 de mayo de 2025 por el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California mantiene determinadas protecciones para beneficiarios que se reinscribieron bajo la extensión de la designación venezolana de 2023 y recibieron documentación emitida el 5 de febrero de 2025 o antes.

Después del 2 de octubre, ciertos beneficiarios del TPS de Venezuela dejarán de contar con la protección correspondiente Imagen generada con IA

Para estas personas, la autorización de empleo, el estatus y la documentación relacionada permanecen vigentes hasta el 2 de octubre.

Los beneficiarios venezolanos que busquen quedarse en EE.UU. deberán determinar si pueden acogerse a una categoría de residencia permanente y presentar el trámite correspondiente.

El Uscis también recomienda utilizar recursos oficiales y recurrir a representantes legales autorizados para evitar posibles fraudes migratorios.

TPS de Venezuela: qué va a pasar después del 2 de octubre

Una vez alcanzada esa fecha, los documentos protegidos por la orden judicial dejarán de brindar la autorización laboral y la protección migratoria.

Las personas que no hayan obtenido otro estatus o no tengan un trámite pendiente podrán quedar expuestas a procedimientos de deportación.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

“Para aquellos con TPS terminado: salga ahora o sea deportado”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en redes sociales.

La comunidad venezolana constituye el grupo más numeroso entre quienes perdieron esta protección, con más de 615.000 personas, según datos incluidos en un análisis de Pew Research Center.

El DHS advirtió a los migrantes con TPS vencido que abandonen Estados Unidos o enfrentarán la expulsión X/@DHSgov

El gobierno también promueve la salida voluntaria mediante CBP Home para determinados migrantes que no tengan antecedentes penales. El mecanismo contempla registrar la intención de abandonar EE.UU. y realizar controles de antecedentes.