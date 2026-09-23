La alerta del Uscis sobre los supuestos expertos migratorios que venden acceso privilegiado a visas, green card y EAD

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) alertó sobre una modalidad de estafa migratoria dirigida a personas que buscan obtener una visa, una green card o un permiso de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés) y reciben ofertas para acelerar el trámite mediante el pago de una tarifa.

La advertencia del Uscis sobre falsas promesas para acelerar trámites

La advertencia apareció en un mensaje en X del Uscis publicado el 18 de septiembre. La agencia señaló que algunas empresas y sitios web se presentan como expertos en inmigración o aseguran tener conexiones especiales con el gobierno para conseguir beneficios migratorios con mayor rapidez.

El Uscis publicó en X una advertencia sobre empresas que prometen acceso privilegiado a trámites migratorios X @Uscis

La entidad también advirtió sobre quienes prometen que una persona puede realizar estos trámites con mayor rapidez si paga una suma de dinero. Por este motivo, recomendó desconfiar de este tipo de ofrecimientos y recurrir a fuentes oficiales antes de entregar documentación o realizar pagos.

El aviso fue retomado por NDTV en un artículo publicado el 22 de septiembre. El medio explicó que la complejidad de los procesos migratorios puede ser aprovechada por personas que ofrecen soluciones rápidas a quienes buscan reducir los tiempos de espera.

Estafas migratorias: las señales de alerta que identifica el Uscis

Uno de los principales indicios señalados por el Uscis es la promesa de una relación privilegiada con las autoridades. Ninguna persona u organización privada puede garantizar un resultado migratorio ni conseguir que un trámite avance más rápido mediante supuestos contactos con el gobierno. El Uscis sí ofrece mecanismos oficiales de procesamiento acelerado para determinadas solicitudes.

Otra señal de alerta son las garantías de aprobación. La posibilidad de obtener un beneficio migratorio depende de los requisitos establecidos para cada solicitud, y contratar a alguien que se presente como especialista no modifica esas condiciones.

El Uscis también recomienda utilizar los sitios oficiales del gobierno, verificar las credenciales de quienes ofrecen asesoramiento y evitar entregar documentos originales cuando no sean requeridos.

A su vez, advierte que no todas las personas que ofrecen servicios migratorios están autorizadas para brindar asesoramiento jurídico o representación legal. Presentarse como “experto en inmigración” no constituye, por sí mismo, una acreditación profesional.

Los solicitantes deben desconfiar de quienes prometen acelerar un trámite migratorio a cambio de dinero X @Uscis

Quiénes están autorizados para representar a solicitantes ante el Uscis

De acuerdo con NDTV, los solicitantes no necesitan contratar a un representante para presentar sus propios formularios ante el Uscis. Una persona puede completar y presentar sus trámites por cuenta propia.

Cuando se necesita asesoramiento o representación legal, existen profesionales y representantes autorizados. Entre ellos se encuentran los abogados con licencia vigente y habilitados para ejercer y los representantes acreditados que trabajan para organizaciones reconocidas por el Departamento de Justicia.

Los representantes acreditados que no son abogados deben trabajar para una organización reconocida por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). Además, el alcance de su acreditación determina ante qué organismos pueden representar a una persona.

“Algunos están autorizados para actuar ante el Uscis, mientras que los representantes con acreditación completa también pueden hacerlo ante los tribunales de inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración”, señaló NDTV.

Cómo pagar un formulario de Uscis

En cambio, los consultores migratorios, preparadores de documentos y “notarios” que no cuentan con la autorización correspondiente no pueden brindar asesoramiento jurídico ni representar a una persona ante los tribunales de inmigración.

Antes de pagar por asistencia migratoria, conviene comprobar las credenciales del profesional o representante y consultar los registros oficiales. Los tiempos de procesamiento varían según el tipo de solicitud y sus circunstancias, y el Uscis dispone de una herramienta oficial para consultar los plazos correspondientes a cada formulario y categoría.