El FBI emite alerta al Uscis sobre perfiles falsos en casos de agentes migratorios en EE.UU.

La oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Chicago comunicó a distintas agencias de seguridad, entre ellas el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), una posible estrategia contra agentes de control migratorio. Según el documento, un grupo de personas habría creado perfiles falsos en aplicaciones de citas para establecer contacto con funcionarios.

Doxing: el mecanismo contra agentes del ICE que investiga el FBI

Los perfiles falsos utilizaban fotografías y referencias asociadas con la estética conocida como “tradwife”, vinculada en redes sociales con la representación de roles domésticos de esposas tradicionales.

Además, incluían determinados intereses que, de acuerdo con el memorando del FBI obtenido por NBC News, estaban destinados a captar la atención de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El FBI advirtió sobre la creación de perfiles falsos en aplicaciones de citas que utilizaban la estética de "esposas tradicionales" para hablar con agentes del ICE Melinda Nagy

“El objetivo era atraer a personal policial afiliado a una interacción en línea o presencial bajo el pretexto de una cita, tras lo cual las personas serían expuestas públicamente y sus datos personales se difundirían en internet”, señaló el memorando.

Según el FBI, se trata de una estrategia para “generar vergüenza pública” y “disuadir las actividades de control migratorio”.

El documento describió esta práctica como una forma de doxing. El término utilizado por la agencia se refiere a la acción de buscar y publicar información privada o de identificación de una persona en internet sin su consentimiento, generalmente con intenciones maliciosas.

El memorando fue clasificado como un “informe de información situacional” y señalaba que buscaba elevar el nivel de conocimiento de las autoridades sobre esta posible técnica.

El memorando del FBI no confirmó casos de agentes del ICE

El informe no identificó las aplicaciones de citas en las que supuestamente fueron creadas las cuentas, tampoco indicó las ciudades donde habrían operado ni aportó ejemplos de las conversaciones o fotografías utilizadas. Además, no estableció si algún agente del ICE llegó a ser engañado, identificado o expuesto públicamente mediante este procedimiento.

La organización Property of the People obtuvo el memorando mediante una solicitud de acceso a registros públicos. El documento fue publicado por NBC News, que constató con el FBI su autenticidad.

La oficina del FBI en Chicago alertó a las autoridades sobre el uso de perfiles falsos con la estética tradwife en plataformas de citas para atrapar y doxear a oficiales de inmigración AP Foto/Jacquelyn Martin

La agencia explicó que comparte periódicamente información con organismos encargados de hacer cumplir la ley para contribuir a la seguridad de funcionarios y comunidades. “El FBI está comprometido a garantizar que los agentes del orden público estén a salvo de amenazas o violencia mientras desempeñan sus funciones”, expresó en un comunicado enviado al medio.

Campañas para identificar agentes del ICE se viralizan en redes sociales

La distribución del documento se produjo después de informes periodísticos sobre campañas realizadas en TikTok para localizar y divulgar información de funcionarios del ICE.

El New York Post señaló el 17 de enero que usuarios de esa plataforma promovían el uso de aplicaciones como Tinder y Grindr para establecer contacto con agentes, conseguir fotografías o información personal y difundirla posteriormente.

Campaña en redes sociales insita a identificar a agentes del ICE en aplicaciones de cita y divulgar su información

El memorando del FBI se relaciona con acciones similares registradas durante operativos migratorios en distintos lugares. En Carolina del Norte, iniciativas destinadas a identificar a agentes se difundieron durante la operación de control migratorio denominada Charlotte’s Web, en noviembre.

“Estos hombres no tienen brújula moral; independientemente de si están casados o no, probablemente van a estar en las aplicaciones de citas”, aseguró la usuaria de TikTok @healthypolicyprincess. En ese sentido, la joven pidió a usuarios que enviaran capturas de pantalla con la información que pudieran recopilar.

Divulgar información de agentes del ICE puede tener consecuencias penales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señaló que divulgar información personal de agentes de control migratorio puede constituir un delito federal.

Según el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), los delitos de divulgación de datos personales o conspiración pueden contemplar penas de hasta cinco años de prisión federal por cada cargo. Esto dependerá de la imputación y de las circunstancias del caso.