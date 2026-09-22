El aviso del Uscis que se aplica a venezolanos con EAD y TPS vigente: “Hasta el 2 de octubre de 2026”

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) mantiene un aviso dirigido a un grupo específico de venezolanos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). La medida alcanza a personas que cumplen determinadas condiciones y establece el 2 de octubre de 2026 como una fecha clave para la validez de su documentación migratoria, incluido el permiso de trabajo.

Qué venezolanos mantienen el TPS y el EAD hasta octubre de 2026

El Uscis explica en su página oficial que la disposición responde a una orden emitida el 30 de mayo de 2025 por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California.

La prórroga automática solo comprende papeles expedidos hasta el 5 de febrero de 2025 y a quienes completaron la reinscripción correspondiente Fotomontaje realizado con IA

A partir de esa resolución, un grupo específico de beneficiarios mantiene tanto el permiso para trabajar como la validez de determinadas constancias migratorias. “Conservarán su autorización de empleo y su documentación será válida hasta el 2 de octubre de 2026”, precisó la agencia.

La medida comprende los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), Formularios I-797 de Notificación de Acción y Formularios I-94 relacionados con el TPS que tengan esa fecha de vencimiento.

El beneficio, sin embargo, no se aplica a todos los venezolanos que estuvieron amparados por el programa. Para quedar alcanzados por esta extensión automática, esos papeles debieron ser emitidos el 5 de febrero de 2025 o antes y sus titulares tuvieron que reinscribirse bajo la extensión de la designación de Venezuela de 2023 anunciada el 17 de enero de ese año.

Qué pasa con el TPS de Venezuela después del 2 de octubre

El 2 de octubre de 2026 marca el límite de la protección específica contemplada en el aviso del Uscis para los beneficiarios y papeles alcanzados por la orden judicial.

para los beneficiarios y papeles alcanzados por la orden judicial. Pero esto no significa que todos los venezolanos comprendidos en la medida deban abandonar Estados Unidos después de esa fecha ni que automáticamente queden sujetos a deportación.

La situación dependerá de las circunstancias migratorias individuales y de si la persona cuenta con otra base legal, trámite o beneficio que le permita permanecer o trabajar en el país norteamericano.

El vencimiento señalado no implica que todas las personas alcanzadas tengan que salir de EE.UU. ni que enfrenten una expulsión inmediata Fotomontaje realizado con IA

Por ese motivo, la propia agencia señala que algunos beneficiarios podrían reunir las condiciones para acceder a otras alternativas migratorias. Estas son:

Asilo: una persona puede tener una solicitud de asilo pendiente o aprobada mientras cuenta con TPS. La agencia aclara que solicitar la protección temporal no afecta ese proceso.

una persona puede tener una solicitud de asilo pendiente o aprobada mientras cuenta con TPS. La agencia aclara que solicitar la protección temporal no afecta ese proceso. Estatus de no inmigrante: estar registrado en el TPS no impide solicitar o mantener una categoría de este tipo. Entre los ejemplos mencionados por el Uscis aparecen la visa de turista B-2 y el estatus de estudiante F-1 , siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

estar registrado en el TPS no impide solicitar o mantener una categoría de este tipo. Entre los ejemplos mencionados por el Uscis aparecen la y el , siempre que se cumplan los requisitos correspondientes. Residencia permanente: una persona que tenga una petición aprobada basada en un familiar o en un empleo podría, bajo determinadas circunstancias, solicitar el ajuste de estatus para obtener la Green Card. La posibilidad depende de cada caso, incluido el modo de ingreso a Estados Unidos y los antecedentes migratorios.

TPS de Venezuela: qué resolvió el Noveno Circuito y qué analiza la Corte Suprema

La situación actual se produjo después de una serie de decisiones administrativas y judiciales sobre el programa. La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dejó sin efecto la extensión de la designación de Venezuela de 2023 que se extendía hasta el 2 de octubre de 2026 y dispuso su finalización anticipada.

Sin embargo, la situación operativa continúa condicionada por las órdenes de la Corte Suprema, y el Uscis mantiene actualmente la cancelación general con la excepción de determinados documentos protegidos hasta el 2 de octubre de 2026. Según la sentencia oficial del tribunal.

El gobierno federal presentó el 9 de julio una petición ante la Corte Suprema para que revise el fallo del Noveno Circuito. De acuerdo con el expediente oficial de la Corte Suprema, el caso fue distribuido para la conferencia de los magistrados del 28 de septiembre.