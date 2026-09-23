La aclaración oficial del Uscis para los venezolanos con TPS: “Puede que usted sea elegible para otras opciones de inmigración”

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) se dirigió a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) venezolanos y recordó que algunos podrían acceder a otras vías migratorias. La agencia enumera alternativas para solicitar una green card, asilo u otras opciones, según las circunstancias de cada persona.

Mensajes del Uscis: qué opciones tienen los venezolanos con TPS

El Uscis contempla en su sitio web, dentro de un apartado dedicado a las alternativas para beneficiarios del TPS de Venezuela, situaciones en las que una persona puede solicitar un cambio o una extensión de estatus de no inmigrante, siempre que cumpla las condiciones correspondientes. La agencia explicó: “Puede que usted sea elegible para otras opciones de inmigración”.

El Uscis explicó a los venezolanos con TPS que pueden buscar otras opciones migratorias Fotomontaje realizado con IA

Sin embargo, la existencia de un trámite migratorio pendiente no significa por sí sola que se mantengan todos los beneficios vinculados al programa temporal o la autorización de empleo. Además, la agencia aclaró que el TPS no constituye una vía automática hacia la residencia permanente.

Por eso, una persona beneficiaria que pretenda obtener una green card debe demostrar que reúne los requisitos de alguna categoría independiente. Entre las posibilidades aparecen:

A través de la familia : para parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses (cónyuges, hijos menores de 21 años o padres) o mediante peticiones preferenciales para otros familiares de ciudadanos y residentes permanentes legales.

: para parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses (cónyuges, hijos menores de 21 años o padres) o mediante peticiones preferenciales para otros familiares de ciudadanos y residentes permanentes legales. A través de un empleo : para trabajadores inmigrantes con habilidades extraordinarias, profesionales con grados avanzados e inversionistas inmigrantes.

: para trabajadores inmigrantes con habilidades extraordinarias, profesionales con grados avanzados e inversionistas inmigrantes. A través de estatus de refugiado o asilado : para personas a quienes se les otorgó asilo o fueron admitidas como refugiadas al menos un año atrás.

: para personas a quienes se les otorgó asilo o fueron admitidas como refugiadas al menos un año atrás. Programas de protección y razones humanitarias : incluye a víctimas de trata de personas (visa T), víctimas de ciertos crímenes (visa U), autopeticionarios VAWA (víctimas de abuso) y Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ).

: incluye a víctimas de trata de personas (visa T), víctimas de ciertos crímenes (visa U), autopeticionarios VAWA (víctimas de abuso) y Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ). Otras categorías y registro: diversidad de visas (lotería) u otras disposiciones especiales, así como el registro para personas con residencia continua desde antes del 1° de enero de 1972.

Además de la green card, el Uscis señaló que una persona puede evaluar otras opciones, entre ellas una solicitud de asilo. La agencia indicó que el período durante el cual el venezolano estuvo protegido por el TPS puede ser considerado una circunstancia extraordinaria para determinados efectos relacionados con el plazo general de un año para presentar el trámite.

El Uscis dispone además de herramientas destinadas a orientar a los usuarios según sus circunstancias personales o profesionales. Estos recursos permiten identificar qué alternativas migratorias podrían corresponder a cada perfil, aunque la elegibilidad depende de los requisitos establecidos para cada categoría.

Los venezolanos con TPS activo tendrán la protección hasta el 2 de octubre

Según la información oficial sobre el TPS de Venezuela, la cancelación de la designación correspondiente a 2021 entró en vigor el 7 de noviembre de 2025, después de que la Corte Suprema autorizara la cancelación en octubre de ese año.

No obstante, quienes se reinscribieron bajo la designación de Venezuela de 2023 y cuyos documentos fueron emitidos hasta el 5 de febrero de 2025, inclusive, mantienen sus protecciones y permisos laborales hasta el 2 de octubre. Entre la documentación comprendida se encuentran determinados EAD, formularios I-797 y registros I-94.

Venezolanos que aún mantienen la protección del TPS deberán buscar otra alternativa desde el 2 de octubre X (@NucleoNoticias)

Esta prórroga fue emitida el 30 de mayo de 2025 por el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California.

Venezolanos que pierdan el TPS pueden ser deportados

Después del 2 de octubre, quienes no cuenten con otra base legal para permanecer en EE.UU. podrían quedar expuestos a procedimientos de expulsión, según sus circunstancias.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

La situación de cada persona depende de los trámites presentados, su historial migratorio y el cumplimiento de los requisitos de la alternativa que pretenda utilizar para quedarse en el país norteamericano.