La encuesta que revela que 6 de cada 10 latinos tienen dificultades para llegar a fin de mes en EE.UU.

Una nueva encuesta sobre la situación económica de los latinos en Estados Unidos reveló que seis de cada diez integrantes de la clase trabajadora apenas logran cubrir sus gastos cotidianos o tienen dificultades para hacerlo. El estudio difundido el 6 de octubre también identificó problemas para afrontar gastos inesperados de US$1000, acceder a servicios médicos y pagar la vivienda.

Cuántos latinos tienen dificultades para cubrir sus gastos básicos en EE.UU.

De acuerdo con el informe de UnidosUS titulado Broken Ladder: Latino Working Families Fight for Economic Stability, la investigación consultó a 2700 adultos hispanos de clase trabajadora entre el 28 de agosto y el 17 de septiembre.

Más de la mitad renunció a alguna atención médica por razones económicas Fotomontaje realizado con IA

El relevamiento incluyó a 1955 votantes registrados y muestras adicionales de 500 participantes en cada uno de los estados de Arizona, California, Florida y Texas. El margen de error nacional fue de ±1,9 puntos porcentuales. Los resultados muestran que:

El 61% apenas logra cubrir sus gastos o tiene dificultades para hacerlo .

. Solo el 12% afirma vivir cómodamente con sus ingresos.

El 68% considera que trabaja más que nunca, pero se encuentra cada vez más rezagado económicamente.

El 40% asegura que su situación financiera empeoró respecto de un año atrás, frente al 14% que afirma estar mejor.

El 83% identifica el costo de vida entre sus tres principales preocupaciones económicas.

Otro dato que muestra este relevamiento es que entre quienes manifestaron un deterioro de sus finanzas, el 76% atribuyó esa situación al aumento de los precios de bienes y servicios cotidianos.

El costo de vida afecta la alimentación y la atención médica de los latinos

La investigación identificó que el 78% de los encuestados tomó medidas adicionales para sostener su presupuesto familiar. Entre esas decisiones, el 43% compró menos alimentos o eligió productos más económicos, mientras que el 38% utilizó parte de sus ahorros. Otro 18% consiguió un segundo empleo o aumentó sus horas laborales.

En declaraciones recogidas por Telemundo 52, Lissette Orellana Engel, directora de política económica de UnidosUS, explicó que las personas consultadas reportaron problemas para pagar la alimentación, el alquiler y los servicios de salud. “Sobrevivir el día a día se está haciendo más difícil”, señaló.

El acceso a la atención médica constituye otra de las preocupaciones: el 53% renunció a alguna prestación sanitaria debido a su costo, ya fuera por consultas postergadas, recetas sin completar o la sustitución de medicamentos por alternativas más económicas de venta libre.

¿Qué dificultades enfrentan los hogares latinos para pagar la vivienda?

Los costos habitacionales representan una parte importante de los ingresos de las familias consultadas. Según el relevamiento, el 53% de los participantes destina al menos el 30% de sus ingresos a la vivienda, proporción que asciende al 66% entre quienes alquilan.

Además, el 60% de los inquilinos manifestó preocupación por el pago de la siguiente mensualidad, mientras que el 41% de los propietarios expresó inquietud por su próxima cuota hipotecaria. Entre el 41% que desea comprar una propiedad, el 64% señaló los precios elevados como un impedimento y el 51% mencionó la falta de ahorros para el pago inicial.

Más de la mitad de los entrevistados no podría afrontar una emergencia de US$1000

El informe también destacó que más de la mitad de los participantes aseguró que no podría cubrir un gasto inesperado de US$1000 o más. Orellana Engel explicó que los entrevistados manifestaron dificultades para ahorrar, conseguir recursos o encontrar alternativas para resolver una urgencia financiera.

La vivienda, los salarios y la capacidad de ahorro concentran las dificultades financieras Fotomontaje realizado con IA

“La mayoría de las personas solo están a una emergencia de una crisis económica peor de la que ya están viviendo”, advirtió la especialista. La investigación también examinó los efectos económicos de las preocupaciones relacionadas con los controles migratorios.

El 44% indicó que estas circunstancias perjudicaron las finanzas de su hogar durante el último año, mediante mayores gastos, pérdida de ingresos o temor de familiares a trabajar o recibir atención médica.

Entre los propietarios latinos de pequeños negocios, el 60% aseguró que estas situaciones afectaron sus actividades comerciales, principalmente por una reducción de clientes, menores ventas, ausencias laborales o dificultades para contratar personal.