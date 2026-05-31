Alimentos gratis en Texas: calendario y dónde entregan bolsas de comida en junio 2026

Organizaciones benéficas y bancos de alimentos ofrecerán durante junio de 2026 programas de asistencia alimentaria en Texas. Las iniciativas incluirán despensas comunitarias, mercados de alimentos, distribución de víveres, comidas calientes y otros servicios de apoyo para quienes tienen dificultades para acceder a productos básicos.

Entregas de comida gratis en Texas: sedes en Dallas, Fort Worth, Houston y Austin

El North Texas Food Bank (NTFB) es una de las organizaciones sin fines de lucro que trabaja para reducir la inseguridad alimentaria en el norte de Texas mediante el acceso a alimentos nutritivos. Según la entidad, su área de cobertura abarca 12 condados y más de 9200 millas cuadradas (23.828 kilómetros cuadrados).

El North Texas Food Bank continuará su labor contra la inseguridad alimentaria mediante una red de organizaciones asociadas distribuidas en diferentes condados del norte de Texas NTFB

Durante el año fiscal 2025 distribuyó 116 millones de comidas y más de 45 millones de libras (20,4 millones de kilogramos) de productos frescos. La organización señala que unas 744 mil personas no tienen acceso a la comida en la región y sostiene que su misión es cerrar la brecha del hambre mediante programas de asistencia.

Dallas

Lunes a viernes Dallas Life Foundation Refugio y alimentación 1100 Cadiz, Dallas, TX 75215 8 hs a 16 hs Lunes a viernes The Stewpot Despensa de alimentos 1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 75224 9 hs a 15 hs Lunes a jueves Resource Center Despensa y comida caliente 2603 Inwood Rd, Dallas, TX 75235 Despensa: 9 hs a 14.30 hs / Comidas: 11 hs a 13 hs Lunes, miércoles y viernes Salvation Army Dallas Despensa de alimentos 5302 Harry Hines, Dallas, TX Lunes: 9 hs a 11 hs / Miércoles y viernes: 8.30 hs a 10 hs Martes, miércoles y jueves Dallas Bethlehem Center Mercado y cenas familiares 4410 Leland Ave, Dallas, TX Martes y miércoles: 17 hs a 19 hs / Jueves: 10 hs a 14 hs Miércoles a viernes Brother Bill’s South Dallas Mercado comunitario 5210 Bexar St, Dallas, TX Miércoles y viernes: 9.30 hs a 12 hs / Jueves: 17 hs a 19 hs Miércoles House of Jabez Despensa 615 Woodlawn Ave, Dallas, TX 12.30 hs a 14.30 hs Jueves J&J Outreach Despensa 7979 E R L Thornton, Dallas, TX 14.30 hs a 16.30 hs

Arlington

Días de atención Organización Tipo de servicio Dirección Horario Lunes a viernes No. Davis COC - Hearts & Hands Despensa de alimentos 1601 N Davis Dr, Arlington, TX 76012 9 hs a 11 hs Lunes The Lord’s Pantry Despensa de alimentos 3232 S Cooper St, Arlington, TX 17.30 hs a 18.30 hs Martes a jueves Water from the Rock Despensa de alimentos 402 N. L. Robinson, Arlington, TX 9.30 hs a 14 hs Miércoles y viernes Just a Queen with Goals Despensa y recursos 1901 E Arkansas Lane, Arlington, TX Miércoles: 10 hs a 12 hs / Viernes: 12 hs a 14 hs Miércoles y viernes Foundation Communities Despensa de alimentos 3903 Ichabod Cir, Arlington, TX 76013 10.30 hs a 12.30 hs Miércoles Arlington SDA Despensa 4409 Pleasantview, Arlington, TX 9 hs a 12 hs Jueves Salvation Army Arlington Despensa de alimentos 712 West Abram St, Arlington, TX 11 hs a 14 hs Jueves Arlington Charities MP Despensa móvil 1500 California Ln, Arlington, TX 9 hs a 10 hs Viernes Household of Faith Despensa 5001 New York Ave, Arlington, TX 76018 9 hs a 12 hs

Fort Worth

Días de atención Organización Tipo de servicio Dirección Horario Lunes a viernes Broadway Baptist Church Mercado, lonches y cena 305 W Broadway Ave, Fort Worth, TX 76104 Lonches: 9 hs a 12 hs / Mercado martes y jueves: 10.30 hs / Cena jueves: 18 hs Lunes a viernes Carelon Despensa de alimentos 512 Rosedale, Fort Worth, TX 9 hs a 17 hs Martes Greenway Church Mobile Despensa móvil 1816 Delga St, Fort Worth, TX 11.30 hs a 12.30 hs Martes y jueves Central Christian Church Despensa de alimentos 3205 Hamilton Ave, Fort Worth, TX 10 hs a 14 hs Martes Central Storehouse Asistencia SNAP 8148 John T White Rd, Fort Worth, TX 13.30 hs a 17 hs Viernes Wesley Center Mobile Asistencia SNAP (Bus Rojo) 3600 N Crump St, Fort Worth, TX 76106 9 hs a 12 hs

Catholic Charities Dallas presta asistencia a miles de personas cada año mediante programas que incluyen distribución de alimentos, apoyo a personas sin hogar y servicios comunitarios CDC

En Houston y Austin, existen organizaciones que funcionan como puntos de atención y distribución dentro de la red local de bancos de alimentos —Houston Food Bank y Central Texas Food Bank, respectivamente—, ambos afiliados a la red nacional Feeding America.

En Texas, la asistencia alimentaria es impulsada por el Central Texas Food Bank

Houston

Días de atención Organización Tipo de servicio Dirección Horario Lunes a viernes Allies in Hope (Fannin) Despensa Stone Soup 2328 Fannin St, Houston, TX 77002 10 hs a 16 hs Lunes a viernes Martha’s Kitchen Sitio de comidas 322 S Jensen Dr, Houston, TX 77003 11.30 hs a 12.30 hs Martes y jueves Casa Juan Diego Despensa drive-thru y walk-in 4818 Rose St, Houston, TX 77007 Martes: 7.30 hs a 11 hs / Jueves: 9 hs a 11 hs Miércoles Trinity East UMC Despensa 2418 McGowen St, Houston, TX 14 hs a 17 hs Jueves BakerRipley (Ripley House) Despensa móvil 4410 Navigation Blvd, Houston, TX 11 hs a 13 hs

Austin

Días de atención Organización Tipo de servicio Dirección Horario Lunes a viernes Trinity Center Desayuno 304 East 7th St., Austin, TX 9 hs a 9.30 hs Lunes a viernes Caritas of Austin Despensa y almuerzos 611 Neches, Austin, TX 78701 11 hs a 12.30 hs Lunes a viernes Austin Baptist Chapel Desayuno y almuerzo 908 E. Cesar Chavez, Austin, TX Desayuno: 9.30 hs / Almuerzo: 11 hs a 12.30 hs Lunes a viernes APH - East Austin Center Despensa de alimentos 211 Comal Street, Austin, TX Lunes a jueves: 7.30 hs a 17 hs / Viernes: 8 hs a 12 hs Lunes a viernes Serafina Pantry (Ladybird) Despensa de alimentos 1320 Art Dilly Rd, Austin, TX Lunes a jueves: 8 hs a 16 hs / Viernes: 10 hs a 12 hs Martes Our Lady of Guadalupe Despensa 1206 E. 9th St, Austin, TX 10.15 hs a 12.30 hs

Catholic Charities Dallas: horarios y ubicaciones de despensas en junio de 2026

Catholic Charities Dallas (CDC) es una organización benéfica establecida formalmente en 1941 y constituida de manera independiente de la Diócesis Católica de Dallas en 1997. La entidad presta servicios en nueve condados del norte de Texas y señala que durante el último año atendió a más de 212 mil personas y familias mediante cerca de 40 programas.

Entre sus iniciativas se encuentran despensas de alimentos, asistencia para personas sin hogar y distintos programas de apoyo comunitario. Su calendario de despensas alimentarias queda definido de la siguiente forma:

Ubicación Dirección Horario Jan Pruitt Community Pantry 123 Alexander Ave, Lancaster, TX 75146 Martes, jueves y sábado: 8 hs a 10 hs y 12 hs a 14 hs / Miércoles y viernes: 12 hs a 15 hs Our Lady of San Juan de Lagos – Santa Teresita 2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212 Lunes: 9.30 hs a 11 hs Our Lady of Perpetual Help 7617 Cortland Ave, Dallas, TX 75235 Jueves: 9.30 hs a 11 hs Ennis Container Pantry 401 East Lampasas St., Ennis, TX 75119 Martes a sábado: 8 hs a 12 hs Joe’s Pantry 8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas, TX 75251 Martes, jueves y sábado: 8 hs a 10 hs y 12 hs a 14 hs / Miércoles y viernes: 10 hs a 13 hs

North Texas Food Bank: requisitos para recibir cajas de alimentos para adultos mayores

Otro beneficio disponible a través del North Texas Food Bank es el Programa Suplementario de Alimentos Básicos (CSFP, por sus siglas en inglés), una iniciativa destinada a adultos mayores de bajos ingresos.

Mediante este plan, conocido localmente como Personas y Nutrición (PAN, por sus siglas en inglés), los participantes que cumplan con los requisitos pueden recibir una caja mensual con alimentos no perecederos suministrados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). La ayuda está disponible para residentes de los siguientes condados:

Dallas

Collin

Ellis

Hunt

Kaufman

Fannin

Delta

Hopkins

Lamar

Grayson

Rockwall

Navarro

Para acceder al beneficio, los solicitantes deben:

Tener 60 años o más.

Residir en uno de los 12 condados atendidos por el programa.

Cumplir con los límites de ingresos establecidos por las autoridades.

Según el North Texas Food Bank, cada beneficiario puede recibir una caja con aproximadamente 35 libras (15,9 kilogramos) de alimentos una vez al mes. La inscripción debe realizarse en uno de los centros de distribución autorizados. Los interesados deberán presentar un documento de identificación válido y proporcionar información sobre los ingresos brutos mensuales de su hogar.

En caso de que una persona mayor no pueda trasladarse hasta un punto de entrega, el programa permite designar a un representante autorizado para completar la inscripción o retirar la caja de alimentos mediante un formulario de autorización.