Alimentos gratis en Texas: calendario y dónde entregan bolsas de comida en junio 2026
Organizaciones locales publican horarios, direcciones, requisitos para acceder a despensas, mercados comunitarios o platos calientes durante el mes
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Organizaciones benéficas y bancos de alimentos ofrecerán durante junio de 2026 programas de asistencia alimentaria en Texas. Las iniciativas incluirán despensas comunitarias, mercados de alimentos, distribución de víveres, comidas calientes y otros servicios de apoyo para quienes tienen dificultades para acceder a productos básicos.
Entregas de comida gratis en Texas: sedes en Dallas, Fort Worth, Houston y Austin
El North Texas Food Bank (NTFB) es una de las organizaciones sin fines de lucro que trabaja para reducir la inseguridad alimentaria en el norte de Texas mediante el acceso a alimentos nutritivos. Según la entidad, su área de cobertura abarca 12 condados y más de 9200 millas cuadradas (23.828 kilómetros cuadrados).
Durante el año fiscal 2025 distribuyó 116 millones de comidas y más de 45 millones de libras (20,4 millones de kilogramos) de productos frescos. La organización señala que unas 744 mil personas no tienen acceso a la comida en la región y sostiene que su misión es cerrar la brecha del hambre mediante programas de asistencia.
Dallas
Lunes a viernes
Dallas Life Foundation
Refugio y alimentación
1100 Cadiz, Dallas, TX 75215
8 hs a 16 hs
Lunes a viernes
The Stewpot
Despensa de alimentos
1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 75224
9 hs a 15 hs
Lunes a jueves
Resource Center
Despensa y comida caliente
2603 Inwood Rd, Dallas, TX 75235
Despensa: 9 hs a 14.30 hs / Comidas: 11 hs a 13 hs
Lunes, miércoles y viernes
Salvation Army Dallas
Despensa de alimentos
5302 Harry Hines, Dallas, TX
Lunes: 9 hs a 11 hs / Miércoles y viernes: 8.30 hs a 10 hs
Martes, miércoles y jueves
Dallas Bethlehem Center
Mercado y cenas familiares
4410 Leland Ave, Dallas, TX
Martes y miércoles: 17 hs a 19 hs / Jueves: 10 hs a 14 hs
Miércoles a viernes
Brother Bill’s South Dallas
Mercado comunitario
5210 Bexar St, Dallas, TX
Miércoles y viernes: 9.30 hs a 12 hs / Jueves: 17 hs a 19 hs
Miércoles
House of Jabez
Despensa
615 Woodlawn Ave, Dallas, TX
12.30 hs a 14.30 hs
Jueves
J&J Outreach
Despensa
7979 E R L Thornton, Dallas, TX
14.30 hs a 16.30 hs
Arlington
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes a viernes
No. Davis COC - Hearts & Hands
Despensa de alimentos
1601 N Davis Dr, Arlington, TX 76012
9 hs a 11 hs
Lunes
The Lord’s Pantry
Despensa de alimentos
3232 S Cooper St, Arlington, TX
17.30 hs a 18.30 hs
Martes a jueves
Water from the Rock
Despensa de alimentos
402 N. L. Robinson, Arlington, TX
9.30 hs a 14 hs
Miércoles y viernes
Just a Queen with Goals
Despensa y recursos
1901 E Arkansas Lane, Arlington, TX
Miércoles: 10 hs a 12 hs / Viernes: 12 hs a 14 hs
Miércoles y viernes
Foundation Communities
Despensa de alimentos
3903 Ichabod Cir, Arlington, TX 76013
10.30 hs a 12.30 hs
Miércoles
Arlington SDA
Despensa
4409 Pleasantview, Arlington, TX
9 hs a 12 hs
Jueves
Salvation Army Arlington
Despensa de alimentos
712 West Abram St, Arlington, TX
11 hs a 14 hs
Jueves
Arlington Charities MP
Despensa móvil
1500 California Ln, Arlington, TX
9 hs a 10 hs
Viernes
Household of Faith
Despensa
5001 New York Ave, Arlington, TX 76018
9 hs a 12 hs
Fort Worth
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes a viernes
Broadway Baptist Church
Mercado, lonches y cena
305 W Broadway Ave, Fort Worth, TX 76104
Lonches: 9 hs a 12 hs / Mercado martes y jueves: 10.30 hs / Cena jueves: 18 hs
Lunes a viernes
Carelon
Despensa de alimentos
512 Rosedale, Fort Worth, TX
9 hs a 17 hs
Martes
Greenway Church Mobile
Despensa móvil
1816 Delga St, Fort Worth, TX
11.30 hs a 12.30 hs
Martes y jueves
Central Christian Church
Despensa de alimentos
3205 Hamilton Ave, Fort Worth, TX
10 hs a 14 hs
Martes
Central Storehouse
Asistencia SNAP
8148 John T White Rd, Fort Worth, TX
13.30 hs a 17 hs
Viernes
Wesley Center Mobile
Asistencia SNAP (Bus Rojo)
3600 N Crump St, Fort Worth, TX 76106
9 hs a 12 hs
En Houston y Austin, existen organizaciones que funcionan como puntos de atención y distribución dentro de la red local de bancos de alimentos —Houston Food Bank y Central Texas Food Bank, respectivamente—, ambos afiliados a la red nacional Feeding America.
Houston
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes a viernes
Allies in Hope (Fannin)
Despensa Stone Soup
2328 Fannin St, Houston, TX 77002
10 hs a 16 hs
Lunes a viernes
Martha’s Kitchen
Sitio de comidas
322 S Jensen Dr, Houston, TX 77003
11.30 hs a 12.30 hs
Martes y jueves
Casa Juan Diego
Despensa drive-thru y walk-in
4818 Rose St, Houston, TX 77007
Martes: 7.30 hs a 11 hs / Jueves: 9 hs a 11 hs
Miércoles
Trinity East UMC
Despensa
2418 McGowen St, Houston, TX
14 hs a 17 hs
Jueves
BakerRipley (Ripley House)
Despensa móvil
4410 Navigation Blvd, Houston, TX
11 hs a 13 hs
Austin
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes a viernes
Trinity Center
Desayuno
304 East 7th St., Austin, TX
9 hs a 9.30 hs
Lunes a viernes
Caritas of Austin
Despensa y almuerzos
611 Neches, Austin, TX 78701
11 hs a 12.30 hs
Lunes a viernes
Austin Baptist Chapel
Desayuno y almuerzo
908 E. Cesar Chavez, Austin, TX
Desayuno: 9.30 hs / Almuerzo: 11 hs a 12.30 hs
Lunes a viernes
APH - East Austin Center
Despensa de alimentos
211 Comal Street, Austin, TX
Lunes a jueves: 7.30 hs a 17 hs / Viernes: 8 hs a 12 hs
Lunes a viernes
Serafina Pantry (Ladybird)
Despensa de alimentos
1320 Art Dilly Rd, Austin, TX
Lunes a jueves: 8 hs a 16 hs / Viernes: 10 hs a 12 hs
Martes
Our Lady of Guadalupe
Despensa
1206 E. 9th St, Austin, TX
10.15 hs a 12.30 hs
Catholic Charities Dallas: horarios y ubicaciones de despensas en junio de 2026
Catholic Charities Dallas (CDC) es una organización benéfica establecida formalmente en 1941 y constituida de manera independiente de la Diócesis Católica de Dallas en 1997. La entidad presta servicios en nueve condados del norte de Texas y señala que durante el último año atendió a más de 212 mil personas y familias mediante cerca de 40 programas.
Entre sus iniciativas se encuentran despensas de alimentos, asistencia para personas sin hogar y distintos programas de apoyo comunitario. Su calendario de despensas alimentarias queda definido de la siguiente forma:
|Ubicación
|Dirección
|Horario
Jan Pruitt Community Pantry
123 Alexander Ave, Lancaster, TX 75146
Martes, jueves y sábado: 8 hs a 10 hs y 12 hs a 14 hs / Miércoles y viernes: 12 hs a 15 hs
Our Lady of San Juan de Lagos – Santa Teresita
2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212
Lunes: 9.30 hs a 11 hs
Our Lady of Perpetual Help
7617 Cortland Ave, Dallas, TX 75235
Jueves: 9.30 hs a 11 hs
Ennis Container Pantry
401 East Lampasas St., Ennis, TX 75119
Martes a sábado: 8 hs a 12 hs
Joe’s Pantry
8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas, TX 75251
Martes, jueves y sábado: 8 hs a 10 hs y 12 hs a 14 hs / Miércoles y viernes: 10 hs a 13 hs
North Texas Food Bank: requisitos para recibir cajas de alimentos para adultos mayores
Otro beneficio disponible a través del North Texas Food Bank es el Programa Suplementario de Alimentos Básicos (CSFP, por sus siglas en inglés), una iniciativa destinada a adultos mayores de bajos ingresos.
Mediante este plan, conocido localmente como Personas y Nutrición (PAN, por sus siglas en inglés), los participantes que cumplan con los requisitos pueden recibir una caja mensual con alimentos no perecederos suministrados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). La ayuda está disponible para residentes de los siguientes condados:
- Dallas
- Collin
- Ellis
- Hunt
- Kaufman
- Fannin
- Delta
- Hopkins
- Lamar
- Grayson
- Rockwall
- Navarro
Para acceder al beneficio, los solicitantes deben:
- Tener 60 años o más.
- Residir en uno de los 12 condados atendidos por el programa.
- Cumplir con los límites de ingresos establecidos por las autoridades.
Según el North Texas Food Bank, cada beneficiario puede recibir una caja con aproximadamente 35 libras (15,9 kilogramos) de alimentos una vez al mes. La inscripción debe realizarse en uno de los centros de distribución autorizados. Los interesados deberán presentar un documento de identificación válido y proporcionar información sobre los ingresos brutos mensuales de su hogar.
En caso de que una persona mayor no pueda trasladarse hasta un punto de entrega, el programa permite designar a un representante autorizado para completar la inscripción o retirar la caja de alimentos mediante un formulario de autorización.
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