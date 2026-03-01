Sueño americano: el dato sobre tasa hipotecaria que alivia a los compradores en EE.UU. en marzo 2026

Por primera vez desde septiembre de 2022, la tasa hipotecaria promedio cayó por debajo del 6% en Estados Unidos. Con este panorama, inmobiliarios y economistas prevén una mayor cantidad de compradores en el mercado.

La tasa hipotecaria que beneficia al mercado inmobiliario

La noticia fue confirmada por el gigante hipotecario Freddie Mac. Allí estipuló que en la última semana de febrero, la tasa promedio para una hipoteca fija a 30 años fue del 5,98%. La última vez que la tarifa estuvo por debajo del 6% fue en septiembre de 2022.

La tasa promedio para una hipoteca fija a 30 años fue del 5,98% Nam Y. Huh - AP

“Una caída del 0,25% en la tasa puede permitir a una persona comprar un 2,5% más de casa manteniendo el mismo pago mensual”, dijo Bhavesh Patel, ejecutivo de Chase Home Lending, a CNN.

Las tasas alcanzaron un máximo en octubre de 2023, situándose entre el 7,62% y el 7,8%, el nivel más alto registrado desde el año 2000. En contraste, al inicio de la pandemia, los compradores pudieron asegurar tarifas por debajo del 3%.

Efecto de las nuevas tasas hipotecarias en el mercado

La reducción de las tasas puede tener un impacto significativo en los compradores. Según consignó The Wall Street Journal, la caída marca un umbral psicológico que podría atraer a más compradores al mercado y un incremento en las solicitudes de refinanciamiento para los propietarios que compraron en los últimos años cuando las tasas eran más altas.

No obstante, Danielle Hale, economista jefe de Realtor.com, aseguró que estos nuevos valores no significaban un indicador específico de que se iba a activar el mercado inmobiliario. “No es un interruptor de luz”, dijo en diálogo con The New York Times. “Diría que es más bien un regulador de intensidad”, agregó.

La reducción de las tasas puede tener un impacto significativo en los compradores Jenny Kane - AP

De acuerdo al último informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, las ventas de viviendas aumentaron en diciembre, pero cayeron de forma drástica en enero, en parte debido a un clima peor de lo habitual.

“Aún no hemos visto un catalizador que impulse la actividad inmobiliaria”, dijo Richard McPhail, director financiero de Home Depot.

Así fueron las ventas de inmuebles en enero 2026

Las ventas de viviendas existentes disminuyeron un 8,4 % en enero de este año a nivel nacional. Este valor representa una caída del 4,4% en ventas respecto al año anterior.

El economista jefe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, Dr. Lawrence Yun, señaló que las temperaturas bajas y las precipitaciones superiores a lo normal durante enero habrían sido los factores detrás de la disminución de las ventas.

Las temperaturas bajas y precipitaciones superiores a lo normal durante enero habrían afectado las ventas de inmuebles en enero Freepik

“Las condiciones de asequibilidad están mejorando, y el Índice de Asequibilidad de Vivienda de la NAR muestra que la vivienda es la más asequible desde marzo de 2022. Sin embargo, la oferta no ha seguido el mismo ritmo y sigue bastante baja”, dijo Lawrence.

Pese a la menor cantidad de ventas, el precio mediano de venta subió un 0,9% interanual hasta los US$396 mil, lo que marca el trigésimo primer mes consecutivo de aumentos de precios.