María Flores García, de 19 años, estudiante de primer año de la Universidad de Maryland y la mejor alumna de su promoción en la secundaria, y su madre, Mirna Cabrera, fueron liberadas el martes 17 de noviembre de 2026, según el abogado de la familia citado por The Washington Post. Habían sido detenidas el 5 de noviembre durante una cita de rutina en Baltimore con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que sostuvo que la joven, llegada desde El Salvador a los 9 años en 2016, tenía una orden de deportación.

Cómo ocurrió la detención en Baltimore y qué sostienen las autoridades y la familia

Su abogado, Justice Haynes, afirmó que esa orden de 2021 les otorgó además una protección bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura que impide deportarlas a su país de origen, y que el ICE buscaba enviarlas a México.

Agentes federales de la CBP patrullan los pasillos de la corte de inmigración MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Flores García acompañó a su madre a la cita. Según su novio, Cesar Saavedra, ella fue detenida cuando fue a buscar a Cabrera: los funcionarios le dijeron que podía irse del edificio o ir con su madre, y eligió acompañarla sin saber que ya estaba bajo custodia, de acuerdo con el relato recogido por el Post.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que la joven ingresó ilegalmente a Estados Unidos y que fue puesta en proceso de deportación en 2016. Un juez de inmigración dictó la orden en 2021, según la agencia. Después de la detención, las dos fueron trasladadas a un centro de ICE en Luisiana, según el abogado.

Ese centro está a más de 1.000 millas (1.600 kilómetros) de Maryland y fuera de la jurisdicción de la Corte Federal de Apelaciones que abarca el estado.

Qué significa una protección de la Convención contra la Tortura y por qué no impide un envío a México

Según Haynes, la decisión de 2021 combinó la orden de deportación con una protección que prohíbe enviarlas a El Salvador, y DHS nunca la apeló ni pidió revocarla. Los reglamentos federales establecen que esa protección no impide expulsar a una persona a un tercer país distinto del que se le vedó, según una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración que cita el reglamento 8 CFR 1208.16(f).

Haynes dijo que ICE comunicó a las mujeres su intención de deportarlas a México, donde, según el abogado, ninguna tiene estatus legal.

Desde febrero de 2025, la administración Trump impulsa una política de deportaciones a terceros países, con miles de migrantes enviados a naciones de las que no son ciudadanos, según el Post.

Qué reacciones hubo y qué se sabe de la situación legal tras la liberación

El martes por la tarde, el gobernador de Maryland, Wes Moore, llamó al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para pedir la liberación, según un vocero de Moore. El gobernador sostuvo que nadie debería perder días de su vida ni un semestre de estudios por cumplir con lo que el gobierno exige.

El senador demócrata Chris Van Hollen afirmó que la detención desmiente que ICE persiga a “los peores de los peores”.

La joven y su madre pasaron 12 días bajo custodia del ICE; su abogado afirma que el DHS buscaba deportarlas a México pese a una protección para El Salvador X (@jeffbercovici)

El presidente de la universidad, Darryll Pines, escribió que la institución movilizó apoyo para que la estudiante volviera al campus, y una coalición de organizaciones estudiantiles latinas había advertido sobre la incertidumbre de la familia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.