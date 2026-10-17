La exigencia de la CBP para viajes en tren que pasen por la frontera: piden compartir datos de manera anticipada

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) quiere que las compañías ferroviarias compartan información de pasajeros y tripulantes antes de cada cruce internacional. La propuesta alcanzaría a los trenes que atraviesan las fronteras con Canadá y México y ampliaría los registros electrónicos de ingreso a EE.UU. utilizados en los controles migratorios.

Qué propone la CBP para los viajes en tren que cruzan la frontera de EE.UU.

Según el documento publicado el 13 de octubre en el Registro Federal, la agencia presentó una propuesta de reglamentación para exigir a los operadores ferroviarios la transmisión anticipada de información personal. La medida todavía no entró en vigor y permanece en la etapa de consulta pública, abierta hasta el 14 de diciembre.

La CBP podría recomendar que una persona no embarque si detecta posibles problemas migratorios, aduaneros o de seguridad Imagen ilustrativa generada con IA

El proyecto contempla dos plazos diferentes. Las empresas tendrían que comunicar los datos del tren al menos 24 horas antes de su llegada al punto de cruce fronterizo. Además, deberían proporcionar la información de cada viajero al menos 60 minutos antes de la salida del ferrocarril.

La exigencia abarcaría tanto los servicios de pasajeros como los trenes de carga que transporten personal. También incluiría los recorridos que atraviesen territorio estadounidense durante un viaje hacia otro destino.

Qué datos personales exigiría la CBP a los pasajeros de trenes que cruzan la frontera

La medida obliga a las empresas ferroviarias a recopilar y transmitir información individual mediante sistemas electrónicos autorizados. La documentación no estaría limitada al pasaporte, ya que también incluiría información sobre el recorrido y otros elementos de identificación.

Estos son los principales datos solicitados:

Identificación personal: nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, ciudadanía y país de residencia

nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, ciudadanía y país de residencia Documentación: tipo y número del documento de viaje, país de emisión y fecha de vencimiento, cuando corresponda

tipo y número del documento de viaje, país de emisión y fecha de vencimiento, cuando corresponda Información del recorrido: estaciones de origen y destino, itinerario completo y función de la persona a bordo

estaciones de origen y destino, itinerario completo y función de la persona a bordo Domicilio: dirección durante la estadía en Estados Unidos, excepto para quienes solo atraviesen su territorio en tránsito

dirección durante la estadía en Estados Unidos, excepto para quienes solo atraviesen su territorio en tránsito Información adicional: número de registro de extranjero, cuando corresponda, datos del equipaje y ubicación del asiento, si están disponibles

número de registro de extranjero, cuando corresponda, datos del equipaje y ubicación del asiento, si están disponibles Contacto: número telefónico con código internacional y dirección de correo electrónico, si el pasajero los proporciona

Las empresas deberían solicitar el teléfono y el correo electrónico a cada viajero. Sin embargo, no estarían obligadas a transmitir esos datos si la persona decide no facilitarlos.

El texto oficial disponible en GovInfo también establece que las operadoras tendrían que verificar la correspondencia entre los documentos presentados por los pasajeros y la información remitida a las autoridades.

Qué pasaría si la CBP detecta un problema con un pasajero

Una vez recibidos los datos, la CBP realizaría una evaluación preliminar de seguridad y enviaría una respuesta a la compañía ferroviaria. El mensaje podría confirmar la recepción de la información o solicitar que la empresa se comunique con un funcionario antes de la partida.

El plazo para presentar comentarios sobre la propuesta federal se extenderá hasta el 14 de diciembre de 2026 Imagen ilustrativa generada con IA

Si las autoridades identificaran posibles problemas migratorios, aduaneros o de seguridad, podrían recomendar que un pasajero no suba al tren. No obstante, la decisión final sobre el transporte de esa persona permanecería en manos de la empresa.

El proyecto también exige actualizar los registros cuando cambie la información antes del cruce. Esto incluiría modificaciones del itinerario y pasajeros que suban o bajen en estaciones intermedias.

En caso de una demora de 30 minutos o más respecto del horario estimado de llegada a la frontera, la operadora tendría que comunicarse con la CBP para confirmar la disponibilidad de personal de inspección.

Las medidas buscan fortalecer los controles digitales en los cruces terrestres y permitir que los agentes identifiquen posibles riesgos antes de que los viajeros lleguen al puesto fronterizo.

Por qué la CBP quiere establecer estos requisitos para los trenes

La agencia explicó que las normas actuales no permiten obtener información suficiente sobre los pasajeros ferroviarios antes de su llegada. En muchos casos, los funcionarios recién reciben los datos cuando las personas se presentan ante un agente en el punto de ingreso.

Desde 2005, la CBP dispone de un programa voluntario para que las empresas ferroviarias transmitan información anticipada. Sin embargo, el organismo reconoció que actualmente solo una compañía participa de esa iniciativa y que las operadoras de trenes de carga no se incorporaron.

En contraste, las aerolíneas y los operadores de embarcaciones comerciales ya están sujetos a procedimientos similares. La CBP utiliza el sistema de información anticipada de pasajeros para verificar identidades y detectar posibles infracciones antes de los desplazamientos internacionales.

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El organismo también estimó que la entrega previa de los registros permitiría reducir aproximadamente 30 minutos los tiempos de espera de los trenes de pasajeros en la frontera. Esa cifra corresponde a una proyección oficial, no a un ahorro garantizado en cada viaje.

Las posibles sanciones de la CBP y cómo participar de la consulta pública

Si la CBP aprueba la normativa, las compañías ferroviarias que incumplan los requisitos podrían enfrentar sanciones civiles. El proyecto contempla además otras consecuencias legales para determinadas infracciones, incluidas penalidades penales por incumplimientos intencionales.

La propuesta incluye excepciones para determinados militares estadounidenses en servicio activo que viajen bajo órdenes oficiales en trenes contratados por las Fuerzas Armadas. También contempla el tratamiento especial de emergencias médicas, mecánicas o de seguridad que impidan cumplir con los plazos.

Por ahora, el procedimiento continúa abierto a observaciones. El expediente USCBP-2026-0992 puede consultarse en Regulations.gov, donde se encuentran los documentos del proceso y los comentarios públicos.

Las personas interesadas pueden enviar sus observaciones mediante el portal oficial hasta el 14 de diciembre. La CBP solicitó que los aportes identifiquen los puntos específicos de la propuesta y presenten fundamentos para las modificaciones sugeridas. También advirtió que los comentarios se publicarán en internet, incluida la información personal incorporada a las presentaciones.