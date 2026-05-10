La CBP expande su app de control fronterizo a vehículos: los conductores deberán registrar su placa desde el teléfono

Para mejorar los controles de seguridad en los ingresos por tierra, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) expandió su programa de control móvil de pasaporte a cruces terrestres peatonales y planea extenderlo también a vehículos. Uno de los nuevos elementos propuestos es que los conductores puedan compartir el número de placa mediante la aplicación.

Qué es Mobile Passport Control: el programa que la CBP busca expandir a cruces terrestres

Según información de la CBP y anuncios oficiales de la agencia, la institución busca opciones para mejorar los procesos de ingreso y salida del país. En ese marco, expandió el Programa de Control Móvil de Pasaporte (MPC, por sus siglas en inglés) a cruces terrestres peatonales y trabaja en su extensión a carriles vehiculares.

MPC es una aplicación oficial de la agencia que permite a los viajeros completar parte del proceso de ingreso a Estados Unidos desde su celular antes de llegar al control migratorio.

A través de la app, el usuario puede escanear su pasaporte, cargar sus datos personales, declarar su viaje y responder las preguntas aduaneras de forma anticipada. Una vez en el aeropuerto o puerto habilitado, solo debe mostrar el código generado en la aplicación a un oficial de la CBP.

Este sistema no reemplaza la inspección migratoria, pero sí reduce el tiempo de espera, ya que permite utilizar filas especiales para quienes completaron el trámite de manera digital.

El 20 de abril de 2026, la CBP lanzó MPC en cuatro cruces terrestres peatonales en el estado de Washington: Blaine Peace Arch, Blaine Pacific Highway, Lynden-Aldergrove y Sumas. La siguiente etapa prevista es su extensión a carriles vehiculares, donde la app incluirá un apartado para que los conductores envíen el número de placa de su auto, de modo que las autoridades puedan asociar a la persona con su vehículo.

La CBP explicó que gracias a esta herramienta los oficiales tendrán que ingresar únicamente el número de matrícula en el sistema Simplified Arrival para conocer datos biográficos del conductor, junto con la información de su pasaporte y declaración aduanera. Asimismo, el sistema enviará una alerta en caso de que exista alguna sospecha o problema.

Qué viajeros podrán registrar la placa del vehículo ante la CBP en EE.UU.

La CBP detalló en el documento del Registro Federal que las modificaciones propuestas al programa MPC tienen la intención de eliminar tareas administrativas para los oficiales y reducir los formularios en papel.

La app MPC está disponible para ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales. Entre los extranjeros que pueden usarla se encuentran los visitantes canadienses con visa B1/B2 y los viajeros del Programa de Exención de Visa (VWP) que cuenten con una autorización ESTA aprobada.

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La CBP incluirá autobuses comerciales en Mobile Passport Control con nuevas funciones

Compartir el número de placa antes de ingresar o salir de Estados Unidos mediante un puerto terrestre no solo será una opción para conductores particulares que buscan agilizar el proceso, sino también para vehículos comerciales.

Los transportistas tendrán que enviar el número de su placa mediante la aplicación MPC. Además, deberán generar un formulario para que los viajeros ingresen sus datos, de manera que los pasajeros queden vinculados al autobús y se facilite el procesamiento de grupos numerosos.

La CBP también tiene la intención de integrar en la app la solicitud y el pago del formulario I-94, es decir, de entrada y salida. La información quedará almacenada para agilizar próximas solicitudes.

Los vehículos comerciales también podrán compartir la información de sus placas en la app MPC CBP

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La CBP indicó que continuará informando sobre los próximos pasos para la expansión del programa a carriles vehiculares.

Con esta expansión, MPC ya está disponible en 60 ubicaciones: 35 aeropuertos internacionales, 14 aeropuertos de preclearing, cuatro puertos marítimos y cuatro cruces terrestres peatonales. La siguiente etapa prevista es su llegada a los carriles vehiculares.