Confirmado: la CBP ya no sella el pasaporte a quienes ingresen por la frontera de EE.UU. con el formulario I-94

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) eliminó el uso rutinario de los sellos de entrada en el pasaporte durante el procesamiento primario. La medida fue anunciada este 1° de octubre de 2026 y se aplica a los viajeros internacionales que ingresan a Estados Unidos con el registro del formulario I-94.

Qué significa el fin del sellado de pasaportes y a quiénes afecta

La eliminación del sellado en el pasaporte acelera los tiempos de inspección en los puestos de control fronterizos. Según el Boletín del Programa de Enlace con Transportistas, con esta medida, el organismo federal optimiza sus operaciones y reduce los costos de gestión en las terminales internacionales.

La agencia argumentó este cambio en la modernización de sus sistemas de control migratorio CBP

En ese marco, la agencia fundamenta este cambio en la modernización de sus sistemas de control migratorio. El proceso incorpora automatización de formularios, herramientas móviles y tecnología de reconocimiento facial biométrico.

Sin embargo, los agentes tienen la opción de colocar el sello en casos específicos durante el procesamiento secundario. Asimismo, el personal puede aplicar el timbre en el pasaporte si tramita visados de inmigrante o si el viajero realiza una solicitud explícita.

De acuerdo con la autoridad federal, el nuevo protocolo crea un entorno más ágil para el ingreso de los visitantes autorizados al territorio estadounidense. La eliminación del trámite manual acelera el flujo de pasajeros en los aeropuertos y en los pasos terrestres oficiales.

Los inspectores verifican la identidad del pasajero al comparar sus datos biométricos en la base de datos central. De esta forma, el sistema confirma la autorización de ingreso sin necesidad de estampados de tinta en las páginas del documento.

La definición del formulario I-94 y su utilidad para el viajero

El formulario I-94 es el registro de admisión y salida que reciben electrónicamente muchos viajeros extranjeros al ser admitidos en Estados Unidos. Este documento acredita la admisión legal del viajero y fija la fecha límite de su estadía autorizada.

El portal de la CBP también permite a ciertos viajeros consultar por separado un historial de entradas y salidas de los últimos diez años. Además, certifica el estatus migratorio del usuario ante las autoridades de Estados Unidos.

El formulario I-94 es un documento fundamental en el sistema de inmigración estadounidense, y es requerido como evidencia específica al solicitar el TPS Freepik

Los viajeros pueden consultar y descargar su formulario I-94 a través del portal oficial de la agencia federal. Asimismo, los usuarios pueden obtener el comprobante a través de la aplicación móvil oficial en sus dispositivos electrónicos.

Según la categoría migratoria, el I-94 puede utilizarse como prueba de admisión o estatus ante empleadores, universidades y organismos públicos. En determinados casos también integra la documentación utilizada para verificar la autorización de empleo.

CBP: cómo funciona el procesamiento de datos con las aerolíneas

De acuerdo con el documento federal, la precisión en la transmisión de datos por parte de las aerolíneas es clave para el funcionamiento del sistema I-94. Las compañías de transporte envían la información del Sistema de Información Avanzada sobre Pasajeros directamente a la plataforma del gobierno.

Los datos que transmiten alimentan el portal del formulario I-94 en internet. Por ello, la agencia remarca que es importante cargar correctamente los datos para garantizar la disponibilidad del comprobante digital para los usuarios.

Global Entry, el programa de viaje de la CBP

En ese sentido, advirtieron que los errores o retrasos en el envío de los datos por parte de las aerolíneas pueden provocar demoras en los vuelos comerciales. Asimismo, las fallas en las transmisiones generan sanciones financieras para las empresas de transporte.

Si un viajero experimenta dificultades para obtener su formulario digital en el portal o la aplicación, puede acudir al puesto de entrada local. Los agentes del puerto de ingreso le brindarán asistencia para resolver los inconvenientes en el registro de admisión.