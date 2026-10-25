La regla oficial que se aplica a salvadoreños con doble ciudadanía que viajan fuera de EE.UU. sin REAL ID o pasaporte

Los salvadoreños que también tienen ciudadanía estadounidense pueden utilizar diferentes documentos para viajar dentro y fuera de Estados Unidos. Entre ellos se encuentran la Enhanced ID, la REAL ID y el pasaporte estadounidense, aunque cada uno tiene funciones específicas. Las diferencias adquieren especial importancia para quienes realizan vuelos internacionales o cruzan fronteras terrestres y marítimas.

¿Qué diferencias existen entre la Enhanced ID, la REAL ID y el pasaporte estadounidense?

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), estas credenciales permiten acreditar la identidad de sus titulares, pero no tienen el mismo alcance para los desplazamientos internacionales. Las principales características son:

El pasaporte estadounidense es el documento que permite realizar desplazamientos internacionales por aire, tierra y mar Fotomontaje realizado con IA

REAL ID : cumple con los estándares federales para abordar vuelos nacionales y acceder a determinadas instalaciones del gobierno estadounidense. No habilita por sí sola el cruce de fronteras internacionales.

cumple con los estándares federales para abordar vuelos nacionales y acceder a determinadas instalaciones del gobierno estadounidense. No habilita por sí sola el cruce de fronteras internacionales. Enhanced ID: ofrece los mismos beneficios que la identificación anterior, pero también permite regresar a Estados Unidos desde Canadá, México y determinados países del Caribe por vía terrestre o marítima.

ofrece los mismos beneficios que la identificación anterior, pero también permite regresar a Estados Unidos desde Canadá, México y determinados países del Caribe por vía terrestre o marítima. Pasaporte estadounidense en formato libreta: permite realizar viajes internacionales por vía aérea, terrestre y marítima, sujeto a los requisitos de ingreso del país de destino.

El requisito del pasaporte para los salvadoreños con doble ciudadanía

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) establece que las personas con nacionalidad estadounidense, incluso aquellas que también poseen otra ciudadanía, deben utilizar su pasaporte de EE.UU. para ingresar y salir del país norteamericano, salvo las excepciones documentales autorizadas para determinados cruces.

En el caso de los salvadoreños que también son ciudadanos estadounidenses, esta disposición resulta especialmente importante para los desplazamientos aéreos hacia El Salvador.

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La Enhanced ID no reemplaza al pasaporte en vuelos internacionales. Por lo tanto, quienes viajen en avión deben presentar la documentación correspondiente a su nacionalidad estadounidense. Las autoridades también advierten que algunos países exigen a sus propios ciudadanos utilizar el pasaporte nacional para entrar o salir de su territorio.

¿Cuándo se puede utilizar la Enhanced ID para cruzar una frontera?

El DHS explica que las licencias de conducir mejoradas, conocidas como Enhanced Driver’s Licenses (EDL), sirven como prueba de identidad y ciudadanía estadounidense en determinados controles fronterizos.

Estas credenciales forman parte de la Iniciativa de Viajes del Hemisferio Occidental (WHTI), cuyas disposiciones entraron en vigor el 1° de junio de 2009. Su utilización está autorizada para regresar a Estados Unidos desde:

Canadá: mediante pasos terrestres o puertos marítimos.

mediante pasos terrestres o puertos marítimos. México: por cruces fronterizos terrestres o marítimos.

por cruces fronterizos terrestres o marítimos. Determinados países del Caribe: a través de puertos de entrada marítimos habilitados.

Además, los países de destino y las compañías de transporte pueden establecer sus propios requisitos documentales.

Los cinco estados que permiten solicitar una identificación mejorada

La emisión de estas credenciales corresponde a un grupo limitado de jurisdicciones estadounidenses. Según el DHS, los estados autorizados son:

Michigan

Minnesota

Nueva York

Vermont

Washington

En Nueva York, el DMV establece que solo los ciudadanos estadounidenses que residen en el estado pueden solicitar una Enhanced ID. Para obtenerla, los solicitantes deben presentar documentación que demuestre su identidad, ciudadanía, número de Seguro Social y domicilio.

El trámite también puede realizarse en algunas oficinas móviles habilitadas por el DMV", siempre que se confirme su disponibilidad actual.

La REAL ID permite abordar vuelos nacionales dentro de Estados Unidos y acceder a determinadas instalaciones federales Imagen creada con IA

La tecnología de seguridad que incorpora la Enhanced ID

Las identificaciones mejoradas incluyen mecanismos electrónicos que facilitan la verificación de identidad en los puestos de control fronterizo. El DHS señala que estas tarjetas cuentan con las siguientes características: