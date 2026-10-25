La regla oficial que se aplica a salvadoreños con doble ciudadanía que viajan fuera de EE.UU. sin REAL ID o pasaporte
Quienes tienen nacionalidad salvadoreña y norteamericana deben presentar su pasaporte de EE.UU. para ingresar y salir del territorio estadounidense por vía aérea
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Los salvadoreños que también tienen ciudadanía estadounidense pueden utilizar diferentes documentos para viajar dentro y fuera de Estados Unidos. Entre ellos se encuentran la Enhanced ID, la REAL ID y el pasaporte estadounidense, aunque cada uno tiene funciones específicas. Las diferencias adquieren especial importancia para quienes realizan vuelos internacionales o cruzan fronteras terrestres y marítimas.
¿Qué diferencias existen entre la Enhanced ID, la REAL ID y el pasaporte estadounidense?
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), estas credenciales permiten acreditar la identidad de sus titulares, pero no tienen el mismo alcance para los desplazamientos internacionales. Las principales características son:
- REAL ID: cumple con los estándares federales para abordar vuelos nacionales y acceder a determinadas instalaciones del gobierno estadounidense. No habilita por sí sola el cruce de fronteras internacionales.
- Enhanced ID: ofrece los mismos beneficios que la identificación anterior, pero también permite regresar a Estados Unidos desde Canadá, México y determinados países del Caribe por vía terrestre o marítima.
- Pasaporte estadounidense en formato libreta: permite realizar viajes internacionales por vía aérea, terrestre y marítima, sujeto a los requisitos de ingreso del país de destino.
El requisito del pasaporte para los salvadoreños con doble ciudadanía
El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) establece que las personas con nacionalidad estadounidense, incluso aquellas que también poseen otra ciudadanía, deben utilizar su pasaporte de EE.UU. para ingresar y salir del país norteamericano, salvo las excepciones documentales autorizadas para determinados cruces.
En el caso de los salvadoreños que también son ciudadanos estadounidenses, esta disposición resulta especialmente importante para los desplazamientos aéreos hacia El Salvador.
La Enhanced ID no reemplaza al pasaporte en vuelos internacionales. Por lo tanto, quienes viajen en avión deben presentar la documentación correspondiente a su nacionalidad estadounidense. Las autoridades también advierten que algunos países exigen a sus propios ciudadanos utilizar el pasaporte nacional para entrar o salir de su territorio.
¿Cuándo se puede utilizar la Enhanced ID para cruzar una frontera?
El DHS explica que las licencias de conducir mejoradas, conocidas como Enhanced Driver’s Licenses (EDL), sirven como prueba de identidad y ciudadanía estadounidense en determinados controles fronterizos.
Estas credenciales forman parte de la Iniciativa de Viajes del Hemisferio Occidental (WHTI), cuyas disposiciones entraron en vigor el 1° de junio de 2009. Su utilización está autorizada para regresar a Estados Unidos desde:
- Canadá: mediante pasos terrestres o puertos marítimos.
- México: por cruces fronterizos terrestres o marítimos.
- Determinados países del Caribe: a través de puertos de entrada marítimos habilitados.
Además, los países de destino y las compañías de transporte pueden establecer sus propios requisitos documentales.
Los cinco estados que permiten solicitar una identificación mejorada
La emisión de estas credenciales corresponde a un grupo limitado de jurisdicciones estadounidenses. Según el DHS, los estados autorizados son:
- Michigan
- Minnesota
- Nueva York
- Vermont
- Washington
En Nueva York, el DMV establece que solo los ciudadanos estadounidenses que residen en el estado pueden solicitar una Enhanced ID. Para obtenerla, los solicitantes deben presentar documentación que demuestre su identidad, ciudadanía, número de Seguro Social y domicilio.
El trámite también puede realizarse en algunas oficinas móviles habilitadas por el DMV", siempre que se confirme su disponibilidad actual.
La tecnología de seguridad que incorpora la Enhanced ID
Las identificaciones mejoradas incluyen mecanismos electrónicos que facilitan la verificación de identidad en los puestos de control fronterizo. El DHS señala que estas tarjetas cuentan con las siguientes características:
- Chip de identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés): contiene un identificador único que permite a las autoridades consultar información del titular en bases de datos gubernamentales seguras, sin almacenar directamente sus datos personales en el chip.
- Zona de lectura mecánica (MRZ, por sus siglas en inglés): incorpora un código que las autoridades pueden leer electrónicamente cuando la tecnología RFID no está disponible.
- Identificador único: conecta la credencial con una base de datos segura del DHS, sin almacenar directamente información personal identificable en el chip.
- Funda protectora: se entrega junto con el documento para evitar lecturas electrónicas no autorizadas.
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