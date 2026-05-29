Ciudadanía de EE.UU. 2026: los casos en los que un residente con green card puede aplicar antes de los cinco años

La naturalización en Estados Unidos exige, en la mayoría de los casos, mantener la residencia permanente legal durante cinco años. Sin embargo, la legislación migratoria contempla excepciones para grupos específicos que pueden iniciar el trámite en menos tiempo.

Ciudadanía americana con green card: quiénes pueden iniciar el trámite antes de cinco años

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), aunque el camino más común requiere ser residente permanente legal durante al menos cinco años, existen casos específicos en los que se puede aplicar antes de ese plazo.

La ciudadanía estadounidense requiere ser residente permanente durante al menos cinco años, pero existen casos específicos en los que se puede aplicar antes de ese plazo Pexels

Las reglas establecen una reducción de hasta tres años y aplican para:

Cónyuges de ciudadanos estadounidenses.

Víctimas de abusos bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Miembros de las Fuerzas Armadas.

Cónyuges de ciudadanos en empleos calificados en el extranjero.

Además de los plazos reducidos, el Uscis permite enviar el formulario N-400 hasta 90 días antes de completar oficialmente el período de residencia exigido por la ley.

Ciudadanía americana por matrimonio: requisitos para solicitarla a los tres años

Las personas casadas con ciudadanos estadounidenses pueden solicitar la naturalización después de tres años como residentes permanentes, siempre que mantengan determinados requisitos migratorios y de convivencia. El solicitante debe:

Estar casado y vivir con su pareja ciudadana durante los tres años previos a la presentación del trámite.

Se exige que el cónyuge haya tenido ciudadanía estadounidense durante todo ese período.

Demostrar residencia continua en EE.UU. y presencia física mínima de 18 meses dentro de esos tres años.

Solo es posible aplicar si el inmigrante con green card ha estado casado y viviendo con un ciudadano estadounidense Freepik

Naturalización acelerada en EE.UU.: reglas para VAWA, militares y cónyuges en el exterior

La legislación migratoria también contempla un plazo reducido para quienes obtuvieron la residencia permanente bajo disposiciones de VAWA, la Ley de Violencia contra la Mujer . En estos casos, pueden acceder a la ciudadanía a los tres años quienes hayan recibido la green card como cónyuges, excónyuges o prometidos de ciudadanos estadounidenses involucrados en situaciones de agresión o crueldad extrema. La normativa no obliga a continuar casado ni a convivir con el agresor al momento de presentar la solicitud de naturalización.

la . En estos casos, pueden acceder a la ciudadanía a los tres años quienes hayan recibido la green card como involucrados en situaciones de agresión o crueldad extrema. La normativa al momento de presentar la solicitud de naturalización. Por su lado, los integrantes de las Fuerzas Armadas cuentan con reglas especiales para acceder a la ciudadanía estadounidense. Algunos solicitantes pueden quedar exceptuados de los requisitos habituales de residencia continua y presencia física .

. La reducción de exigencias alcanza particularmente a militares en servicio activo durante períodos considerados de hostilidad por el gobierno federal. También existen beneficios para cónyuges de ciudadanos estadounidenses destinados fuera del país norteamericano en funciones oficiales, organismos internacionales, instituciones de investigación o actividades religiosas autorizadas.

Formulario N-400: cómo funciona la presentación anticipada de 90 días del Uscis

El Uscis permite presentar la solicitud de naturalización antes de cumplir el tiempo total de residencia requerido. La regla autoriza el envío del N-400 hasta 90 días antes de alcanzar el plazo legal correspondiente.

La medida aplica tanto para quienes deben esperar cinco años como para quienes califican bajo la regla de tres años por matrimonio. El cálculo debe realizarse con precisión porque un envío fuera del período permitido puede provocar el rechazo automático de la solicitud.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Residencia continua para ciudadanía: qué pasa si el Uscis detecta una interrupción

Las salidas de EE.UU. por más de seis meses generan cuestionamientos sobre la continuidad de residencia exigida para la ciudadanía. Si las autoridades migratorias concluyen que hubo una ruptura, la solicitud puede ser denegada y el período de espera vuelve a comenzar.

Para quienes aplican bajo la regla general de cinco años, normalmente se habilita una nueva presentación después de cuatro años y seis meses desde el regreso al país norteamericano. En los casos de ciudadanía por matrimonio, el nuevo plazo suele reducirse a dos años y seis meses posteriores al retorno.

Cambios en Uscis y prioridad para naturalizaciones en 2026

Las autoridades migratorias informaron que durante el presente año aumentarán los recursos destinados al procesamiento de solicitudes de ciudadanía estadounidense. Al mismo tiempo, el organismo reiteró que numerosos casos de residencia permanente deberán continuar mediante procesamiento consular fuera de EE.UU., salvo situaciones excepcionales autorizadas por ley.

“Retomamos el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros se desenvuelvan correctamente en nuestro sistema de inmigración”, dijo Zach Kahler, portavoz del Uscis, en un comunicado. “De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en EE.UU. y desee obtener la green card deberá regresar a su país de origen para solicitarla”, reiteró.

La política apunta a concentrar recursos en naturalizaciones, visas humanitarias y otros procesos considerados prioritarios dentro del sistema migratorio federal. “Cuando los extranjeros solicitan la residencia desde su país de origen, se reduce la necesidad de localizar y deportar a quienes deciden permanecer ilegalmente tras habérseles denegado la residencia”, agregó Kahler.