Pasaporte de EE.UU.: el DOS revela cuáles son los mejores meses para pedirlo y evitar la temporada alta

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) especifica en su portal web oficial los tiempos de procesamiento del trámite del pasaporte estadounidense. En el mismo apartado, las autoridades mencionan que los mejores meses para solicitar el pasaporte corresponden a la temporada baja, que comienza en octubre.

Cuáles son los mejores meses para solicitar el pasaporte y evitar la temporada alta

El sitio web oficial del DOS explica que el solicitante recibirá su pasaporte una vez que los funcionarios a cargo hayan finalizado el procesamiento. En ese sentido, remarca que los tiempos estimados pueden variar debido al aumento de la demanda del documento u otros factores.

El DOS recomienda iniciar el trámite del pasaporte de EE.UU. cuando hay menos demanda, entre octubre y diciembre Archivo

La temporada alta es entre fines de invierno y verano boreal, por lo que el gobierno recomienda a los solicitantes planificar con anticipación e iniciar el trámite cuando haya menos demanda, entre octubre y diciembre.

En general, el procesamiento rutinario tarda entre cuatro y seis semanas, aunque los tiempos de envío pueden variar según la zona. Asimismo, la solicitud puede tardar hasta dos semanas en llegar a las instalaciones, por lo que los peticionarios deben añadir otras dos semanas para recibir su nuevo pasaporte una vez que es enviado.

Los viajes urgentes requieren cita previa en una oficina de pasaportes y comprobante de viaje internacional con una antelación máxima de 14 días naturales.

Las autoridades advirtieron también que es posible que una persona reciba su pasaporte en una fecha diferente a la de su familiar o amigo que lo solicitó el mismo día.

El trámite del pasaporte estadounidense está disponible en persona, por correo o en línea Fotomontaje editado con IA

Cómo solicitar el pasaporte de EE.UU.

El DOS señala que las personas pueden solicitar su pasaporte estadounidense en persona, en línea o por correo. La modalidad dependerá de la urgencia y de si se trata de una renovación o primera emisión. En general, las opciones son:

En persona : agencias y centros de pasaportes, oficinas de correos, secretarías judiciales, bibliotecas públicas y otras oficinas gubernamentales.

: agencias y centros de pasaportes, oficinas de correos, secretarías judiciales, bibliotecas públicas y otras oficinas gubernamentales. A distancia: en línea (solo disponible para ciudadanos elegibles dentro de EE.UU.) o por correo (solo para renovar o corregir el pasaporte actual).

Para los adultos (16 años o más) que lo solicitan por primera vez, las instrucciones a seguir son las siguientes:

Llenar el Formulario DS-11.

Presentar prueba de ciudadanía: certificado de nacimiento, informe consular de nacimiento en el extranjero, cualquier documento de nacimiento emitido por el DOS, o un certificado de naturalización o ciudadanía.

Proporcionar una identificación con foto: permiso de conducir válido o mejorado con fotografía. Si el documento de identidad es de un estado diferente al estado en el que solicita el ingreso, la persona debe llevar un segundo documento de identidad con fotografía.

Llevar fotocopias y documentos adicionales, si corresponde.

Adjuntar una fotografía a la solicitud.

Actualmente, las tarifas vigentes para las solicitudes de pasaporte, según informa el DOS en su página oficial, son las siguientes:

Libreta de pasaporte : la tasa es de 130 dólares y la tarifa de aceptación de la instalación es de US$35.

: la tasa es de 130 dólares y la tarifa de aceptación de la instalación es de US$35. Pasaporte tarjeta : la tasa es de US$30 y la tarifa de aceptación de la instalación es de US$35.

: la tasa es de US$30 y la tarifa de aceptación de la instalación es de US$35. Libreta y tarjeta de pasaporte: la tasa es de US$160 y la tarifa de aceptación de la instalación es de US$35.

Pasos para tramitar un pasaporte estadounidense por correo.

Trámite rápido: la opción para tener antes el pasaporte

Las autoridades estadounidenses disponen de la opción de trámite rápido del pasaporte para las personas elegibles. Esta vía está habilitada para quienes tienen que viajar en menos de 14 días porque un familiar directo que reside fuera de EE.UU. murió, está en fase terminal, se encuentra en cuidados paliativos o padece una enfermedad o lesión que pone en riesgo su vida.

También existe el servicio expedito para quienes viajan en menos de seis semanas; si el viaje internacional es dentro de los próximos 14 días, corresponde solicitar una cita por viaje urgente.

El servicio expedito tarda de dos a tres semanas y no incluye el tiempo de envío, que puede añadir dos semanas al plazo total.

El proceso de viaje urgente solo está disponible en agencias o centros de pasaporte, mientras que el servicio expedito puede realizarse en una oficina de aceptación de solicitudes y también puede agregarse a una renovación por correo.