Le alquiló la partida de nacimiento a un mexicano para que cruzara la frontera de EE.UU., pero la CBP no cayó en el engaño

Un ciudadano estadounidense de 31 años, identificado como David Ramírez, fue condenado el 22 de octubre a 15 meses de prisión federal por permitir que un mexicano utilizara su partida de nacimiento para hacerse pasar por ciudadano de Estados Unidos a cambio de dinero. El caso se originó en un control de la Patrulla Fronteriza en Alamogordo, Nuevo México.

¿Cómo descubrió la Patrulla Fronteriza el uso de una partida de nacimiento ajena?

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito de Nuevo México, el episodio ocurrió el 1° de diciembre de 2025, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP, por sus siglas en inglés) interceptaron a un ciudadano mexicano en un puesto de control de Alamogordo.

La Patrulla Fronteriza descubrió el engaño durante una inspección en Alamogordo, Nuevo México Fotomontaje realizado con IA

Durante la inspección, el pasajero afirmó que tenía nacionalidad estadounidense y presentó un certificado de nacimiento auténtico emitido en el país norteamericano. Sin embargo, el documento pertenecía a Ramírez, quien residía en Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

Los oficiales interrogaron al viajero, quien finalmente reconoció que era mexicano y que se encontraba en territorio estadounidense sin autorización migratoria. También admitió que había conseguido el documento mediante un intermediario.

El encuentro con David Ramírez en un cruce fronterizo de Texas

La investigación continuó hasta el pasado 14 de febrero, cuando los agentes encontraron al propietario del certificado en el puerto de entrada del Puente de las Américas, ubicado en El Paso, Texas.

Durante ese encuentro, Ramírez reconoció que había autorizado al ciudadano mexicano a utilizar su documentación personal para declarar falsamente que era estadounidense. También reconoció que había recibido dinero por facilitar el certificado que el ciudadano mexicano presentó ante las autoridades migratorias.

¿Qué condena recibió el estadounidense por facilitar su documentación?

Ramírez se declaró culpable del delito de conspiración para defraudar a Estados Unidos. La Justicia federal le impuso una pena de 15 meses de cárcel y dispuso que, una vez cumplida, permanezca bajo libertad supervisada durante tres años.

En el sistema penitenciario federal estadounidense no existe la libertad condicional tradicional (parole). La sentencia fue anunciada el jueves 22 de octubre por el primer fiscal federal adjunto Ryan Ellison y el jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, Jesse D. Muñoz.

El caso estuvo a cargo del Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que investigó el uso indebido del documento de identidad y la participación de su propietario. La fiscal federal adjunta Judith Crews representó al gobierno estadounidense durante el proceso judicial.

Cómo denunciar un fraude de ciudadanía ante el ICE

Las personas que tengan información sobre un posible fraude relacionado con la ciudadanía estadounidense pueden presentar una denuncia ante las autoridades federales. Existen distintos canales oficiales para reportar el uso de documentos ajenos, las declaraciones falsas de nacionalidad y otras irregularidades migratorias.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dispone de un formulario en línea para recibir información sobre posibles infracciones de las leyes migratorias y otros delitos que se encuentran dentro de su competencia.

Además de la pena de cárcel, el estadounidense deberá cumplir tres años de libertad supervisada Fotomontaje realizado con IA

Las denuncias pueden presentarse a través del formulario oficial de ICE o mediante la línea telefónica 1-866-347-2423, disponible desde Estados Unidos y Canadá. Para llamadas desde otros países, el organismo informa el número 1-802-872-6199.

El organismo solicita que las denuncias incluyan información concreta sobre los hechos, la identidad de las personas involucradas y el lugar donde ocurrió la presunta infracción. También permite presentar reportes anónimos.

Cabe destacar que el ICE advierte que el envío de una denuncia no garantiza la apertura de una investigación y que no proporciona actualizaciones sobre su estado.