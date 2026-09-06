Green card o I-94 de los padres: un documento filtrado revela lo que pediría EE.UU. para el pasaporte de hijos
El Departamento de Estado evalúa exigir pruebas de ciudadanía o estatus migratorio a progenitores y tutores; los detalles del memorándum
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El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) analiza exigir a los padres o tutores que acrediten su ciudadanía o estatus migratorio al solicitar un pasaporte para un menor. El cambio afectaría de forma directa a familias migrantes que hoy tramitan el documento para hijos nacidos en suelo estadounidense.
Qué documentos le pedirían a los padres para tramitar el pasaporte de sus hijos
- El borrador contempla que los progenitores presenten un pasaporte estadounidense válido o un certificado de nacimiento para probar su ciudadanía, según consignó Reuters.
- Como alternativa, podrían presentar el formulario I-94 o una green card para acreditar estatus migratorio regular.
El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, declaró que “el presidente Trump ha sido inequívoco al afirmar que esta administración protegerá el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”.
Cómo cambia el trámite actual para el pasaporte de hijos
- Hoy, cuando un hijo nace en EE.UU., los padres solo deben acreditar la relación de filiación y presentar una identificación con foto, sin documentación adicional sobre su propio estatus, según NBC News.
- Con la nueva directriz, la información de los padres pasaría a integrar la evaluación de elegibilidad del menor para el pasaporte.
- El objetivo declarado apunta a combatir el llamado “turismo de parto” y a restringir excepciones vinculadas a la ciudadanía por nacimiento.
- La jueza federal Deborah Boardman, designada por el entonces presidente Joe Biden, emitió el 2 de septiembre una medida cautelar preliminar que impide aplicar la Orden Ejecutiva 14418.
- La magistrada consideró que los demandantes tienen probabilidades de demostrar que la medida viola derechos bajo la 14.ª Enmienda, aunque la decisión no resuelve de forma definitiva todas las disposiciones de la orden.
- Pese al freno, las agencias federales pueden seguir trabajando en las directrices para definir cómo se implementaría la política, lo que mantiene la incertidumbre para las familias afectadas.
Qué deben hacer los padres en medio de la disputa legal
Esta propuesta todavía no está en vigencia. Desde este punto, mientras dure el bloqueo judicial, el DOS no puede aplicar la Orden Ejecutiva 14418.
No obstante, si el cambio avanza, los padres que tramiten un pasaporte para un hijo nacido en EE.UU. deberán presentar, además de la prueba de filiación habitual, pasaporte estadounidense, certificado de nacimiento, formulario I-94 o green card.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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