Los indocumentados en EE.UU. pagan más impuestos que los ricos: las cifras que lo demuestran

Un nuevo estudio reveló que los trabajadores indocumentados en EE.UU. pagaron casi 100 mil millones de dólares en impuestos en 2022. La investigación concluyó que algunas de las contribuciones de los inmigrantes se ven afectadas por leyes que les exigen pagar más que los ciudadanos estadounidenses en situaciones similares. En la gran mayoría de estados, sus tasas impositivas son más altas que el 1% de los hogares más ricos dentro de las mismas fronteras.

El estudio del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), una organización sin fines de lucro y apartidista de política tributaria, determinó que, a menudo, a los indocumentados se les impide recibir créditos fiscales significativos. Asimismo, puso énfasis en una problemática que viven, ya que en ocasiones no solicitan reembolsos debido a la falta de conocimiento o la preocupación por su situación migratoria.

Los inmigrantes indocumentados pagaron US$59.400 en impuestos al gobierno federal, en 2022. (Foto AP/Patrick Semansky) Patrick Semansky - AP

Los trabajadores indocumentados pagan casi US$100 mil millones

El reporte indica que los inmigrantes indocumentados pagaron un total de US$96.700 en impuestos en Estados Unidos en 2022, lo que equivale a US$8889 dólares por persona; US$59.400 al gobierno federal y US$37.300 en contribuciones a estados y localidades. También pagaron US$25,7 mil millones en impuestos de la Seguridad Social, de estos US$6,4 mil millones para Medicare y US$1,8 mil millones fueron para seguro de desempleo.

De acuerdo con el estudio, en EE.UU. este sector de la población paga impuestos sobre las ventas y los consumos específicos de bienes y servicios. A su vez, cubre más en los impuestos sobre la propiedad directamente por viviendas o indirectamente cuando se les incluye en el precio del alquiler mensual, así como en la nómina, mediante retenciones automáticas o al presentar declaraciones con números de identificación fiscal individual (ITIN).

Los inmigrantes indocumentados pagaron un total de US$96.700 en impuestos en Estados Unidos en 2022 Freepik

A nivel estatal y local, un 46% o US$15,1 mil millones de las contribuciones se realizan a través de impuestos sobre las ventas y los impuestos especiales que gravan sus compras. “La mayoría de los demás pagos se realizan a través de impuestos sobre la propiedad, como los que se aplican a los propietarios e inquilinos (31%, o US$10,4 mil millones), o a través de impuestos sobre la renta personal y empresarial (21%, o US$7000 millones).

Cuánto pagaron los indocumentados de impuestos por estado

El estudio determinó que seis estados recaudaron más de US$1000 millones cada uno en ingresos fiscales provenientes de esta comunidad que vive dentro de sus fronteras:

California: US$8500 millones

Texas: US$4900 millones

Nueva York: US$3100 millones

Florida: US$1800 millones

Illinois: US$1500 millones

Nueva Jersey: US$1300 millones

El gráfico muestra los pagos de impuestos realizados por los inmigrantes indocumentados en los estados en los que residen Institute on Taxation and Economic Policy

La investigación concluyó que la población inmigrante indocumentada y sus contribuciones fiscales están relativamente concentradas en unos pocos estados. Esas entidades juntas representaron casi dos tercios (64%) de todas las recaudaciones de impuestos estatales y locales de ese sector de la población en 2022.

“En relación con sus ingresos, los inmigrantes indocumentados de todo el país pagaron una tasa impositiva estatal y local promedio efectiva del 8,9% para financiar infraestructura, servicios e instituciones públicas en sus estados de origen”, lo que resulta mayor que para otros sectores. Para ponerlo en perspectiva, señalan que los contribuyentes más ricos del país (aquellos en el 1% superior de la escala de ingresos) pagaron una tasa impositiva nacional efectiva promedio de solo el 7,2% a sus estados de origen.

